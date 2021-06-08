‫تقوم فوكالكوم “Vocalcom” بتوحيد إستراتيجية النمو الخاصة بها من خلال تعيينرئيس تنفيذي جديد للتكنولوجيا و رئيس تنفيذي لعمليات العملاء

تحويل العمليات وعلاقات العملاء

تقوم فوكالكوم بتعيين شانتال تيكسيرا في منصب رئيس عمليات العملاء (CCO). تتمتع شانتال بأكثر من 20 عامًا من الخبرة القيادية في خدمات وعمليات العملاء B2B وB2C.وتتمثل مهمتها في تطوير عروض خدمة فوكالكوم وتحويل عمليات العملاء في فرنسا وكذلك على الصعيد الدولي.

كمديرة مشروع الخدمات ثم مديرة خدمة العملاء والدعم، قضت شانتال 9 سنوات في IER، وتخصصت في إدارة تدفق السلع والأفراد.وفي عام 2011، تولت إدارة مركز الخدمات وعلاقات العملاء والعمليات في Autolib، وهي خدمة مشاركة السيارات الكهربائية لمجموعة Bolloré، والتي أدارت فريقًا مكونًا من 150 شخصًا ووضعت إستراتيجية عمليات العملاء من أجل دعم نمو النشاط في فرنسا وعلى الصعيد الدولي كذلك.

حصلت شانتال بشكل خاص على الجائزة الثالثة من جوائز سعفة مدير العملاء (Palme du Directeur Client) لعام 2015 من الجمعية الفرنسية لعلاقات العملاء (AFRC).وكانت أيضًا محل إعجاب Agora de la Relation Client في عام 2013.

تسريع تطوير الحلول التكنولوجية الجديدة

يتمتع سيرج أدا بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير لدى ناشري البرامج السحابية متعددة المستأجرين ومتخصص في هيكلة العمليات وإنشاء هياكل SaaS المحسّنة والقابلة للتطوير، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة تستند إلى البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

عمل سيرج لما يقرب من 15 عامًا في مجال البحث والتطوير في Infovista، وهو لاعب رئيسي في مراقبة أداء الشبكات والتطبيقات.في آخر منصب له كنائب أول للرئيس للبحث والتطوير، أدار جميع فرق البحث والتطوير التي تضم أكثر من 80 شخصًا في فرنسا والولايات المتحدة والهند.وفي عام 2012، انضم إلى Wallix، الشركة الأوروبية الرائدة في PAM (Priviledge Access Management) كمدير تقني، مسؤول عن البحث والتطوير وإدارة المنتجات لدعم النمو والاكتتاب العام للشركة.

وقد أعرب كارلو كوستانزيا، رئيس مجلس إدارة شركة فوكالكوم ( Vocalcom ) عن سعادته قائلاً: “يسعدنا أن نرحب بشانتال وسيرج في فريق الإدارة لدينا”.كما يضيف كارلو كوستانزيا أنه “من خلال هذين العنصرين المنضمين إلى فريقنا، سوف نعمل على دمج كل من المهارات والوسائل المطبقة لنشر إستراتيجية النمو التي تم الكشف عنها في عام 2020.ستعمل شانتال على تسريع تحول فوكالكوم من خلال تحسين خدماتنا وعملياتنا من أجل تقديم رحلة عميل أكثر مرونة وخلقًا للقيمة.أما بالنسبة إلى سيرج، فيتوافق ملفه الشخصي وخبرته تمامًا مع إستراتيجيتنا لتحديد المواقع كقائد مبتكر في علاقات العملاء والتقنيات السحابية.وهكذا، سيكون مسؤولاً عن تعزيز عرضنا الحالي ومواصلة التحول في نظامنا البيئي التكنولوجي، من أجل تطوير خدمات سحابية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

معلومات عن شركة فوكالكوم “ Vocalcom “:

تأسست شركة فوكالكوم في عام 1995، وهي بمثابة مزود عالمي لحلول مراكز الاتصال متعددة القنوات لخدمة العملاء والمبيعات والتسويق عبر الهاتف والتحصيل.تم تصميم حلولنا، المتوفرة في السحابة أو في مكان العمل، لإنشاء علاقة فريدة مع كل عميل، وتبسيط إدارة التفاعلات عبر جميع القنوات وتحسين كفاءة المستشارين.تتمتع فوكالكوم بحضور دولي قوي ولها مكاتب في 15 دولة ولديها أكثر من 1400 عميل في 47 دولة حول العالم.

لمعرفة المزيد: www.vocalcom.com/fr

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