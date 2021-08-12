‫تيليكوم ريفيو تكتشف أن بناء شبكات الجيل الخامس (5G) بتردد 700 ميجاهرتز يدفع الاستثمار ويحقق فوائد للبائعين بمجال الاتصالات في الصين

في بداية عام 2021 ، أعلنت شركة China Mobile و China Broadcasting Network (CBN) عن اتفاقية تعاون استراتيجي للجيل الخامس لبناء ومشاركة شبكات الجيل الخامس (5G) بتردد 700 ميجاهرتز. وقامت الشركتان بجهد مشترك بشراء محطات قاعدية لاتصالات الجيل الخامس (5G) بترددات 480 و400 و700 ميجاهرتز هذا العام. ووفقًا لتحليل غوانغ يانغ من شركة Strategy Analytics، فإن هذه الزيادة في المحطات القاعدية بتردد 700 ميجاهرتز ستكون بمثابة دفعة كبيرة لسوق البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس (5G) وأيضًا محفزًا لتطوير اتصالات الجيل الخامس (5G) في الصين نظرًا لأن معظم المحطات القاعدية لاتصالات الجيل الخامس في الصين منتشرة حتى الآن في النطاق 2.6 جيجاهرتز أو 3.5 جيجاهرتز.

أطلقت شركة China Telecom وChina Unicom بشكل مشترك عملية شراء مركزية لعدد 242,000 محطة قاعدية لاتصالات الجيل الخامس (5G) وأصدرتا مؤخرًا إعلانًا عن مزايدة عامة تتضمن الجهاز الأساسي اللاسلكي بتردد 2.1 جيجا هرتز المطلوب في مشروع بناء شبكة الجيل الخامس (5G) المستقلة في عام 2021.

تشير تيليكوم ريفيو إلى أن أنشطة الجيل الخامس (5G) المتزايدة في نطاق 700 ميجاهرتز ستدفع عجلة الاستثمار في شبكات الجيل الخامس (5G) في الصين وستفيد بائعي المعدات المحلية مثل هواوي. وفي عطاءات China Mobile وCBN، فازت هواوي بصفتها البائع الرئيسي للبنية التحتية في سوق شبكات الجيل الخامس بالصين بحوالي 60٪ من إجمالي الحصة. ومن المتوقع أن تستمر هواوي في كونها الرابح الأكبر في السوق الصينية في عام 2021 والبائع الرئيسي المستفيد من النفقات الرأسمالية لاتصالات الجيل الخامس (5G) في الصين.

مع قوة التغطية الأوسع وفقدان الانتشار المنخفض، تتوقع تيليكوم ريفيو أن ترددات شبكات الجيل الخامس (5G) منخفضة النطاق ستتيح تجربة أفضل لشبكات الجيل الخامس (5G) وتساعد شركات مثل هواوي على إظهار القيمة الحقيقية لشبكات الجيل الخامس (5G) مما سيواصل تعزيز ثقة العملاء في مواصلة أعمالها في ظل الظروف الحالية.

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