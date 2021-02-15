‫تقدم شركة بانشيل رياليتي (Panchshil Realty) مفهوم المكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية (SOHO) إلى بونه

– يتميز مفهوم بونه بمساحات متعددة الاستخدامات تجمع بين مساحات المعيشة والعمل

بونة، الهند، 15 فبراير، 2021/PRNewswire/ – أعلنت شركة Panchshil Realty اليوم أنها أطلقت أول تطوير للمكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية على الإطلاق من بونه والذي يحمل العلامة التجارية SOHO في ممر تكنولوجيا المعلومات الشرقي في بونه بالقرب من مركز التجارة العالمي والمنطقة الحرة EON في بونه. يُعد مفهوم SOHO مشروع مُسجَل في RERA‏ (ورقم التسجيل في MahaRERA هو P52100017890).

مكتب-صغير-منزل-صغير هو مفهوم عالمي شائع يتميز بمساحات متعددة الاستخدامات، تُقدَم فيها مساحات معيشة وتُدمَج جنبًا إلى جنب مع مساحات العمل مع مجموعة من خيارات البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات المتوفرة في نفس التطوير.

خصائص SOHO

· منتجات Soho للاستوديو – مساحات مزدوجة تجمع بين مساحة للعمل ومنطقة المعيشة

· منتجات Soho للعمل – مساحات مكتبية لمتاجر الملابس

· منتجات Soho للشارع– أماكن التسوق والمطاعم الفاخرة

وتعليقًا على الظهور الأول لمفهوم SOHO في بونة، قال ساجار تشورديا (Sagar Chordia)، مدير Panchshil Realty،‏ “SOHO هي مبادرة رائدة توفر مساحات مرنة ومتعددة الوظائف ومتعددة الاستخدامات تسمح لك بفعل الكثير في نفس المساحة من خلال إعادة اختراع استخدام المساحات. كانت الاستجابة لإطلاق هذا المفهوم رائعة، واحتفى العديد من المهنيين مثل الأطباء والمحاسبين القانونيين والمهندسين المعماريين وأصحاب الأعمال الصغيرة وغيرهم من رواد الأعمال بهذا المفهوم بسهولة”.

يعد إنشاء أماكن العمل مع أماكن المعيشة طريقة معيشة أكثر استدامة وذكاءًا يتيح للناس أن يصبحوا أكثر إنتاجية وكفاءة مع استبعاد وقت التنقل.

استوديوهات سوهو متاحة للبيع بسعر يبدأ من 17.2 مليون روبية هندية فصاعدًا. للاستفسارات المتعلقة بـ SOHO، يُرجى الاتصال بـ: +918970007700 أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على sales@panchshil.com

بدلاً من ذلك، لتسجيل اهتمامك بـSOHO، يُرجى النقر هنا .

مميزات SOHO

· يقع SOHO بالقرب للغاية من خارادى وهو مركز أعمال هائل بمساحة تبلغ ١٠ ملايين قدم مربع يشمل مساحات مكتبية مكتملة ومشغولة طورت Panchshil ٨ ملايين قدم مربع منها.

· يوجد في خارادي ١٤ مليون قدم مربع أخرى من المساحات المكتبية قيد التطوير، منها ٨ ملايين قدم مربع قيد التطوير بإشراف من Panchshil.

· على مدى الـ ٣ إلى ٥ سنوات القادمة، من المقرر أن يرتفع إجمالي مساحة المكاتب في خارادي من ١٠ملايين قدم مربع حاليًا إلى ٢٤ مليون قدم مربع.

· كما أنه من المقرر أن يرتفع إجمالي القوى العاملة في خارادي من ١٠٠,٠٠٠ شخص إلى. ٣٥٠,٠٠٠ شخص خلال الـ ٣ إلى ٥ سنوات القادمة.

حي خارادي

· لدى Panchshil حضور كبير في خارادي التي تقع على طول الممر الشرقي لبونه. تطورت خارادى لتصبح مركزًا متكاملًا لتكنولوجيا المعلومات ومنطقة تجارية مليئة بمسؤولي وموظفي شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات ذات الخدمات التي تدعم الويب الموجودين هنا.

· تمتلك شركة Panchshil Realty منطقتين اقتصاديتين خاصتين تشغلان مساحة ٦.٥ مليون قدم مربع فى خارادى – منطقه EON الحرة-١ومنطقة EON الحرة-٢. (1.2 كم. أو من ٤ إلى ٦ دقائق بالسيارة من SOHO)

· بالإضافة إلى ذلك، يعد مركز التجارة العالمي التابع لشركة Panchshil والذي يمتد على مساحة 1.8 مليون قدم مربع العنوان المُعرّف للشركات الدولية في الهند. (2.7 كم. أو 8 دقائق بالسيارة من SOHO)

· يُعد مجمع مقرات شركة Panchshil Realty موطنًا لشركات عالمية رائدة مثل أليانز وسيتي غروب وكوجنيزانت وكونسنتريكس وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك اتش اس بى سى وماستركارد وميشلان وتي سيستمز ويو بي إس وفي إم وير وفوادفون وغيرها الكثير.

· تقع خارادي على بعد 10 كم فقط من مطار بونه، كما يسهل الوصول للأحياء الرئيسية مثل ماجارباتا وهادابسار وكالياني ناجار وحديقة كاريجاون كلها في متناول اليد.

· تحتوي البنية التحتية الاجتماعية لمنطقة خارادي على مستشفيات ومدارس ومراكز تسوق وغيرها من المرافق التي يستمر إنشاؤها.

· يُعد مركز سيتي هوب، الذي يقع في مركز التجارة العالمي، ثاني أكبر مركز اجتماعي في مدينة بونه يضم مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم والصالات، ويوفر سبلًا للاسترخاء أثناء ساعات العمل وبعدها.

أعمال Panchshil التجارية – أبرز النقاط

· تبلغ المساحة الإجمالية لمحفظة العقارات المكتملة لشركة Panchshil Realty حوالي 23 مليون قدم مربع فضلًا عن مساحة 20 مليون قدم مربع أخرى قيد التطوير.

· تتمثل قطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة لشركة Panchshil Realty في الأعمال السكنية ، والتجارية والضيافة.

· تشمل المحفظة التجارية البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات والتي تشمل مساحات مكتبية مبنية لتناسب المناطق الاقتصادية الخاصة ومجمعات تكنولوجيا المعلومات ومساحات العمل المتكاملة ومراكز التسوق والتطورات متعددة الاستخدامات.

· تضم محفظة الضيافة في Panchshil حوالي 1200 غرفة بالإضافة إلى العلامات التجارية الرائدة مثل شركة ريتز كارلتون وفندق جي دبليو ماريوت وفندق ماريوت سويتس وكورتيارد باي ماريوت وأوكوود ودبل تري من هيلتون.

· يرتكز جزء كبير من محفظة Panchshil Realty المكتبية على صندوق بلاكستون للملكية الخاصة العقارية (Blackstone Real Estate Private Equity Fund)، برعاية وإدارة مجموعة بلاكستون ذات الشراكة المحدودة (Blackstone Group LP).

نبذة عن Panchshil Realty

تأسست شركة Panchshil Realty في عام 2002 وأصبحت إحدى أرقى العلامات التجارية العقارية الفاخرة في الهند. يركز نهج المجموعة، التي تشتهر بريادتها وتميزها في مجال التطوير العقاري، على التطوير المخطط وإنشاء أصول ذات قيمة، وصياغة خبرات حياتية من خلال التصميم والهندسة المعمارية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.panchshil.com

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للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يتصل بإخلاء المسؤولية الخاصة بـSOHO، يُرجى النقر هنا .

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