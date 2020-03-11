‫تكريم بوهرنجر إنجلهايم ونوفارتس للأدوية بوصفهما أفضل أماكن العمل في الجزائر للعام 2020

الجزائر العاصمة، الجزائر، 11 مارس 2020 /PRNewswire/ — تصدرت شركتا بوهرنجر إنجلهايم ونوفارتس للأدوية قائمة أفضل أماكن العمل في الجزائر للعام 2020 وذلك وفقًا لبرنامج البحوث السنوي عن أماكن العمل. يمثل أفضل أماكن العمل برنامج اعتماد دولي يمنح أصحاب العمل الفرصة لتقييم مستوى مشاركة موظفيهم وارتباطهم بأماكن عملهم ومستوى رضاهم عن المؤسسات التي يعملون بها، وذلك بغرض تكريم من يحققون منهم خبرات عملية متميزة. تتم عملية اعتماد أفضل أماكن العمل على خطوتين: تقوم أولاهما على تقييم سياسات مكان العمل المتبعة في الشركات وممارساتها المهنية. وأما الخطوة الثانية فتتمثل في استقصاء للموظفين يستهدف تقييم ما اكتسبوه من خبرات ومستوى ارتباطهم بالمؤسسة التي يعملون بها.

يبين البحث الذي أجراه البرنامج هذا العام أن الموظفين المرتبطين بأماكن عملهم يمكثون في العمل لديها لفترات أطول ويخدمون عملاء الشركة بصورة أكثر فاعلية كما يسهمون في أن تصبح شركاتهم مؤسسات رابحة.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ بشير باتيل، المدير العام لشركة بوهرنجر إنجلهايم، قائلاً: “تمثل الكوادر التي تعمل في أية شركة أعظم ثرواتها، ولذا يقف موظفونا السبب وراء ما نحققه من نتائج. كما تتمثل القيم الأساسية لبوهرنجر إنجلهايم في العناية بكوادرها المهنية ومعاونة أفرادها في النمو والتطور للوصول إلى الهدف الأسمى للشركة وهو تحسين حياة البشر والحيوان في هذا البلد.”

وقد صرح السيد/ كريم هرشول، المدير العام لشركة نوفارتس الجزائر، قائلاً: “تواصل نوفارتس الجزائر رحلتها نحو توفير بيئة عمل أفضل. وتظل قيمنا وسلوكياتنا هي الأساس الذي نبني عليه علاقتنا بموظفينا حتى نصبح مواطنًا تجاريًا يخدم المرضى الجزائرين والاقتصاد الوطني للبلاد.

“كما صرح السيد/ حمزة إدريسي، مدير برنامج أفضل أماكن العمل عن الجزائر، قائلاً:”إن الشركات التي اعتمدها البرنامج متحمسة بشأن رفاهية موظفيها وارتباطهم بأماكن عملهم، كما تلتزم باتخاذ الخطوات اللاحقة على الاعتماد واللازمة لتمكينها كي تصبح “مؤسسات متميزة من حيث الالتزام والمشاركة”.

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

يتيح “برنامج أفضل أماكن العمل” اعتماد أماكن العمل الرائدة وتكريمها في العديد من دول العالم ويشمل الاعتماد البرامج الرائدة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وقارات أفريقيا وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط. ينصب تركيز البرنامج على ثمانية عوامل في أماكن العمل؛ بما في ذلك ثقافة مكان العمل وفرص النمو ورضا الموظفين بشكل عام عن الممارسات المهنية المتعلقة بالأفراد في الشركة التي يعملون بها. كما تُجرى عملية تدقيق للموارد البشرية لتقييم الممارسات المهنية المتعلقة بالموارد البشرية داخل المؤسسة التي يتم اعتمادها. إضافة إلى ذلك، لا يُمنح الاعتماد سوى للشركات التي تحقق أعلى مستويات التميز فيما يتعلق بظروف عمل موظفيها.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني للبرنامج : http://bestplacestoworkfor.org/algeria

للتواصل:

برنامج أفضل أماكن العمل في الجزائر، هاتف

رقم: 0023-553-961-366

بريد إلكتروني: media@bestplacestoworkfor.org