‫ثروة تكشف الستار عن منتج “ثروة إكس” من الجيل التالي وتعلن عن شراكتها مع ساكسو بنك

ستوفر مجموعة الميزات الجديدة استثمارًا أكثر ذكاءً وسلاسة وبأسعار معقولة في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ – كشفت ثروة، وهي أول منصة استشارات استثمارية عبر الإنترنت في المنطقة للمهنيين الشباب، عن ثروة إكس من الجيل التالي، وهو منتج جديد مدعوم بشراكة استراتيجية مع ساكسو بنك، وهو أحد الرواد المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية الذين يركزون على التداول والاستثمار متعدد الأصول.

ستدعم الشراكة الجديدة النمو السريع لشركة ثروة على مستوى الشرق الأوسط وستوفر المرونة لتصميم منتجات وخدمات جديدة بشكل أكثر فعالية، والتكيف مع احتياجات العملاء والسوق

يوفر إطلاق منتج ثروة إكس من الجيل الجديد وهو ترقية لمنتج ثروة كلاسيك، تحسينات جديدة على المنتجات لتسهيل التمويل والاستثمار. ويدعم ثروة إكس التحويلات المحلية بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي. هذا ويمكن لعملاء الإمارات العربية المتحدة الحصول على تحويلات محلية مجانية من حسابهم المصرفي بالدرهم الإماراتي إلى حسابهم ثروة إكس دون تكبد رسوم تحويل دولية، وبالتالي تحسين العوائد طويلة الأجل.

وفي مطلع عام 2020، انتقلت ثروة إلى هيكل تنظيمي جديد. ستساعد ترقية الرخصة الجديدة شركة ثروة على التوسع بشكل كبير، ليس فقط من حيث زيادة قاعدة العملاء بل ومن حيث عرض المنتجات. تأسست ثروة الآن في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)،الخاضع للوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي (FSRA)، وآخذة في التوسع إقليمياً.

“نحن متحمسون للغاية لخفض التكاليف بشكل كبير لعملائنا. وسيلة لتقليل الرسوم مزيد من العائدات كانت رائعة بالفعل مقارنة بالجهات المعيارية في القطاع. أردنا العمل مع شريك يمكنه تقديم أحدث التقنيات في الواجهة الخلفية حتى نتمتع بمزيد من المرونة. وقال مارك شهوان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثروة، إن هذا يعني خدمات أفضل والكثير من المنتجات الجديدة.

“سيساعدنا وجود ساكسو بنك كشريك موثوق على مواصلة توسيع نطاق الأعمال بشكل سلس والاستمرار في تحسين عروضنا المقدمة لعملائنا. برز ساكسو بنك في تقييماتنا بناءً على إطاره التنظيمي وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة بالإضافة إلى الخبرة والثقة. وفي إطار استمرار شركة ثروة في التطور والنمو، فإننا نرى ساكسو بنك شريكًا يدعمنا في رحلتنا وفي توسعنا في أسواق جديدة”.

منذ انطلاقها في عام 2017، التزمت شركة ثروة بالعمل مع شركاء وبنوك ذات سمعة عالمية لتزويد العملاء بأفضل الخدمات، مع ضمان سلامة وأمن أصول العملاء. ويوفر هذا لعملاء ثروة الحماية المناسبة من خلال مجموعة متقنة من حواجز الحماية التي تحيط بالشركة بالإضافة إلى شركائها الخارجيين الخاضعين للتنظيم بموجب قوانين ملائمة للمستهلك. ساعدت هذه المهمة الشركة على ضمان أقصى درجات الأمان والشفافية لعملائها.

قال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في الشرق الأوسط: “نحن فخورون للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية والعمل مع شركة ثروة، إحدى شركات التكنولوجيا المالية الإقليمية الناشئة ذات الإمكانات المستقبلية الكبيرة. ويعد اتفاقنا المشترك مثالًا رائعًا على قوة التعاون عندما تجمع شركتان بين نقاط قوتهما من أجل المنفعة المتبادلة.

“ندافع دائمًا، في ساكسو بنك، عن قوة الشراكات، وذلك إيمانًا منا بوجوب استكشاف المؤسسات المالية للشراكات الخارجية لابتكار تجربة العملاء وتحسينها مع استمرار زيادة الاستهلاك الرقمي بشكل سريع. تعد هذه الاتفاقية المبرمة مع ثروة مثالاً ممتازًا على طبيعة الشراكات المربحة للجانبين، وأتوقع أن نشهد المزيد من التعاون على مستوى ساحة الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع زيادة الرقمنة”.

تفخر ثروة بالتزامها بتطوير قطاع الاستثمار في المنطقة. يعكف الفريق على رفع جودة الخدمات وإمكانية الوصول إليها من خلال التكنولوجيا القوية. تواصل الشركة تقديم نفس نهج الاستثمار الحائز على جوائز، المرتكز على الاستثمار السلبي والخدمة عالية الجودة. وبفضل الشراكة الجديدة، يمكنها الآن تقديم تجربة استثمارية أكثر ثراءً وسلاسة والتي سيكون لها في النهاية تأثير أكبر على حياة عملائها.

نبذة عن ثروة

ثروة هي منصة الاستثمار الآلي الهجينة الأولى والأسرع نموًا للمهنيين الشباب في الشرق الأوسط. وتجعل منصة ثروة الاستثمار أمرًا بسيطًا وميسور التكلفة للجميع، من خلال الجمع بين استراتيجيات الاستثمار التي أثبتت جدواها والتكنولوجيا التي تعمل على خفض التكاليف. تساعد الشركة عملائها على بناء ثرواتهم من خلال محفظة شخصية ومنخفضة التكلفة ومتنوعة وتوفر الوصول إلى خبراء الاستثمار عند الطلب في Sarwa.co. وتتمثل مهمتها في تغيير الاعتقاد السائد بأن الاستثمار هو ترف من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي عليه وإتاحته للجميع. وتعمل شركة ثروة على تبسيط الأدوات التي يستخدمها المستثمرون التقليديون عادةً، مما يسمح لأي شخص بفتح حساب في غضون بضع دقائق، وكل ذلك عبر الإنترنت، والبدء في الاستثمار وتنمية ثروته. وفي إطار فلسفتها، تشجع شركة ثروة عملائها على اتباع بعض القواعد البسيطة – البدء مبكرًا، وتجنب الرسوم المرتفعة، والتنويع، والحفاظ على الانضباط. ثروة هي أول شركة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة تحصل على رخصة اختبار الابتكار في التكنولوجيا المالية وتخضع لسلطة دبي للخدمات المالية. تم تصنيف الشركة ضمن أفضل 20 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مجلة فوربس في عام 2018. تأسست الشركة في عام 2017 بعد قبولها في برنامج فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي ودمجها في مركز دبي المالي العالمي. واليوم، تم دمج ثروة أيضًا في ADGM، التي تنظمها هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي، كما أنها آخذة في التوسع إقليمياً.

فيديو: https://www.youtube.com/watch?v=S-EKX8BH6oo&feature=youtu.be