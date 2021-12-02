‫تقديم شركة HTC Global Services لهوية العلامة التجارية الجديدة التي تضم CareTech وCiber تحت مظلة علامة تجارية واحدة

تروي، ميشيغان وتشيناي، الهند،2 ديسمبر / كانون أول 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة HTC Global Services اليوم عن ضم شركتيها CareTech Solutions وCiber Inc. تحت اسم وعلامة تجارية واحدة ألا وهي HTC Global Services. وفي إطار هذه الجهود، تبنت الشركة هوية جديدة تجسد طموحاتها وتطلعاتها المتجددة، وتعكس هذه الهوية كلاً من رحلة الشركة نحو التغيير والتأثير الجذري على عملائها وموظفيها وأصحاب المصلحة في المرحلتين الحالية والقادمة.

استحوذت شركة HTC على شركة CareTech Solutions التي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية في عام 2014، كما استحوذت على شركة Ciber Inc. في عام 2017، وهي شركة خدمات استشارية عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقوم على الاستعانة بمصادر خارجية. والجدير بالذكر أن عمليات الاستحواذ هذه قد عززت خبرة شركة HTC في التقنيات الناشئة ووسعت نطاقها، ودعمت قدرتها على تقديم خدمة عملاء استثنائية بمساعدة مجموعة شاملة من الخدمات والحلول، وساعدت أيضًا في تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية عبر قطاعات الصناعة.

صرح مادهافا ريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HTC Global Services قائلًا “عند اتخاذنا قرار ضم الشركات تحت علامة تجارية واحدة، كان هدفنا الأسمى – كما كان دائمًا – هو عميلنا وكانت رغبتنا هي تبسيط تجربته. لطالما دافعنا عن قوة علاماتنا التجارية الثلاث، ونرغب الآن في تقديم جميع خدماتنا بطريقة أكثر جذبًا وإقناعًا. وسنواصل تطوير خبرتنا الواسعة والاستفادة منها في العديد من المجالات التي نعمل بها، بالإضافة إلى التخصصات التي نقدمها.”

والجدير بالذكر أن رؤية HTC الجديدة التي تنص على – “إعادة تصور عالم مشترك أفضل” ومهمتها الجديدة المتمثلة في – “تطويع الخبرة البشرية في مجال التكنولوجيا من أجل تقديم حلول هادفة تعزز القيمة” ما هما ألا دلالة على التزام شركة HTC بتمكين عملائها وأفرادها وشركائها في العصر الذي يقوده التحول الرقمي وذلك يتجسد في الشعار الجديد والعبارة الترويجية الجديدة – دعونا نفتح الطريق للتغيير الرقمي.

وتعليقًا على هوية العلامة التجارية الجديدة، صرح نيتشة بانسال، رئيس شركة HTC Global Services ، قائلًا “نحن نعيد تنشيط أعمالنا. فمن خلال ضم الشركات في شركة واحدة وتحت علامة تجارية واحدة، سنتمكن بشكل أكبر من تعزيز اهتمامنا بعملائنا والذي طالما كان منصب عليهم وسنزيد من عروضنا لخدمة احتياجاتهم في المستقبل بشكل أفضل. وهذا يعني أنه يمكننا توسيع نطاق علاقاتنا وروابطنا مع الآخرين وتعزيزها. وهذا ما يجعل شركتنا فريدة حقًا.”

نُبذة عن شركة HTC Global Services