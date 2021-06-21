‫تمت ترقية يوم خدمة أوبو في يونيو وإطلاق “الخطة الملهمة”

شنتشن، الصين, 21 يونيو / حزيران 2021 / وكالة أنباء PR / – من 10 إلى 12 يونيو، أطلقت فريق دعم أوبو “الخطة الملهمة” وقامت بترقية يوم الخدمة في 23 منطقة حول العالم، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا والفلبين وباكستان ومصر، والإمارات العربية المتحدة، إلخ. من الجدير بالذكر أن حدث يوم خدمة أوبو، الذي يُعقد في العاشر من كل شهر، يمتد إلى ثلاثة أيام اعتبارًا من يونيو الحالي. (في أوقات العطلات المحلية، سيتم تأجيل الحدث إلى اليوم الأول بعد العطلة.) علاوة على ذلك، أعدت أوبو خصومات حصرية بنسبة 10-30٪ على الشاشات، والبطارية، وتحديث الغطاء الخلفي للموديلات المخصصة، بالإضافة إلى 10٪ خصم على شراء الإكسسوارات. كما أتاحت أيضًا المزيد من الخدمات المفاجئة مثل المانيكير والماكياج في مركز الخدمة في يونيو. علاوة على ذلك، بالنسبة للمستخدمين الذين يعيشون بعيدًا عن مراكز الخدمة المحلية، تم توفير أكشاك خارجية لهم للاستمتاع بالحدث أيضًا.

منذ انطلاق فعالية يوم خدمة أوبو في أكتوبر من العام الماضي، فقد غطت الفعالية أكثر من 300 مركز خدمة خاص بـ أوبو في 23 دولة ومنطقة حتى الآن. “الخطة الملهمة” هو أحد الأفكار الأساسية لأوبو لتطوير خدمة العملاء. لطالما أيقنت أوبو أن خدمة ما بعد البيع الجيدة لا تتعلق فقط بالإصلاح. بدلاً من ذلك، يجب أن تكون هذه العملية موجهة لمساعدة المستخدمين على اكتساب الإلهام بشأن الاستخدام اليومي للهواتف الذكية وصيانتها. علاوة على ذلك، تضع أوبو تجربة المستخدم كأولوية قصوى وتحسن الخدمات وفقًا لتعليقات المستخدمين، وهي أيضًا عملية ملهمة لأوبو لتزدهر. الخطة المُلهمة، هي حدث يوم خدمة تمت ترقيته في يونيو بناءً على مفهوم الإلهام. ستستمر أوبو في تقديم أحداث خدمة مواتية للمستخدمين من العاشر إلى الثاني عشر من كل شهر مع اتباع الفكرة الأساسية “Care & Reach“.

بينما تستمر أوبو في تقديم خدمة أفضل خلال هذا الوباء، فإنها تود أن يطمئن العملاء إلى أن أوبو هي علامة تجارية تهتم بسلامة العملاء وتضعها في مقدمة أولوياتها. تتبع مراكز خدمة أوبو بدقة الإرشادات الموضوعة وفقًا لمتطلبات الحكومة. يُطلب من جميع موظفي أوبو في مراكز الخدمة ارتداء قناع للوجه، والتحقق من درجة حرارة أجسامهم، وتنظيف المتجر وتعقيمه يوميًا، وتوفير معقمات اليد للعملاء..

إذا كنت مهتمًا بمزايا الخدمة المحددة في يوم خدمة أوبو، فلا تتردد في سؤال فريق متخصصو الخدمة المحلية. نرحب بكم في الاستمتاع بيوم خدمة أوبو.

لمعرفة المزيد: https://support.oppo.com/