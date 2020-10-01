Press Release

‫تم تكريمهوت فوركسبجائزة “أفضل شروط تداول فوركس عالمية لعام 2020”

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تفخر شركةهوت فوركسبكونها وسيط الفوركس الرائد بحصولها على تقدير عالمي لظروف تداولها الاستثنائية بعد تكريمها بتقدير كبير مرموق.

بورت لويس ، موريشيوس ، سبتمبر 2020 – حازتهوت فوركس، الوسيط متعدد الأصول المشهود عالميًا على العقود مقابل الفروقات ، على لقب “أفضل شروط تداول فوركس عالمية لعام 2020” منمجلة الأعمال الدولية ، مما يؤكد أنها الوسيط المفضل والموثوق عالميًا.

على مر السنين ، استثمرتهوت فوركسبشكل كبير في تحسين ظروف التداول المقدمة لقاعدة عملائها الدوليين من خلال الجمع بين الأسعار التنافسية وسرعة التنفيذ والمنصات المبتكرة والخدمة ذات المستوى العالمي والشفافية الكاملة فيما يتعلق بخدماتها. إن التزامها الممتد لعقد من الزمان بتقديم شروط التداول المتميزة للمتداولين هو ما ميز الشركة بين الشركات المنافسة في المجال .

علق الرئيس التنفيذي لشركةهوت فوركسمؤخرًا على الجائزة: “يسعدنا الاعتراف بشركتنا بهذا التكريم الكبير. تعكس الجائزة جهودنا المستمرة لتزويد العملاء من العديد من أنحاء العالم بنفس نزاهة الأعمال وضمان أفضل تجربة تداول ممكنة للجميع. سنواصل العمل الجاد لإثراء تجربة التداول لعملائنا وتحسينها وإتقانها من خلال الظروف التنافسية والشفافية الكاملة وأعلى المعايير التنظيمية “.

ملاحظات لوسائل الإعلام:

حول هوت فوركس

يعود تاريخهوت فوركسإلى عام 2010 ، وهو الاسم التجاري لمجموعةأج أف ماركا التي تضم كيانات عالمية ومنظمة تعمل كوسيط متعدد الأصول يقدم كل من خدمات تجارة التجزئة والمؤسسات للعملاء من جميع أنحاء العالم. تعملهوت فوركسباستمرار على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق ، وهي حقيقة أكدتها:

تم فتح أكثر من 2،000،000 حساب حقيقي

أكثر من 40 جائزة دولية

دعم العملاء بأكثر من 27 لغة

أعلى معايير أمان للأموال.

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تحذير المخاطر:

قد لا يكون تداول المنتجات ذات الرافعة المالية مثل الفوركس والمشتقات مناسبًا لجميع المستثمرين لأنها تنطوي على درجة عالية من المخاطرة برأس المال الخاص بك

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