Press Release

‫تكرم شركة أوميدا حزمة البرمجيات المصرفية موبيكيتي® الخاصة بكومفيفا باعتبارها منصة مصرفية رقمية رئيسية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة،16 فبراير/شباط 2021 /PRNewswire/ — قامت شركة أوميدا “Omdia“ ، المعروفة سابقًا باسم أوفيوم “Ovum”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال البحوث والاستشارات، بتقديم حزمة البرمجيات المصرفية موبيكيتي® “mobiquity® Banking Suite“ الخاصة بكومفيفا “Comviva” كأحد المنصات المصرفية الرقمية الرئيسية على مستوى العالم في تقريرها الذي أصدرته حديثًا عالم أومديا “Omdia Universe“: اختيار منصة مصرفية رقمية، لعام 2020–21 . حصلت كومفيفا على مرتبة عالية في “تجربة العملاء” وتم اعتبار حزمة البرمجيات المصرفية موبيكيتي® الخاصة بها “حلًا مبتكرًا للغاية”، وهو أساس توصيات العملاء.

يبرز التقرير أن كومفيفا لديها منصة مرنة وفريق يمكنه الاستجابة بسرعة لاتجاهات الصناعة ولديه القدرة على الابتكار بوتيرة أسرع دون تحمل عبء حلول المنتجات القديمة المرهقة. تكمن قوة كومفيفا الخاصة في دعم مجموعة متنوعة من شبكات الدفع بما في ذلك المحافظ الرقمية ومدفوعات الأقران (P2P) ورموز الاستجابة السريعة (QR) ومدفوعات الحسابات (A2A) وبنية الوحدات التي تم إنشاؤها مع مراعاة المدفوعات الفورية.

وفي حديثه عن التكريم، قال سرينيفاس نيدوجوندي (Srinivas Nidugondi)، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس عمليات، الحلول المالية الرقمية في كومفيفا، “يسعدنا إدراجنا في قائمة شركة أوميدا الرائدة في مجال البحوث والاستشارات في العالم في تقريرها عالم أوميدا: اختيار منصة مصرفية رقمية، لعام 2020–21. هذه الإشارة هي شهادة على حقيقة أننا نقدم حل مصرفي رقمي على مستوى عالمي لعملائنا. نحن فخورون أن حزمة البرمجيات المصرفية موبيكيتي® الخاصة بنا تساعد العديد من المصارف في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على تقديم أول تجربة مصرفية رقمية للمستهلكين مما يخلق قيمة لهم.”

توفر حزمة البرمجيات المصرفية موبيكيتي® من كومفيفا حلًا شاملًا للمصارف والمؤسسات المالية لبناء وإدارة وتحسين وتقديم تجربة مصرفية متعددة القنوات، فضلًا عن تكرار تجارب المستهلكين وإشراكهم باستمرار، من خلال قدرة التهيئة الفورية والتخصيص ومحرك التجربة. كما أنها توفر مدفوعات رقمية سلسة وسريعة وآمنة للعملاء، من خلال تسهيل المحفظة المدفوعة مسبقًا والاستفادة من التقنيات مثل محاكاة البطاقة المضيفة، والترميز، ورمز الاستجابة السريعة (QR).

يقدم التقرير نظرة مفصلة وشاملة للموردين الرائدين، لمساعدة رئيس قسم المعلومات، ورؤساء القنوات الرقمية، والمسؤولين التنفيذيين للقنوات الرقمية على اختيار المنصات المصرفية الرقمية التي تلبي طموحاتهم الخاصة بالتحول الرقمي.

توفر حزمة البرمجيات المصرفية موبيكيتي® نهاية خلفية رقمية واحدة تقدم واجهات برمجة تطبيقات محسّنة لكل قناة واجهة أمامية، مما يتيح تجربة متعددة القنوات. وهذا يُمكّن المصارف من تقديم تجربة متسقة، وموحدة، وشخصية للغاية، وبالتالي تعزيز قيمة المستهلك، والانتقال المربح إلى العصر الرقمي.

يذكر تقرير شركة أوميدا أن كومفيفا توفر إمكانات وثيقة الصلة بأسواقها المستهدفة، وتتمثل أقوى ميزات كومفيفا في دعمها للقنوات الناشئة، وتجربة المستخدم، وقدرات الدفع. وتعتمد المنصة نهجًا وحداتيًا مع المصارف القادرة على “التوصيل والتشغيل” عن طريق اختيار الوحدات الأساسية الخاصة بها من طبقة الخبرة الرقمية، وطبقة المعاملات الرقمية، ووحدة الدفع الرقمي.

لمزيد من الاستفسارات، يُرجى الاتصال بـ:

سانديب ميهتا

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