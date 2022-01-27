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Press Release

‫تلفزيون الصين المركزي (CCTV+): الرئيس الصيني يبعث برسالة تهنئة إلى المنتدى الأول لمجموعة الصين للإعلام

 |  Jan 27, 2022

بيجين، 27 يناير 2022 /PRNewswire/ — بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة تهنئة إلى المنتدى الأول لمجموعة الصين للإعلام (CMG)، والذي افتتح في بيجين مساء الأربعاء.

وفي رسالته، قال “شي”: «ستستضيف بيجين قريبًا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وستحرص الصين على تنظيم هذه الدورة بطريقة بسيطة وآمنة تُبهر العالم».

ونظرًا لأنّ المنتدى قد انعقد تحت شعار «معًا من أجل دورة ألعاب أولمبية شتوية بتكنولوجيا فائقة»، فقد أعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن يتبادل المشاركون في المنتدى معارفهم وخبراتهم لطرح أفكار إبداعية تُسهم في إقامة دورة ألعاب أولمبية شتوية رائعة ومتميّزة ومبهرة.

رابط الفيديو: https://youtu.be/-nqyu3fSm7g

رابط ثانٍ للفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=-nqyu3fSm7g

 

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