‫ثيتا راي تعقد شراكة مع جوجل السحابية لطرح حلًا متقدمًا إلى النظام البيئي للمدفوعات من أجل مكافحة غسيل الأموال

Press Release

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يكشف العرض القائم على الذكاء الاصطناعي عن المخططات الجديدة والمتطورة المخفية ضمن المعاملات المعقدة عبر الحدود

نيويورك، لندن وتل أبيب، القدس، 15 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ثيتا راي (ThetaRay)، إحدى المزودين الرائدين لخدمة تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم عن عقدها شراكة عالمية مع منصة جوجل السحابية (Google Cloud) سعيًا لحماية البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع وشركات البنية التحتية للمدفوعات من أنشطة غسيل الأموال المخفية ضمن المعاملات عبر الحدود. وسيسهم هذا التحالف في إتاحة الحل السحابي لمكافحة غسل الأموال، والذي أعلنت عنه شركة ثيتا راي مؤخرًا للمدفوعات عبر الحدود، كخدمة متوفرة على منصة جوجل السحابية.

عندما تفشت الجائحة عالميًا في أوائل عام 2020، زاد اعتماد الصناعة المالية والنظام البيئي للمدفوعات على الأنظمة السحابية حتى يتسنى لهما تلبية مقومات العمل عن بُعد. ولهذا، فقد غدت هناك حاجة متزايدة للحلول التي يمكنها الكشف عن أنشطة غسيل الأموال في بيئة سحابية. تتمتع البنية التحتية العالمية الموثوقة لمنصة جوجل السحابية بوضع جيد يسمح لها تقديم حلولًا لتغيير قواعد اللعبة على نطاق عالمي.

يُعد حل ثيتا راي أحد عروض SaaS المجمعة الوحيدة التي تحلل حركة سويفت ومؤشرات المخاطر وبيانات العميل/ الدافع/ المدفوع لأمره لاكتشاف الحالات الشاذة التي تشير إلى نشاط غسيل الأموال عبر مسارات المعاملات المعقدة عبر الحدود. كما يُمثل أحد حلول مكافحة غسيل الأموال الوحيدة التي يحركها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن دمجها ونشرها بسهولة في غضون أيام، مع الحد الأدنى من التنفيذ المطلوب.

ذكر مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ثيتا راي: “لقد شهدت الصناعة المالية اضطرابًا غير مسبوق خلال العام الماضي، وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ إلى صنع طرق هجوم جديدة على يد غاسلي الأموال والمتاجرين بالبشر وعصابات الجريمة المنظمة وغيرهم من المجرمين. ولذا، يقدم حل ثيتا راي بعد توفره على منصة جوجل السحابية للبنوك ومقدمي خدمات الدفع دفاعًا ضد حتى مخططات غسيل الأموال الأكثر تعقيدًا، ويمكّنهم من حماية عملائهم وتجنب العقوبات التنظيمية ومنع الإضرار بالسمعة. وبصفتنا شركة قائمة على المنتج، يسرنا بالغ السرور أن نقدم حلًا يعجِّل السرعة إلى القيمة ويقلل من تكلفة الاستحواذ، ويسعدنا أن نتشارك مع منصة جوجل السحابية سعيًا لمواجهة تحديات الصناعة التي تعذر حلها مع الأجيال السابقة التكنولوجيا.”

يعتمد حل ثيتا راي على شكل متقدم من الذكاء الاصطناعي يُدعى الحدس الاصطناعي الذي يمكن أن يحاكي المشاعر البشرية، والتصورات، والاستدلالات، والفرضيات، والاستنتاج من أجل اتخاذ قرارات أفضل. يتيح ذلك الاكتشاف السريع لكل من تهديدات غسيل الأموال المعروفة وغير المعروفة، بمعدل اكتشاف لا مثيل له بنسبة 95٪ وخفض النتائج الإيجابية الزائفة بنسبة 90٪ مقارنةً بالحلول القائمة على القواعد.

صرّح كريس أريسيان، مدير شراكات بائعي البرامج المستقلين في منصة جوجل السحابية: “يسعدنا تقديم ثيتا راي حلولها الخاصة بصناعة الخدمات المالية إلى منصة جوجل السحابية. يمكن أن يسهم نشر حل ثيتا راي على منصة جوجل السحابية في مساعدة البنوك ومؤسسات الخدمات المالية الأخرى في بناء بنيتها التحتية الرقمية وتوسيع نطاقها بأمن وأمان.”

حول ثيتا راي:

يسمح حل ثيتا راي الرائد، القائم على “الحدس الاصطناعي”، للبنوك بتوسيع فرص أعمالها من خلال تحقيق مراقبة مدفوعات آمنة وموثوقة عبر الحدود. تمثل تقنية ثيتا راي الحل الوحيد الشامل الذي يستخدم الحدس الاصطناعي لتكامل البيانات وفرز التنبيهات. من خلال تكامل البيانات المبتكر المثبت وصولا إلى تشخيص التنبيهات الدقة، يزيد حل ثيتا راي من قدرات الكشف لكل من البيانات الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف، ويتضمن تصنيفات وتقييمات التحليلات المتقدمة، كل ذلك في منصة واحدة. تستفيد المؤسسات المالية التي تعتمد على أنظمة بيئية معقدة ومتغايرة بشكل كبير من معدلات ثيتا راي المنخفضة التشخيص الإيجابي الخاطئ التي لا مثيل لها.

معلومات الاتصال:

مارك برينديل

فيوجن للعلاقات العامة

mark.prindle@fusionpr.com

4091-517-917 1+