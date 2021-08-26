‫توقيع اتفاقية شراكة بين شركة Credence Security وInfosec Ventures لتقديم حلول أمنية تتمحور حول الإنسان في الشرق الأوسط

يعزز الموزع الإقليمي ذو القيمة المُضافة، شركة Credence Security ، الوصول والمشاركة في حلول جدار الحماية البشرية “ HumanFireWall ” التي تقدمها Infosec Ventures ، إلى جانب دعم النمو الإقليمي للمورد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 أغسطس 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة Credence Security، الموزع الإقليمي الرائد والمتخصص ذو القيمة المُضافة لحلول الأمن السيبراني والطب الشرعي والحوكمة والمخاطر والامتثال، اليوم عن توقيعها اتفاقية شراكة مع Infosec Ventures التي تقدم HumanFirewall، وهي شركة رائدة في التخفيف من المخاطر السيبرانية البشري وإدارته.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتحمل Credence Security مسؤولية الترويج لمنصة HumanFirewall® الخاصة بشركة Infosec Ventures والتقديم لها عبر شبكة قنواتها القوية في منطقة الشرق الأوسط. تتوفر عروض Infosec Ventures جميعها داخل أماكن العمل أو على السحابة المحلية، وذلك بما يتوافق مع لوائح الامتثال وسيادة البيانات، لا سيما للمؤسسات التي تتولى المهام الحيوية في الحكومة وكذلك المؤسسات الكبرى.

يستغل المتسللون على نحوٍ متزايد العنصر البشري للأمن السيبراني، لكونه ناقلًا رئيسيًا للهجوم. وفقًا لتقرير Verizon 2021 عن حوادث اختراق البيانات (DBIR)، فإن أكثر من 85% من حوادث اختراق البيانات كان بسبب أخطاء بشرية. في منطقة الشرق الأوسط، كشفت دراسة أجراها معهد Ponemon وIBM Security ، أن متوسط تكلفة اختراق البيانات لكل شركة في المنطقة بلغ 6.53 مليون دولارًا، وهو أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 3.86 مليون دولارًا لكل حادثة. حدد التقرير الخطأ البشري كونه من الأسباب الجذرية الأكثر شيوعًا لحالات إختراق البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وإضافة إلى ما سبق، أشارت دراسات صناعية مماثلة إلى أن ما يربو على 90% من الهجمات الإلكترونية الناجحة تبدأ بالبريد الإلكتروني. توضح تلك الأرقام الحاجة المُلحة إلى توفير حلول لحماية الأنظمة الحيوية للأعمال، وكذلك لتحول الموظفين إلى أفضل أصول الأمن السيبراني بالمؤسسة.

يعمل HumanFirewall® على تحويل الموظفين من أضعف حلقة في المنظمة إلى أقوى خط دفاع بها. كمّا أنها منصة التدريب والتوعية الأمنية الأولى من نوعها في العالم، حيث تعمل أيضًا عند وقوع هجمات فعلية. كمّا أنها تعزز بالتكنولوجيا ما يفتقر إليه البشر. كمّا أنه يطبق تجربة التعلم عن طريق محاكاة التصيد الاحتيالي، ومع إصدار ملفات تعريف بالمخاطر الفردية، كمّا يصدر التقارير في الوقت المناسب، ويعالج الحوادث فورًا، وينظم القوائم السوداء للمؤسسات على نطاق واسع من خلال تسهيل نشر التكامل بنقرة واحدة باستخدام Microsoft 365 (O365) ، وجوجل ورك سبيس “Google Workspace ” (سابقًا) GSuite)، وExchange. يحظى هذا الحل بثقة كبرى الشركات في 142 دولة.

صرح أنكوش جوهر، والذي يشغل منصب مدير لشركة Infosec Ventures، قائلاً “تركز المؤسسات غالبًا استثماراتها في الأدوات التي تؤمن أنظمة تشغيل الكمبيوتر. كمّا يتمحور برنامج HumanFirewall حول تأمين “نظام التشغيل البشري”، وهو أمر على القدر ذاته من الأهمية. يؤكد نجاحنا هنا في المنطقة مدى إدراك الشركات في الشرق الأوسط الحاجة إلى حماية العنصر البشري، لا سيما خلال جائحة كوفيد 19 غير المُتوقعة. يوجد مقرنا الرئيسي في المملكة المتحدة، ونعمل في 142 دولة. تُعد منطقة الشرق الأوسط أحد الأسواق الرئيسية التي نستثمر فيها بشكل ملحوظ من حيث إنشاء إدارة محلية تتسم بالحماس والتفاني في العمل، وفرق الإنتاج والدعم. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التزامنا تجاه المنطقة، فقد طورنا المحتوى العربي الذي تم إنشاؤه خصيصًا في المنطقة، ومن أجل المنطقة، بما يضمن تلبية الامتثال المحلي وتلبية متطلبات العملاء أيضًا”.

“لقد اخترنا شركة Credence Security لتكون موزعًا إقليميًا ذا قيمة مُضافة استنادًا إلى القيم المشتركة المتمثلة في كوننا شركة تتمحور حول القناة. إلى جانب الخبرة المؤكدة في السوق وشبكة القنوات الواسعة، تتمتع Credence Security بفهم مستنير لاحتياجاتنا ورؤيتنا كونها المورد الرائد في المنطقة. كمّا أنهم متحمسون للأمن السيبراني مثلنا تمامًا. نثق بأن الشراكة مع موزع رئيسي مثل Credence Security سيمكننا من تسريع وتيرة وجودنا المحلي القوي بالفعل وكذلك تسريع نمونا.”

ذكر غاريث سكوت، والذي يشغل منصب المدير العام لشركة Credence Security، “إن رغبة الأشخاص في معالجة المعلومات بسرعة وبذل أقل جهد ممكن خلقت ثغرة أمنية لا مثيل لها في العصر الرقمي، مما جعلهم بمثابة وصلات الربط الضعيفة في السلسلة الإلكترونية. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن أدوات الأمن السيبراني المبتكرة الخاصة بـHumanFirewall، والتي يدعمها فريقها الاستثنائي الذي يضم خبراء الصناعة، تلبي طلبًا مُلحًا لنهج حديث لتأمين العنصر البشري. نرنو إلى تقديم حلول رائدة لشركائنا وعملائنا في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط “.

نبذة عن شركة CREDENCE SECURITY :

تأسست شركة Credence Security في عام 1999، وهي موزع متخصص ذو قيمة مضافة في الاتحاد الاقتصادي السوقي في أوروبا (PAN-EMEA)، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والتحليل الجنائي والحوكمة والمخاطر والامتثال. ويقع المقر الرئيسي في دبي والمكاتب الإقليمية في جوهانسبرغ ولندن ونيروبي وحيدر أباد. نعتبر مزود أساسي لحلول الأمن والتحليل الجنائي، لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، من خلال شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

على عكس معظم الموزعين الآخرين، فإننا نتبع نهج لحل “القيمة المضافة” الاستشاري، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم، من منظور التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون عن كثب مع شركائنا لتقديم حلول مخصصة حسب الطلب. بفضل التعاون الوثيق مع موردين معترف بهم عالميًا والحائزين على جوائز، بما في ذلك AccessData بصفتها شركة Exterro وHumanFirewall وEntrust وMagnet Forensics وNetskope وOxygen Forensics وSealPath وZecOps وZeroFox، توفر شركة Credence Security أفضل التقنيات والحلول للأمن السيبراني والتحليل الجنائي الرقمي التي تحمي المنظمات من التهديدات المستمرة المتقدمة والهجمات الإلكترونية الضارة والأعطال الداخلية.

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نبذة عن INFOSEC VENTURES :

تتولى Infosec Ventures وتوسع نطاق مبتكري الأمن السيبراني الذين يعملون على مواجهة أوجه القصور في الأمن السيبراني، وحل المشكلات الكبرى، فضلاً عن تقديم عوائد عالية بشكل استثنائي على الاستثمار للعملاء. تضطلع Infosec Ventures يمهمة جعل عالم الإنترنت آمنًا، وذلك من خلال حماية الأنظمة و”نظام التشغيل البشري”. تشمل بعض المشاريع الحالية البارزة humanfirewall.io ، و emailauth.io ، و bugsbounty.com ، و securityrating.com وغيرها.

نبذة عن HUMANFIREWALL

يعمل HumanFirewall® على تحويل الموظفين من أضعف حلقة في المنظمة إلى أقوى خط دفاع بها. كمّا أنها منصة التدريب والتوعية الأمنية الأولى من نوعها في العالم، حيث تعمل أيضًا عند وقوع هجمات فعلية. كمّا أنها تعزز بالتكنولوجيا ما يفتقر إليه البشر. كمّا أنه يطبق تجربة التعلم عن طريق محاكاة التصيد الاحتيالي، ومع إصدار ملفات تعريف بالمخاطر الفردية، كمّا يصدر التقارير في الوقت المناسب، ويعالج الحوادث فورًا، وينظم القوائم السوداء للمؤسسات على نطاق واسع من خلال تسهيل نشر التكامل بنقرة واحدة باستخدام (O365)، وجوجل ورك سبيس، وGSuite، وExchange. يحظى هذا الحل بثقة كبرى الشركات في 142 دولة.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول Infosec Ventures، تفضل بزيارة www.infosecventures.com .

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1600729/Credence_Security.jpg