‫تقديم قسائم TabTrader Token

تركز TabTrader 2.0 على مجمع التمويل اللامركزي (DeFi) من أجل تمكين التداول في البورصات اللامركزية والمركزية من نفس المنصة.

أصبحت TabTrader ،بعد الختام الأخير لجولة أسهم بقيمة 5.8 مليون دولار ، على أهبة الاستعداد لإطلاق قسائم TabTrader Token لتحفيز التداول ودر الفائدة لأصحاب القسائم. حيث يقوم المستخدمون،من خلال المشاركة في عرض DEX الأولي (initial DEX offering – IDO)، بدور نشط في تطوير المشروع ويمكنهم الاستفادة من عرض محدود الوقت وفرص استثمارية رائعة بناءً على حجم نمو الشركة.

وسيتم استخدام القسائم داخل النظام الأساسي في المستقبل. وسيتمكن أيضًا أصحاب القسائم من استخدامها في عمليات الشراء داخل التطبيق ورسوم المعاملات والحوكمة.

وتتمثل مهمة TabTrader في تسهيل الاستثمار والوصول إليه من خلال الهاتف الذكي. وصرح كيريل ساسلوف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة TabTrader قائلًا “بدأنا العمل من خلال الهاتف المحمول لأن مهمتنا هي السماح لجميع الأشخاص في العالم بالاستثمار”. كما تتوسع الشركة بالفعل على الإنترنت والحواسيب.

TabTrader Token على موقع Raydium

TabTrader Token على موقع Solanium

Discord ستكون هو القناة الرئيسية لجميع الأخبار والطلبات حول عرض DEX الأولي.

معلومات هامة: لا يسمح للأشخاص الموجودين في أو المقيمين في الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية أو إيران أو فنزويلا أو أي دولة خاضعة للعقوبات على النحو المنصوص عليه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو أي ولاية قضائية أخرى يُحظر فيها استخدام أي من الخدمات المقدمة على مواقع Raydium و Solanium، بالمشاركة في بيع القسائم المميزة هذه.

معلومات التواصل

المحرر:بيتر ليهتو

هاتف: +31202170298

البريد الإلكتروني: peter@tab-trader.com