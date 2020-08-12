‫تقرير جديد لمعهد المعايير الصحية والتقييم لأفريقيا جنوب الصحراء يخلص إلى أن ارتداء الكمامات وغيرها من إجراءات الوقاية الأخرى يمكن أن يخفض الوفيات بـ 75,000 بحلول 1 ديسمبر

الوفيات يمكن أن تتراوح بين 85,688 و180,273، اعتمادا على إجراءات الوقاية

جنوب إفريقيا وزامبيا وكينيا وملاوي وزيمبابوي الأكثر خطورة لناحية ارتفاع أرقام الوفيات

الدكتور جون نكين نكينغاسونغ، مدير مركز ضبط الأمراض الأميركي في أفريقيا: يمكن منع حدوث عدة آلاف من الوفيات

سياتل، 11 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — في تقرير حمل توقعات جديدة لأفريقيا جنوب الصحراء، توقع معهد المعايير الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، أن الالتزام العام تقريبا بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي في الدول الأشد ابتلاء بالوباء يمكن أن تمنع وقوع 73,085 وفاة في المنطقة بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر.

حتى في هذا السيناريو الأفضل، سيظل الوباء يلحق خسائر فادحة بالمنطقة، مع ما يقدر بنحو 85,688 حالة وفاة منكوفيد-19بحلول كانون الأول/ديسمبر (ارتفاعًا من 15,000 حالة وفاة في منتصف شهر تموز/يوليو). إذا استمرت الحكومات بدلاً من ذلك في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي ولم تتم ممارسة ارتداء الأقنعة على نطاق واسع، فقد يرتفع إجمالي الوفيات بحلول 1 ديسمبر إلى 180,273.

التقيد العالمي العام تقريبا بارتداء الأقنعة وإجراءات الوقاية الأخرى يمكن أن يقلل من عدد القتلى إلى 85688 حالة وفاة بحلول 1 كانون الأ,ل/ديسمبر. ومع ذلك، إذا تجاهل الناس مثل هذه الجهود، يتوقع معهد المعايير الصحية والتقييم حدوث 158773 حالة وفاة.

وقال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد المعايير الصحية والتقييم: “من المشجع أنه في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أدت الإجراءات المبكرة لممارسة التباعد الاجتماعي والحد من السفر إلى الحد من انتشاركوفيد-19. وتشير هذه التوقعات الجديدة إلى أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تستمر في لعب دور حاسم، وأن على الناس في جميع البلدان ارتداء الأقنعة بشكل منتظم. كما رأينا في الولايات المتحدة، فإن تكلفة تخفيف جهود التخفيف هذه قبل الأوان قد تكون زيادات كبيرة في حالات الإصابة الجديدة والوفيات “.

تعتمد نمذجة معهدالمعايير الصحية والتقييملوباء كوفيد-19على التقارير الواردة من وزارات الصحة الأفريقية بالإضافة إلى البيانات التي تميز انتشار الفيروس من البلدان حول العالم. تم إعداد التوقعات بالتشاور معمعهد منع الأمراض الأميركي، وهو فرع معهد منع الأمراض في أفريقيا.

وقال الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير مركز منع الأمراض الأميركي في أفريقيا: “توفر هذه البيانات مجموعة إضافية من التوقعات التي يمكن للحكومات أن تأخذها في الاعتبار في عملية صنع القرار الخاصة بها بشأن أفضل السبل لحماية الأرواح. يمكن منع حدوث الآلاف من الوفيات من خلال الاستمرار في تشجيع الاستخدام الصحيح والواسع النطاق والمتسق للأقنعة، والتباعد الاجتماعي، والحركة الحذرة للأشخاص. نحن في مركز منع الأمراض في إفريقيا نعمل بشكل وثيق وتعاون مع رؤساء الدول ووزراء الصحة وغيرهم من أجل تقديم المشورة بشأن كيفية التغلب على هذا الوباء، مع السعي لتقليل العواقب الاقتصادية والاجتماعية “.

وفقًا لتوقعات معهد المعايير الصحية والتقييم، من المرجح أن يحدث أكبر عدد من الوفيات في جنوب إفريقيا وزامبيا وكينيا وملاوي وزيمبابوي (انظر الجدول أدناه).

العدد المتوقع للوفيات من كوفيد-19 بحلول 1 ديسمبر السيناريو 1: تواصل تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي السيناريو 2: إعادة فرض الإجراءات لمدة 6 أسابيع في الدول التي نزيد فيها الوفيات عن معدل 8 بالمليون السيناريو 3: إعادة فرض الإجراءات لمدة 6 أسابيع في الدول التي تزيد فيها معدلتت الوفاة عن 8 بالمليون، ويبدأ استخدام الكمامات بنسبة 95% الآن. أنغولا 273 (range of 142 to 559) 273 (142 to 559) 194 (121 to 343) بينين 816 (38 to 6600) 816 (38 to 6600) 98 (38 to 431) بوركينا فاسو 55 (55 to 55) 55 (55 to 55) 55 (55 to 55) الكاميرون 459 (402 to 625) 459 (402 to 625) 425 (401 to 469) الرأس الأخضر 27 (25 to 31) 27 (25 to 31) 27 (25 to 31) جمهورية أفريقيا الوسطى 726 (63 to 5054) 726 (63 to 5054) 251 (63 to 1781) تشاد 74 (74 to 74) 74 (74 to 74) 74 (74 to 74) جزر القمر 7 (7 to 7) 7 (7 to 7) 7 (7 to 7) الكونغو 95 (61 to 266) 95 (61 to 266) 71 (61 to 112) كوت ديفوار 421 (155 to 1,057) 421 (155 to 1,057) 138 (119 to 182) جمهورية الكونغو الديمقراطية 496 (286 to 1,162) 496 (286 to 1,162) 284 (252 to 351) جيبوتي 61 (60 to 64) 61 (60 to 64) 61 (60 to 64) إسواتيني 718 (291 to 1,315) 718 (291 to 1,315) 523 (200 to 1,057) إثيوبيا 38,081 (5,119 to 124,801) 38,081 (5,119 to 124,801) 13,603 (1,899 to 60,961) الغابون 151 (54 to 988) 151 (54 to 988) 73 (54 to 230) غامبيا 2,432 (21 to 4,399) 1,627 (21 to 4,088) 998 (18 to 3,740) غانا 1,822 (345 to 9,391) 1,822 (345 to 9,391) 469 (246 to 1,456) غينيا 313 (56 to 1,444) 313 (56 to 1,444) 100 (55 to 296) غينيا بيساو 27 (26 to 27) 27 (26 to 27) 27 (26 to 27) كينيا 16,510 (1,784 to 51,198) 16,510 (1,784 to 51,198) 5,124 (782 to 18,497) ليبيريا 178 (73 to 887) 178 (73 to 887) 82 (73 to 115) مدغشقر 6,689 (756 to 21,709) 6,689 (756 to 21,709) 4,477 (502 to 15,837) ملاوي 1,822 (177 to 8,298) 1,822 (177 to 8,298) 613 (165 to 2,459) مالي 128 (127 to 131) 128 (127 to 131) 128 (127 to 130) موريتانيا 159 (156 to 166) 159 (156 to 166) 158 (156 to 163) موزامبيق 75 (12 to 766) 75 (12 to 766) 17 (12 to 62) ناميبيا 1,938 (39 to 5,299) 1,205 (38 to 4,467) 1,019 (30 to 4,153) النيجر 71 (70 to 72) 71 (70 to 72) 71 (70 to 71) نيجيريا 1,724 (1,046 to 3,543) 1,724 (1,046 to 3,543) 1,107 (979 to 1,424) رواندا 5 (5 to 6) 5 (5 to 6) 5 (5 to 6) ساو تومي أند برنسبل 80 (16 to 322) 80 (16 to 322) 36 (16 to 159) السنيغال 10,949 (2,555 to 24,901) 6,878 (1,569 to 20,360) 2,904 (736 to 11,202) سيراليون 68 (67 to 69) 68 (67 to 69) 68 (67 to 69) الصومال 92 (92 to 92) 92 (92 to 92) 92 (92 to 92) جنوب أفريقيا 41,391 (25,256 to 62,555) 41,391 (25,563 to 62,555) 31,529 (19,936 to 46,944) جنوب السودان 459 (48 to 4,156) 459 (48 to 4,156) 103 (48 to 630) توغو 39 (22 to 146) 39 (22 to 146) 28 (22 to 38) أوغندا 40,682 (124 to 69,644) 24,782 (41 to 68,297) 17,958 (13 to 65,906) جمهورية تنزانيا المتحدة 6,552 (1,408 to 19,977) 6,552 (1,408 to 19,977) 613 (359 to 1,041) زامبيا 1,439 (260 to 6,389) 1,439 (260 to 6,389) 540 (220 to 1,809) زيمبابوي 2,169 (130 to 10,661) 2,169 (130 to 10,661) 1,540 (122 to 7,849)

يسلط تحليل معهد المعايير الصحية والتقييمالضوء على التأثير المحتمل لتدابير الوقاية الفعالة. على سبيل المثال، إذا زاد الاستخدام الصحيح للأقنعة إلى 95٪ وأعيد فرض إجراءات التباعد الاجتماعي عندما تتجاوز الوفيات اليومية 8 لكل مليون، يمكن تخفيض عدد الوفيات في جنوب إفريقيا في 1 ديسمبر من 41,402 (النطاق من 25,263 إلى 62.575) إلى 31.529 (19.936 إلى 46944).

يقوم معهدالمعايير الصحية والتقييمبإصدار توقعاتكوفيد-19منذ شهر آذار/مارس وهو أحد النماذج الرائدة في العالم للوباء. تستند توقعات اليوم لأفريقيا جنوب الصحراء إلى أحدث نماذج معهد المعايير الصحية والتقييموتشمل بيانات النظام الصحي، مثل العلاج في المستشفيات، والإدخال إلى وحدة العناية المركزة، واحتياجات جهاز التنفس الصناعي، بالإضافة إلى العدوى والوفيات وانتشار الأجسام المضادة. تشمل العوامل الأخرى تقديرات الاختبار للفرد، والتنقل، وإجراءات التباعد الاجتماعي، واستخدام الأقنعة، ومعدلات الاتصال الاجتماعي، وموسمية الالتهاب الرئوي. تستند التوقعات إلى أحدث البيانات المتاحة وقد تتغير بمرور الوقت مع توفر بيانات جديدة.

وأشار موراي إلى أن جودة أنظمة الإبلاغ عن البيانات في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء تقل عن مثيلتها في البلدان الأخرى في معركتها ضدكوفيد-19.وبالتالي، فإن نطاق توقعات الوفيات أكبر من توقعات معهد المعايير الصحية والتقييم السابقة. في عدد صغير من البلدان، البيانات المتاحة ليست كافية بعد لإصدار توقعات فعالة.

وقال موراي: “نظرًا للقيود على توقعاتنا الحالية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المهم لمسؤولي الصحة وواضعي السياسات التخطيط للنطاق الأعلى لتقديرات كوفيد-19، مع الإصرار أيضًا على الأساليب التي أثبتت جدواها لتخفيف العدوى، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

(ملاحظة: إجمالي الأرقام لأفريقيا جنوب الصحراء لا يشمل بوتسوانا وبوروندي وإريتريا وليسوتو وناميبيا وتنزانيا وأوغندا؛ يفتقر معهد المعايير الصحية والتقييم حاليًا إلى تقديرات لتلك البلدان.)

توقعات الوفيات الجديدة وغيرها من المعلومات، مثل استخدام موارد المستشفيات، متاحة على https://covid19.healthdata.org

يود معهد المعايير الصحية والتقييم أن يشكر بحرارة دعم هؤلاء وغيرهم these and others ممن جعلوا جهود تقديرات كوفيد-19 ممكنة. شكرا لكم.

عن معهد القياسات الصحية والتقييم

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