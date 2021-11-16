‫تيرا باي تشارك MTN Mobile Money أوغندا، المحدودة لتعزيز تحويل الأموال الدولي في الوقت المناسب إلى الممرات الدولية الرئيسية

منذ إبريل 2020، تعمل تيراباي على تسهيل التحويلات الدولية الواردة إلى محافظ الهاتف المحمول في أوغندا.

وحاليًا، يتم التركيز بشكل واسع على التحويلات الرقمية الصادرة إلى الممرات الدولية الرئيسية

لاهاي، هولندا16 نوفمبر / تشرين ثاني 2021/PRNewswire/–أعلنت اليوم تيراباي الشركة العالمية للبنية التحتية للمدفوعات عن شراكتها مع MTN Mobile Money أوغندا المحدودة، وهي شركة اتصالات رائدة في أوغندا تابعة لمجموعة MTN. ستمكن الشراكة MTN Mobile Money أوغندا، المحدودة من تسهيل التحويلات المالية الدولية الرقمية عبر الحدود، والتحويلات المالية السريعة للمستفيدين في مناطق مثل الهند والصين.

منذ عام 2020، تقدم تيرا باي تحويلات واردة إلى محافظ الهاتف المحمول التابعة لشركة MTN Mobile Money أوغندا، المحدودة. وفي سعيها لبناء طرق سريعة للمدفوعات العالمية التي تربط محافظ الهاتف المحمول والبنوك حول العالم، تهدف تيرا باى تنمية الشمولية والاستقلالية والتنقل الرقمي والتمكين بين الجميع، مع فتح قنوات التحويلات الإضافية الموجهة للخارج حاليًا.

S وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال ويلي كانيكي، المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا، تيرا باي “منذ العام الماضي، شاركت تيرا مع MTN Mobile Money Uganda المحدودة باعتبارها شركة بنية تحتية للمدفوعات الرقمية مجهزة لتقديم مدفوعات واردة عبر الحدود لمحافظ الهاتف المحمول في منطقة شمال أفريقيا. وحايًا، مع توسيع الشراكة، سنعمل على تسهيل دفع التحويلات الدولية الموجهة للخارج لدول مثل الهند والصين. وسيتمكن المستفيدون، بما في ذلك الأصدقاء وأفراد العائلة من المهاجرين عبر هذه البلدان من الوصول إلى قنوات تحويل الأموال المريحة المضمونة، وذات القيمة الصغيرة في الوقت المناسب، وتربط هذه القنوات شبكتنا العالمية المكونة من 4 مليارات+ حسابات بنكية، و 1.5 مليار+ محافظ الهاتف المحمول.

وتعليقًا على الشراكة، قال ستيفن موتانا، MTN Mobile Money أوغندا Ag الرئيس التنفيذي “تمثل هذه الشراكة شهادة فعلية على استراتيجية منصة مجموعة MTN لبناء أنظمة بيئية قوية من خلال الشراكات، وسنواصل الاستثمار في توسيع مدى وصول منصتنا إلى المستهلكين والشركات خارج أوغندا، لأننا نؤمن أن الجميع يستحق فائدة الحياة الحديثة المرتبطة”

“نؤمن أيضًا أن التحويلات المالية النقالة لا ينبغي أن تقتصر على الحدود، وأن الفائز في كل ذلك هم عملاءMTN Mobile Money الذي سيتمتعون بتجربة مستخدم سلسة في إرسال واستقبال الأموال من الصين، والهند مباشرة على هواتفهم النقالة.

وأكمل ستيفن أن MTN Mobile Money كانت في طليعة قيادة الشمول المالي في أوغندا، ويستمر ارتفاع شعبية خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف بين مجتمع الأفراد والأعمال في أوغندا ويدعم ذلك إلى حد كبير الاعتماد المتزايد على المدفوعات عبر الهاتف المحمول، إلى جانب الحاجة المتزايدة للتعاملات غير النقدية.

يعمل محرك التشغيل البيني الأفضل في فئته والبراعة التكنولوجية المرنة والقابلة للتطوير في تيرا باي على مساعدة الشركاء وعملائهم والشركات على إرسال واستلام المدفوعات على منصة منظمة بالكامل، وقابلة للتطوير، وآمنة وشفافة وفعالة

رسخت تيراباي نفسها كشريك عالمي للبنوك الرائدة ومشغلي تحويل الأموال ومشغلي محافظ الهاتف المحمول والمؤسسات المالية لتسهيل المعاملات الرقمية بلا حدود. باعتبارها شركة عاملة في مجال التسويق الموجه إلى الشركات، تتعاون تيراباي مع الشركات الأخرى وتساعدها على الاستفادة من منصة التكنولوجيا المرنة والآمنة والقابلة للتطوير لتعزيز عرض عملائهم للتحويلات والمدفوعات والإنفاق عبر الحدود. وتتمتع تيراباي ببصمة في أكثر من 94 دولة حول العالم.

حول شركة تيراباي

يقع المقر الرئيسي لشركة تيراباي في أمستردام، وهي مزودة مرخصة للبنية التحتية والحلول الخاصة بالمدفوعات الرقمية. ومنذ عام 2014 تقوم الشركة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يدعم الشركات بممر عالمي بلا انقطاع وآمن وفي الوقت الحقيقي لكل دفعة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد تيراباي، المسجلة والخاضعة للرقابة في 15 سوقًا عالميًا، شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك، ومَحافظ الهاتف الجوَّال، ومشغلي تحويل الأموال، والتجار، والمؤسسات المالية، مما يخلق نظامًا إيكولوجيًا غنيًا للمدفوعات يدعم مجموعة متنوعة من أنواع وأدوات المدفوعات. ومن خلال تكامل واحد فحسب، تقوم الشركة بربط شركائها بهذه الشبكة العالمية متأصلة الجذور مدعومة بمعايير امتثال وأمن قوية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة fhttps://www.terrapay.com/

نبذة عن MTN أوغندا

شركة اتصالات رائدة في أوغندا تهدف بشكل أساسي إلى القيام بأعمال المشغل الوطني لشبكة الاتصالات طبقًا لترخيص الاتصالات السلكية واللاسلكية الممنوح من UCC من بين عروضنا،يوجد خدمات الشبكة، وخدمات التكنولوجيا الرقمية والمالية، والربط البيني، والتجوال، وبيع الأجهزة المحمولة، وMTN Mobile Money (الذي يتم إجراؤه من خلال الشركة الفرعية MTN Mobile Money أوغندا المحدودة) تتمتع MTN Mobile Money بالحضور في 134 مقاطعة داخل أوغندا. وتقدم خدماتنا من خلال شبكة من 1119.077 وكيل ل Mobile Money ، و200 متجر خدمات، و13 موزع رئيسي. وفي نهاية يونيو 2021، كانت MTN أوغندا تتمتع ب14.9 مليون مشترك، و8.6 مليون مستخدم MOMO، و4.7 مليون مستخدم نشط للبيانات

يُرجى زيارتنا على www.mtn.co.ug أو تابعنا على على www.youtube.com/mtnug و www.twitter.com/mtnug أو www.twitter.com/mtnugpro للمساعدة.

التواصل مع وسائل الإعلام:

أنويشا موخيرجي

anwesha@terrapay.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1688009/MTN_Mobile_Money.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg