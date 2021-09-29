‫تقرير “مقاييس أداء الشركاء” الذي أعدّته شركة أدجاست (Adjust) يظهر نمو اقتصاد التطبيقات في جميع أنحاء العالم، مع اختلاف عوامل النمو باختلاف المناطق

يتضمن تقرير “مقاييس أداء الشركاء” التفاعلي رؤًى حول الشبكة والسوق والأداء الرأسي للمسوِّقين عبر الأجهزة المحمولة الذين يعتمدون على البيانات

سان فرانسيسكو, 29 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم منصّة أدجاست (Adjust) لتحليلات التسويق عبر الأجهزة المحمولة عن نتائج تقرير عالمي تفاعلي أعدّته حول “مقاييس أداء الشركاء”، يوضح أن اقتصاد التطبيقات يمتد على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم، حتى مع اختلاف العوامل الدافعة للنمو حسب المنطقة الجغرافية. وقد حلّلت الدراسة العالمية أكثر من 270 شبكةً إعلانيةً و 6 مليارات عملية تثبيت مدفوعة من أكثر من 5000 تطبيق عبر ما يقرب من 250 دولة و 12 قطاعًا.

وقد صرّح أندري كازاكوف (Andrey Kazakov)، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أدجاست (Adjust) قائلاً: “لقد شهدنا نموًا عالميًا كاسحًا متواصلاً في النظام الإيكولوجي للتطبيقات على مستوى العالم، حيث شكّلت الأجهزة المحمولة نسبة 75% من إجمالي النفقات على الإعلانات الرقمية هذا العام. ولجعل ذلك بأكبر قدر ممكن من الفاعلية، يحتاج مديرو اكتساب المستخدمين (UA) إلى أفضل الممارسات والقنوات المشتركة الخاصة بمنطقتهم وقطاعهم الرأسي”. وأضاف قائلاً: “يقدم تقرير (مقاييس أداء الشركاء) الذي أعدّته شركة أدجاست (Adjust) نظرةً عالميةً متمحصةً على مجال الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة — فيما يتعلق بالشبكات الأكثر شيوعًا، وكيفية إنشاء مزيج مثالي من القنوات، والمناطق التي يمكننا العثور فيها على المجموعة التالية من المستخدمين رفيعي المستوى، بناءً على ما تراه الشركات الأخرى أكثر كفاءةً في منطقة معينة وفي قطاع رأسي معين.”

تتضمن النتائج الرئيسية من تقرير “مقاييس أداء الشركاء” الذي أعدّته شركة أدجاست (Adjust) ما يلي:

ينمو اقتصاد التطبيقات العالمي أكثر من أي وقت مضى، لكن العوامل الدافعة للنمو تختلف حسب المنطقة. على سبيل المثال، لا يزال نمو آسيا والمحيط الهادئ مدفوعًا بألعاب الجوّال، في حين أن تركيا بصفة عامة مدفوعةبقطاعاتالأسواقالرأسيةالتيلاتعتمدعلىالألعاب. تهيمن Facebook و Google و AppLovin و Unity على جميع قطاعات الأسواق الرأسية في تركيا. في آسيا والمحيط الهادئ، تتصدر Facebook و Google Ads المخططات، من حيث الإنفاق الإعلاني عبر أغلب القطاعات الرأسية والأسواق، ولكن الشبكات الإقليمية تكتسب زخمًا.

و و و على جميع قطاعات الأسواق الرأسية في تركيا. في آسيا والمحيط الهادئ، تتصدر و المخططات، من حيث الإنفاق الإعلاني عبر أغلب القطاعات الرأسية والأسواق، ولكن الشبكات الإقليمية تكتسب زخمًا. تظل الألعاب أكبر فئة مدفوعة باكتساب المستخدمين، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تمثّل الألعاب نسبة 50% من إجمالي الإنفاق على الإعلانات التي تهدف إلى اكتساب المستخدمين ( UA ) عبر جميع قطاعات الأسواق الرأسية، وفقًا للبيانات العالمية لدى شركة أدجاست ( Adjust ). تُعد الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر إنفاقًا على اكتساب المستخدمين UA لتسويق الألعاب — بنسبة كبيرة تصل إلى 64% — تليها أمريكا الشمالية بنسبة (57%) ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة (39%). يتفوق أداء كل من AppLovin و IronSource في هذا القطاع الرأسي، مع احتفاظ Facebook و Google Ads و TikTok و Unity و Mintegral بحصة كبيرة.

) عبر جميع قطاعات الأسواق الرأسية، وفقًا للبيانات العالمية لدى شركة أدجاست ( ). تُعد الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأكثر إنفاقًا على اكتساب المستخدمين لتسويق الألعاب — بنسبة كبيرة تصل إلى 64% — تليها أمريكا الشمالية بنسبة (57%) ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة (39%). يتفوق أداء كل من و في هذا القطاع الرأسي، مع احتفاظ و و و و بحصة كبيرة. تشهد منطقة جنوب شرق آسيا ( SEA ) نموًا كبيرًا في القطاع الرأسي للتجارة المحمولة. تُظهر بيانات أدجاست ( Adjust ) نمو عمليات تثبيت التجارة الإلكترونية في منطقة جنوب شرق آسيا ( SEA ) بنسبة 18 % في النصف الأول من عام 2021 — في الوقت الحاليمتفوقةً فيذلكعلىالصينوالهند. في حين أن Google و Facebook لا تزالان أكثر قناتين مهيمنتين في مجال التسويق، فإن شبكات مثل TikTok و Affle و Naver و InMobi و Appier أصبحت تجذب الاهتمام، ويمكن أن تكون خيارات رائعةً لإستراتيجيات شراء الإعلانات.

) نموًا كبيرًا في القطاع الرأسي للتجارة المحمولة. تُظهر بيانات أدجاست ( ) نمو عمليات تثبيت التجارة الإلكترونية في منطقة جنوب شرق آسيا ( ) بنسبة % في النصف الأول من عام 2021 — في الوقت الحاليمتفوقةً فيذلكعلىالصينوالهند. في حين أن و لا تزالان أكثر قناتين مهيمنتين في مجال التسويق، فإن شبكات مثل و و و و أصبحت تجذب الاهتمام، ويمكن أن تكون خيارات رائعةً لإستراتيجيات شراء الإعلانات. تستمر تطبيقات توصيل الطعام في الازدهار بعد النمو الهائل الذي شهدته مدفوعةً بانتشار الوباء. تشير بيانات Adjust إلى أن نمو الطعام والشراب يتجه بثبات نحو التصاعد، حتى في الأسواق التي لم تعد قيد الحظر. زادت عمليات التثبيت العالمية في عام 2020 بنسبة 19% على أساس سنوي، وحتى الآن في عام 2021، صعد ذلك بنسبة 20% أخرى. أما نمو الجلسات فيُعد أكثر إبهارًا، إذ يشهد صعودًا بالفعل بنسبة 34% أخرى في 2021 مقارنةً بنسبة 71% في 2020. تُعد Google Ads و Facebook و Apple Search Ads أهم الشبكات التي تقود النمو — على الرغم من انضمام Snap و TikTok إلى المراكز الخمسة الأولى، وتليها AppLovin و Headway و Digital Turbine.

إلى أن نمو الطعام والشراب يتجه بثبات نحو التصاعد، حتى في الأسواق التي لم تعد قيد الحظر. زادت عمليات التثبيت العالمية في عام 2020 بنسبة 19% على أساس سنوي، وحتى الآن في عام 2021، صعد ذلك بنسبة 20% أخرى. أما نمو الجلسات فيُعد أكثر إبهارًا، إذ يشهد صعودًا بالفعل بنسبة 34% أخرى في 2021 مقارنةً بنسبة 71% في 2020. تُعد و و أهم الشبكات التي تقود النمو — على الرغم من انضمام و إلى المراكز الخمسة الأولى، وتليها و و أصبح لدى وسائل التواصل الاجتماعي عامل جديد دافع للنمو: وهو الفيديو القصير. ومع استمرار الزيادة السريعة في إجمالي الوقت الذي يقضيه مشاهدو الفيديو القصير، فإن قوة ذلك التنسيق تتزايد كذلك، حيث تطوّر ليصبح لاعبًا لدور كبير في التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومما لا يثير الدهشة أن تهيمن Google Ads و TikTok و Snap و Apple Search Ads و Facebook على التصنيفات عبر جميع قطاعات السوق الرأسية وعلى كل من نظامي التشغيل iOS و Android في قطاع السوق الرأسية في وسائل التواصل الاجتماعي.

استعرض النتائج بالتفصيل في تقرير “مقاييس أداء الشركاء” من هنا.

المنهجية

يستند تقرير “مقاييس أداء الشركاء” الذي أعدته شركة أدجاست (Adjust) على بيانات من النصف الأول من عام 2021، ويُظهر تحليلات الشركة على 272 شبكةً من خلال أكثر من 6 مليارات عملية تثبيت مدفوعة و160 مليار عملية فتح لتطبيقات يبلغ عددها 5460 تطبيقًا-نظرة شاملة عبر جميع عملاء أدجاست (Adjust). يمارس عملاء شركة أدجاست (Adjust) نشاطهم في 246 بلدًا، مع حضور قوي في أمريكا الشمالية، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تسلط النتائج الرئيسية الضوء على الاتجاهات واسعة النطاق على مستوى الصناعة، مع إجراء مقارنات بتقارير الصناعة بالإضافة إلى تقرير “اتجاهات تطبيقات الجوّال” الذي أعدّته شركة أدجاست (Adjust) لعام 2021.

نبذة حول أدجاست (Adjust)

أدجاست (Adjust) هي منصّة تحليلات التسويق عبر الأجهزة المحمولة التي يثق بها المسوِّقون المدفوعون بالنمو في جميع أنحاء العالم، وتقدّم حلولاً لقياس الحملات وتحسينها وحماية بيانات المستخدم. تعمل أدجاست (Adjust) على تعزيز آلاف التطبيقات بذكاء وأتمتة مُدمجتين، مدعومةً بدعم عملاء عالمي سريع الاستجابة.

في عام 2021، تم الاستحواذ على أدجاست (Adjust) من جانب شركة AppLovin (Nasdaq: APP)، وهي منصّة تسويق رائدة تقدّم للمطوّرين مجموعةً من الحلول القوية المتكاملة لتطوير تطبيقات الجوّال التي يطلقونها. يمكنك معرفة المزيد حول شركة أدجاست (Adjust) عبر الموقع الإلكتروني www.adjust.com.

معلومات التواصل

جوشوا غراندي (Joshua Grandy)

مدير الاتصالات العالمية

pr@adjust.com

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