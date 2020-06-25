‫توسع Immigration.ca خدماتها الاستشارية للأعمال المخصصة لبرنامج تأشيرة الشركات الناشئة في كندا

مونتريال، كيبيك، 25 يونيو 2020/PRNewswire/– قامت Immigration.ca بتوسيع خدماتها الاستشارية للأعمال التجارية الشاملة لمساعدة رواد الأعمال الدوليين الذين يسعون للتقدم للحصول على الإقامة في كندا بموجب تأشيرة الشركات الناشئة “Start-Up Visa“.

من خلال مكاتبها الجديدة في تورونتو، والذي تديره استشاري الأعمال الدولية مانا حسيني Mana Hosseini، تقدم شركة Immigration.ca مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال الدوليين الذين يسعون للتقدم للحصول على تأشيرة دولة كندا بموجب هذا البرنامج.

ما هي تأشيرة الشركات الناشئة؟

يقدم برنامج تأشيرة الشركات الناشئة إقامة دائمة في كندا لرواد الأعمال المهاجرين المؤهلين.

يستهدف البرنامج رواد الأعمال المبتكرين ويساعدهم على التواصل مع مستثمري القطاع الخاص في كندا الذين سيساعدونهم في تأسيس شركاتهم الناشئة.

يمكن للمرشحين القدوم في البداية إلى كندا بناء على تصريح عمل مدعوم من قبل المستثمر المعين من كندا، قبل التأهل للحصول على الإقامة الدائمة بمجرد تأسيس شركاتهم وتشغيلها.

هذا وقد تمت الإشادة بتأشيرة الشركات الناشئة وقامت دول أخرى بمحاكاتها، وتم اعتبارها كمثال آخر على نهج كندا المبتكر والمرن تجاه الهجرة.

قصة نجاح تأشيرة الشركات الناشئة

تضاعف عدد المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة عن طريق تأشيرة الشركات الناشئة من عام 2018 إلى 2019 مع زيادة ملحوظة في السنوات الخمس السابقة.

عزز البرنامج سمعة جيدة لجذب المرشحين من ذوي الكفاءات العالية والمهارات والسمات اللازمة لنجاح الأعمال في كندا.

تستطيع كندا عن طريق تأشيرة الشركات الناشئة، جلب بعض ألمع المواهب في العالم بصورة سريعة، والتنسيق مع المستثمرين المحليين لتحويل أفكار شركاتهم إلى حقيقة.

كيف تتمكن شركة Immigration.ca من مساعدة الشركات الناشئة المتقدمة للحصول على التأشيرة؟

من خلال منشأتنا التي تتخذ من تورنتو مقراً لها، تعمل شركتنا على نطاق واسع مع الكيانات المحددة المشهورة في الصناعة بما في ذلك أنجيل انفستورس “Angel Investors” ضمن نظام الشركات الناشئة الكندي.

نحن نقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية التجارية العملية لمساعدة المهاجرين من أصحاب المشاريع وشركاتهم الناشئة في تلبية جميع متطلبات الصناعة والحكومة. وهذا يشمل مشاريع الشركات وإدارة المفاهيم وكذلك تأمين التمويل للشركات الناشئة المؤهلة.

نبذة عن Immigration.ca

لقد قمنا في شركة Immigration.ca، منذ عام 1994، بتقديم ضوءً استرشاديًا لآلاف المرشحين الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا. نتشارك في التفاؤل والإيمان الصادق بأن كندا تقدم خيارات تسوية ممتازة في بيئة مستقرة. بتوجيه من كولين آر سينجر “Colin R. Singer“، أحد محامي الهجرة الرواد في كندا، والمعترف بهم من قبل حكومة كندا “Government of Canada“، نقدم حلولاً مبسطة ومصممة خصيصًا للأفراد المتقدمين للهجرة الذين يسعون إلى الانتقال إلى كندا.

اتصل بنا:

مركز موارد المواطنة والهجرة الكندية (CCIRC) Inc .

4999 Ste-Catherine St. W, Suite 515

مونتريال، كيبيك

كندا H3Z 1T3

هاتف: +1-(514)-487-2011

بريد إليكتروني: csinger@immigration.ca