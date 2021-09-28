‫تم تعيين الكسندر كولبوشي لمنصب المسؤول التنفيذي الأول لشركة Pepperstone Financial Services (DIFC) limited

دبي الامارات العربية المتحدة, 28 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — وواصلت شركة Pepperstone ، الحائزة على جوائز في قطاع تداول العملات، تعزيز ما حققته من نجاح بالشرق الأوسط بتعيين الكسندر كولبوشي إلى منصب رئيس الإدارة لفرعها في دبي المرخص من سلطة دبي للخدمات المالية.

قال كولبوشي بعد أن تم ترقيته لهذا منصب أنه “متحمس جدا لقيادة الشركة إلى مستقبل مشرق. وانا ارى جهد كبير ل https://pepperstone.com/en-ae/ Pepperstone Middle East ويشرفني ان اتولى هذا الدور مع الشركة.

وقال روب بوين، رئيس العمليات لPepperstone، أن “خبرة الكسندر تجعله مناسبا لإدارة وتولي مهمة تطوير الشركة في الشرق الاوسط الى مرتبة اعلى، وان الشرق الاوسط وخصوصا دبي لا يزال سوق رئيسي للشركة.

وفوق ذلك، تتمتع شركة Pepperstone بعد فوزها على لقب “ارخص وسيط التداول في الشرق الاوسط” على الGlobal Forex Awards بعد أن حصلت الشركة اعلى مركز، وهذا يسلط الضوء على مدى ما حققته الشركة في اول سنه بعد فتح فرعها في الشرق الاوسط.

بلا شك، لا تزال Pepperstone ملتزمة بتقديم احسن اسعار، اسرع التنفيذ وأفضل تجربة لدعم العملاء للمتداولين.

* حصل على جائزة أفضل وسيط من حيث القيمة في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز فوركس العالمية 2021