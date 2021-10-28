‫تقول كبيرة مسؤولي التطوير بشركة ZTE تسوي لي: تبني عصر جديد مع مزودي الخدمات الرقمية

شنتشن، الصين، 28 اكتوبر 2021 // شركة زد ايه تي (0763.HK / 000063.SZ), هى شركة دولية كبرى تقدم حلول الاتصالات والمشروعات وتكنولوجيا المستهلك لإنترنت الموبيل، أعلنت اليوم ان كبيرة مسئولى التنمية بشركة ZTE ، تسوى لى، القت خطابا حول تبني عصر جديد مع مزودى الخدمات الرقمية في مؤتمر ZTE للمحللين العالميين.

مع تزايد الطلب على خدمات البيانات، يقوم العديد من مقدمي خدمات السحابة العامة ومشغلي الاتصالات بابتكارات عبر الحدود بنشاط، متوقعًا اغتنام الفرص الجديدة في المراحل الأولى من جولة جديدة من الارتفاع في الاقتصاد الرقمي. تعتقد شركة ZTE أن زيادة تدعيم الأسس الرقمية بالاقتران مع خصائص الخدمات الرقمية سيساعد المشغلين على تحقيق التحول من مقدمي خدمات الاتصالات التقليدية إلى مقدمي الخدمات الرقمية في المستقبل بفاعلية، مع التعجيل أيضا بالتحول الرقمي والذكي للمجتمع.

قالت السيدة تسوي “تتوقع شركة ZTE دمج الأسس الرقمية مع قدرات شبكة معززة وقدرات رقمية موسعة وتحويل الصناعات رقميًا، مما يساعد المشغلين على تحقيق التحول الرقمي، وتبني أفضل للعصر الرقمي، ومواصلة المنافسة في المستقبل، مع خلق القيمة والفوز بالمستقبل معًا.”

التحول الرقمي هو إتجاه حتمي وتحتاج الشركات إلى إتخاذ المبادرات

“لقد أصبح التحول الرقمي الآن إتجاها حتميًا. شددت السيدة تسوي علي “إن أخذ زمام المبادرة في التحول الرقمي سيجلب لنا بالتأكيد الأرباح الرقمية والحواف التنافسية،” “سيكون عصر الخدمات الرقمية بداية جولة جديدة من المنافسة على السوق التزايدي”

من منظور البيئة الكلية، اولاً، أصبح الاقتصاد الرقمى بالفعل إحدى القوى المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادى عالى الجودة وعلينا ان نتبع هذا الإتجاه. ثانيًا، إن تزايد حالات عدم اليقين في البيئة العالمية يرغم المؤسسات على تعزيز قدراتها للوقاية من المخاطر. ثالثًا، يدرك الناس أكثر أهمية حماية البيئة والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي هو مفتاح تحقيق البلدان الكبري لأهداف الحياد الكربوني.

ومن منظور السوق، مع بلوغ خدمات الاتصالات التقليدية حدًا أقصى من الإيرادات، فإن سوق الخدمات الرقمية التي تتسم بتآزر الشبكات السحابية تنفتح تدريجيا.

ووفقًا لتحليل السيدة تسوي أولًا، في فترة ما بعد الوباء، أصبح البيت الذكي سيناريو جديدًا يدمج العمل والتعليم والترفيه. إن تطوير التطبيقات المنزلية الذكية، مثل الفيديوهات بدقة 4K/8K، وتقنية VR/AR، من شأنه أن يدفع النمو السريع للسوق. ثانيًا، يساهم الإنترنت الذكي لكل شيء (IiOE) في النمو الهائل لمحطات التوصيل. تفرض معالجة البيانات الضخمة متطلبات أعلى لقدرة الشبكة وقوة الحوسبة فائقة.

ثالثًا، فيما يتعلق بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة والفعالة من حيث التكلفة، فإن عملاء المؤسسات، بدلا من بناء مراكز بيانات بأنفسهم، أكثر إستعدادا للجوء إلى مقدمي الخدمات الرقمية للحصول على خدمات متكاملة مهنية بتكلفة أقل، حتى يتسنى لهم التركيز أكثر على تحسين الأعمال التجارية. كما أن توفير خدمات متكاملة للتحول الرقمي للصناعات التقليدية سيجلب فرصا جديدة للنمو للشركات.

في ظل وجود مجال كبير لنمو سوق الخدمات الرقمية، تعتقد السيدة تسوي أن تحويل الشركات التقليدية من مقدمي خدمات الاتصالات إلى مقدمي الخدمات الرقمية هو خيار ضروري لتعزيز قدرتهم التنافسية.

من منظور التطور التكنولوجي، أرست التقنيات الجديدة الناشئة والتقنيات الرقمية المتطورة في السنوات الأخيرة أساسًا متينًا للخدمات الرقمية، على سبيل المثال، الوصول إلى شبكة جيجابت مزدوجة قائمة على شبكات 5G وشبكات جيجابت البصرية، والحوسبة الموزعة القائمة على تآزر طرف السحابة الطرفية، والسحابة الأصلية للشبكات، والتطبيقات الثنائية الرقمية و تطبيقات الذكاء الأصطناعي، وبنية الثقة الصفرية لأمن البيانات وأمن الإنترنت.

من بين العديد من التكنولوجيات، كيف ينبغي للشركات أن تقوم بالاختيارات وتطبيقها بفعالية؟ تعتقد تسوي لي أن العامل الحاسم هو “القيمة التي يمكن أن تنشئها التكنولوجيا”. هي تقترح اتباع ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول يعني خلق القيمة للعملاء، ويشير إلى التركيز على تكامل التكنولوجيا، وفصل القدرات، والانفتاح الإيكولوجي، والأمن الأساسي. أما المبدأ الثاني فيشير إلى الانتشار التطلعي الذي يعني مواجهة التطور التكنولوجي السريع وكسب المزايا التنافسية في التكنولوجيات الرئيسية في المستقبل. والثالث هو التنمية التفاضلية ، وهو يعنى افساح المجال كاملًا للمزايا في الاعمال التجارية الرئيسية والامتناع عن الاشياء الممنوعة من أجل القيام بدور رئيسى في نظام القيمة الايكولوجية في المستقبل.

حيث يساعد إنشاء شبكات وسحب وصناعات المشغلين على مواصلة المنافسة في المستقبل

بعد تحليل بيئة الاقتصاد الكلي والسوق والاتجاه التكنولوجي، قالت السيدة تسوي: ينبغي أن يبدأ المشغلون بالتحول من مزودو خدمة السحابة إلى مزودو الخدمات الرقمية في الوقت الراهن. مع مزاياها الحالية، يستطيع المشغلون بناء أساس رقمي متين ,يدمجون الشبكات والسحب والصناعات، وبالتالي يظلون متقدمين في المنافسات المستقبلية.

تشكل الشبكات الأساس للإنترنت لكل شيء، في حين تعمل الشبكات الموزعة على توفير الطاقة الحاسوبية في أي وقت وأي مكان. وبالجمع بين تكنولوجيا البيانات الضخمة والشبكات والسحابة الموزعة، يمكننا تحقيق تكامل وجمع البيانات. علاوة على ذلك، يمكننا تحقيق رؤية عالية الأبعاد وصنع قرار ذكي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بالصناعات، يتمثل العامل الرئيسي في توفير خدمات رقمية موجهة نحو العملاء ومصممة خصيصا لمختلف الفقرات. أو بعبارة أخرى، لتلبية متطلبات العملاء المختلفين، ينبغي لنا أن نعمل بمرونة على دمج القدرات الأساسية للشبكات والسحابات لتوفير الخدمات الرقمية الفعالة من حيث التكلفة والسهلة على المستخدم. هذا ما يحدث كل الفرق.

شددت السيدة تسوي علي إنه “من خلال تآزر صناعة الشبكات-السحابة، يمكن للمشغلين دفع عملية التحول الرقمي للأعمدة، وكذلك شركات ToC و ToH و ToB، بما يؤدي إلى إحتلال موقع رائد في العصر الرقمي.”

تحسين إمكانات الشبكة. نواصل التشديد على تحسين قدرات الشبكة، أي أستكشاف الموارد وخفض التكاليف. وعلى وجه التحديد، ينبغي لنا أن نسعى إلى تحقيق إبتكارات وإنجازات مستمرة من حيث الخبرة القصوى والكفاءة.

تركز التجربة النهائية على “أستكشاف الموارد”. من أجل تحقيق النجاح في السوق، من الضروري أن تظهر للعملاء تجارب جديدة. على سبيل المثال، يتوقع المستهلكون الأفراد تغطية كاملة للشبكة بسرعة فائقة في الوقت الذي يسعى فيه المستخدمون المنزليون إلى الحصول على تجربة أفضل ترتكز على عرض متعدد الشاشات وتطبيقات ذكية وتفاعلات تتعايش معها بكامل حواسك، كما يحتاج عملاء الصناعة إلى نطاق ترددي عريض عريض للوصلات وتطبيقات URLLC، بالإضافة إلى شرائح صلبة صغيرة الحجم وحبوية.

والأهم من ذلك، يرغب العملاء في الدفع مقابل هذه التجارب الجديدة من نوعها والتي تحقق لهم قيمة أكبر.

أما بالنسبة للكفاءة القصوى، فإن المفتاح هو خفض التكاليف. نحن نسعى جاهدين إلى تحقيق اكتشافات مستمرة في الكفاءة الطيفية والتشغيلية وفي كفاءة الطاقة، بهدف خفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإجمالية.

التالي هو توسيع القدرات الرقمية. يقترح أن تركز المشغلات على الكفاءة المثلى في إستخدام الموارد وعلى التطبيقات التي تعتمد علي الحافة لتعزيز توسيع القدرات الرقمية في العصر الجديد.

كما نرى، فإن المؤسسات تعزيز إضفاء الطابع الرقمي على الإنتاج لتحسين الكفاءة. للوفاء بمتطلبات مثل زمن الوصول المنخفض للغاية وأمان البيانات، ستتم معالجة كمية كبيرة من البيانات عند الحافة. وعلى هذا فإن التفوق سوف يتحول إلى مجال يتمتع بمنافسة شرسة على الإبداع.

من “سحابة مركزية” إلى “سحابة موزعة”، أولًا، يجب على مشغلي الاتصالات الاستفادة من مزاياهم الحالية لتحقيق بدء تشغيل منخفض التكلفة ونشر مرن عند الحافة. على سبيل المثال، لديهم شبكات قوية للبنية التحتية، ومواقع واسعة وموزعة، ومركز البيانات، وتزود العملاء بخدمات رقمية مرنة وملائمة وخدمات صيانة محلية. ومن ثم، فقد اقترح على المشغلين أن يضطلعوا بالكامل بمزاياهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن الجمع بين الأجهزة والبرامج لإعادة بناء منصة وسطية تحركها الحافة، لضمان قدر أكبر من الكفاءة في إستخدام الموارد وتوفير دعم أقوى للإبتكارات السريعة في الحافة.

“إعادة بناء منصة وسطية تحركها الحافة،” هي إستخدام مكونات ذات دقة عالية أفقيًا، وبناء طبقة PAAs أقل سمكًا لتمكين الفصل الرأسي لطبقة الخدمة التقنية وطبقة الخدمة العامة. تتيح هذه البنية إمكانية إجراء عمليات دوران مزدوجة. ومن خلال التنسيق فائق الكفاءة للأجهزة والبرامج، توفر طبقة الخدمة الفنية وطبقة IAAs دعماً فعالًا لطبقة التطبيقات العليا.

كما أن هذا الهيكل يضمن الفعالية المثلى للموارد، والتي يمكن تحقيقها من خلال التآزر بين طبقة الخدمات العامة وطبقة التطبيقات. وعلى وجه التحديد، فإن طبقة الخدمات العامة، بفضل بنيتها ذات الشفرة المنخفضة، تتيح التطوير السريع لطبقة التطبيق العليا. وفي الوقت نفسه، يمكن إستخدام المنطق العام والخوارزميات التي تراكمت من طبقة التطبيقات لحل التعارضات بين التخصيص والمقياس، مما يسهل التنمية المستدامة للمشغلين.

وبفضل قدرات الشبكة المعززة والقدرات الرقمية الموسعة، أصبحت الظروف مهيأة للتحول الرقمي للصناعات. والأمر الأكثر أهمية هو أن تظل القيمة الموجهة والسيناريوهات الموجهة عند تكييف الخدمات الرقمية مع الصناعات الرأسية.

هو هدف يتمثل في تطوير قدرات الشبكات والشبكات الأساسية بواسطة التكنولوجيات الأساسية العامة. وعلى هذا الأساس، يمكن دمج هذه القدرات بمرونة لمختلف الصناعات والمؤسسات والسيناريوهات والتطبيقات، والأهم من ذلك، ابتكار التطبيقات والتجارب الجديدة.

تختتم السيدة تسوي حديثها قائلة مع اقتراب المستقبل، هناك فرص وتحديات في العصر الرقمي. تلتزم شركة ZTE بدمج الشبكات والسحب والصناعات لترسيخ موقعها في هذه الصناعة وتسهيل التحول الرقمي للمشغلين، وبالتالي تبني العصر الرقمي وتحقيق نجاح متكافئ مع جميع الشركاء.