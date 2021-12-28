‫توسيع التواجد الإقليمي لشركة HWGG Capital

سنغافورة ودبي وكازاخستان

لابوان، ماليزيا، 28 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — تعمل شركة HWGG Capital P.L.C (التي يُشار إليها اختصارًا “HWGGC” أو “الشركة”)، وهي شركة رائدة في تقديم حلول الدفع عبر تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) والمرخصة من خلال سلطة لابوان للخدمات المالية (LFSA) في ماليزيا، على توسيع تواجدها الإقليمي لتشمل سنغافورة ودبي وكازاخستان، ومن المتوقع أن يبدأ هذا التوسع الإقليمي في الربع الأول من عام 2022.

تأسست HWGG Capital في عام 2017 لتقديم خدمات إدارة الأصول الرقمية من خلال منصة تطبيق HWGCash. والجدير بالذكر أن HWG CASH هو أول نظام متعدد ومتناغم في آسيا يعمل باعتباره وسيطًا يربط بين الأسواق الرقمية والتقليدية، حيث يمكّن الشركات التقليدية من التوسع وذلك من خلال توسيع نطاق عملهم دوليًا بسهولة لقبول الدفع الخارجي باستخدام العملات الرقمية التي يمكن معالجتها لاحقًا إلى عملة ورقية للتسوية.

وفي إطار حديثه عن عملية التوسع، صرح مافيس موك، الرئيس التنفيذي لشركة HWGG Capital، قائلًا “إن خطوتنا لتتوسع خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل لحظة فارقة في نمو أعمالنا حيث نهدف إلى تقديم منتجاتنا وخدماتنا إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. وهنا نتحدث عن منصة الدفع الرئيسية الخاصة بنا التي تشجع اعتماد تقنية سلسة الكتل (البلوكتشين) للخدمات المالية بين الشركات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.”

ويأتي هذا التوسع في وقت تزداد فيه عمليات الاعتماد على العملات الرقمية. ووفقًا لورقة بحثية منشورة من خلال Allied Market Research، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030.[1] وأظهرت التطورات التي وقعت مؤخرًا أن العملة الرقمية مقبولة بشكل أكبر باعتبارها وسيلة رسمية للدفع وباعتبارها أيضًا استثمار رأس مالي من جانب الشركات الدولية وذلك عبر مجموعة واسعة من المجالات. في سنغافورة، تمتلك الحكومة استراتيجية واضحة لتنظيم سوق العملات المشفرة، وقد نشر هذا الإطار التنظيمي الاطمئنان والثقة بين مستثمري العملات المشفرة في البلاد.[2]

وأضاف موك “يتمثل هدفنا في تقديم دعم أفضل لعملائنا عبر مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا وذلك من خلال تأسيس شركاتنا الفرعية الجديدة. يُعد إطار العمل المتقدم والتدابير التنظيمية الجيدة في هذه البلدان جزءًا لا يتجزأ من خلق بيئة مناسبة للعملات الرقمية. نرحب بفرصة العمل مع الشركات التي تبحث عن الخبرة والمهارات اللازمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية من خلال العملات الرقمية، مثل المدفوعات والتسويات والاستثمار والتحويلات، بطريقة آمنة ومحمية.”

للمزيد من المعلومات حول نظام HWG CASH المتعدد والمتناغم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.hwgcash.com أو الاتصال على خط المساعدة الخاص بالعملاء: 6076157-6017+.

[1] سوق العملات المشفرة https://www.alliedmarketresearch.com/crypto-currency-market [ 2] سنغافورة هي الدولة الأولى في العالم من حيث العملات المشفرة وذلك في أحدث تصنيف لأسواق العملات المشفرة في العالم https://www.zdnet.com/article/singapore-is-the-worlds-top-crypto-country-in-latest-world-crypto-rankings/

نُبذة عن HWGG Capital P.L.C

HWGG Capital P.L.C (HWGG Capital) هي أول شركة مرخصة بالكامل في مجال دفع الأصول الرقمية من خلال سلطة لابوان للخدمات المالية في ماليزيا. تلتزم الشركة بإدخال حلول التكنولوجيا المالية الجديدة إلى السوق وذلك من خلال الاستفادة من تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين) لإنشاء خدمات تمويل جديدة للاستثمارات والمدفوعات والتخزين والتحويلات باستخدام الأصول الرقمية مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال بموجب ما تنص عليه السلطة.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1716630/HWGG_Capital.jpg