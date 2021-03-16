‫جرابتيك (Grubtech) تحصل على تمويل بقيمة 3.4 مليون دولارًا لتوسعة نطاق تقنيتها فائقة التطور للمطابخ السحابية

دبي، الإمارات،, 16 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — حصلت جرابتيك )منصة توفير البرمجيات كخدمة متكاملة للمطابخ السحابية والمطاعم المنصبة ركيزتها على التوصيل( على تمويل بقيمة 3.4 مليون دولار في مرحلة ما قبل التمويل الأولي. ومن بين المستثمرين فيها شركات عائلية إقليمية كبرى وصندوق رأس مال مغامر مقره الولايات المتحدة بالإضافة إلى المستثمرين الملائكة. وبعد أن عمَّمَت المنصة حلّها عبر مئات العلامات التجارية وقامت بتلبية مئات الآلاف من الطلبيات، فستستغل جرابتيك التمويل لتسريع تطوير منتجها وتلبية الطلب المتزايد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

يشهد قطاع الأغذية والمشروبات تحولاً سريعًا مدفوعًا بالطلب القوي على توصيل الأغذية عبر الإنترنت والذي حفّزته جائحة كورونا. فقد أجبرت الجائحة أصحاب المطاعم على تعديل طرق ونماذج عملهم بغاية التركيز على التوصيل، في المقام الأول عبر تطبيقات ومنصات توصيل الطعام مثل طلبات وديليفيرو (Deliveroo) وهنقرستيشن (Hunger Station). فضلاً عن ذلك، فقد عجّلت الجائحة نمو المطابخ السحابية في شتى أنحاء العالم. ولقد أُنشأت منصة جرابتيك بقصد خدمة التحول الرقمي لقطاع الأغذية والمشروبات ببناء نظام تشغيل شامل يتعامل مع نقاط التماس الناشئة عن تشغيل شركة توصيل أطعمة ضخمة، وإتاحة إمكانية خدمة العديد من العلامات التجارية المعنية بتوصيل الطعام من موقع واحد. وتضم قاعدة العملاء المتنامية لمنصة جرابتيك مطابخ سحابية ومجموعات مطاعم كبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الخارج. وإن المنصة الناشئة بصدد إطلاق إصدار الخدمة الذاتية للسلاسل الصغيرة بعد فترة وجيزة، إذ تتطلع إلى دعم الجيل التالي من الرواد في قطاع توصيل الطعام.

ولقد صرَّحت نقابة من مستثمري القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة غسان عويضة وغري لوسيث (Gry Loseth) قائلة: “أقامت جرابتيك بجملة تقنيات رائدة و تحقيق إنجازاتٍ في خدمة توصيل الطعام المتنامية عبر الإنترنت وفي قطاع المطابخ السحابية. وإننا متحمسون جدًا لإمكانات النمو التي تنتظر منصة جرابتيك على مستوى العالم”.

وتحل جرابتيك مشكلة مشهد تقنيات المطاعم المتفرقة بالاندماج مع أطراف ثالثة كمنصات توصيل الطعام ومزودي الخدمات اللوجستية وحلول نقاط البيع ونُظم تخطيط الموارد المؤسسية. ويضفي منتجها سلاسةً على العمليات، وهدفه النهائي الاستفادة القصوى من المطابخ وتقليص زمن التوصيل إلى الزبائن مع خفض التكاليف في الوقت ذاته.

وقال عبد المحسن إبراهيم الطوق، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطوق: ” بالمقارنة مع المنافسين الآخرين في السوق الذين تنصب ركيزتهم على حل واحدة من المشكلات الكثيرة، أقامت جرابتيك بتطوير منصة شاملة بغاية الحد من نقاط التماس عبر دورة حياة الطلبية. وبالنظر إلى خبرتنا الواسعة في الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بالحاجة إلى حل جرابتيك واستيعاب حجم المشكلات التي يحلها”.

ويخدم حل جرابتيك نماذج عمل مختلفة، بما في ذلك المطابخ السحابية ونماذج الموقع الوحيد المتعدد العلامات التجارية والمطاعم التي تنصب ركيزتها على توصيل الطعام. ويستخدم مُلّاك العقارات غير المُستغلة بالكامل هذا الحل أيضًا، كالفنادق ومحطات الوقود التي تؤسس مطابخها السحابية الخاصة.

صرّح جو فريم (Joe Frem) نائب رئيس قسم المطابخ السحابية في شركة طلبات (التابعة لمجموعة دليفري هيرو “Delivery Hero“) قائلاً: “لقد كانت منصة جرابتيك شريكًا أساسيًا لنا في تدشين وتشغيل أول مطبخ سحابي لنا في المنطقة. وإذ يتم تعميم المنصة في غضون أيام معدودة، فهي تُقدِّم لمُستأجرينا الأدوات الضرورية لتشغيل العديد من العلامات التجارية بكفاءة وفعالية من موقع واحد فقط، وبذلك فهي تُعظِّم قدرات المطبخ وإنتاجية الطلبات”.

وتُقدِّم المنصة لمُلَاك المطاعم القدرة على خدمة العديد من العلامات التجارية بسرعة وكفاءة من موقع واحد، فتخلق بذلك ما يُعرف باسم المطابخ السحابية المُصغرة، وتزيد الإيرادات إلى أقصى حد ممكن من سلاسل الإمداد والموارد الموجودة.

قال رودولف نجيم (Rodolph Njeim) رئيس القسم التجاري في شركة إيثوس (Eathos): “لقد أتمتة منصة جرابتيك العمليات اليدوية المُستنفدة للوقت لنا، بدايةً من استلام الطلبية وحتى توصيلها. ولقد مكننا ذلك من خلق مطابخ سحابية مُصغرة داخل مقرنا الفعلي القائم بهدف خدمة العديد من العلامات التجارية الافتراضية التي أنشأناها من موقع واحد”.

وبتركيز القدرات وإتاحة منظور واضح لجميع الأحداث المحورية عبر دورة حياة الطلبية، ودعمها بتحليلات متقدمة، ساعدت منصة جرابتيك عملائها على تقليص الزمن الفاصل بين الطلب والتوصيل بنسبة 20٪ ووفرت نحو 25٪ من تكاليف القوة العاملة.

وصرَّحَ هيلمر فينتر (Hilmar Venter) مدير التوصيل الإقليمي للأغذية والمشروبات لدى مجموعة أزاديا (Azadea Group) قائلاً: “لقد ترتب على الواجهة سهلة الاستخدام والبديهية لمنصة جرابتيك أن موظفينا احتاجوا إلى أقل قدرٍ ممكن من التدريب. ولقد ساعدت قدرتنا على إدارة قوائمنا وإبطال تفعيل العناصر غير المتاحة على قوائم الطعام مباشرةً من نظام عرض المطبخ على الحد من الأخطاء البشرية وعمليات إلغاء الطلبيات وتقليص الزمن المُهدر على إجراء التحديثات على العديد من الأجهزة اللوحية. ولقد قلّصنا إلى حد كبير زمن قبول الطلبيات بتلقي جميع الطلبيات على شاشة واحدة. وبالعمل بكفاءة أعلى، وفي ظل تخفيض التكلفة، استطعنا تقديم خدمة أفضل لعملائنا وزيادة معدلات الطلبيات المُتكررة”.

وقال أسيف كيشوديا (Asif Keshodia) الرئيس المالي الأسبق لأمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمستثمر الملاك: “لقد أقامت جرابتيك مؤسسة أعمال فريدة من نوعها التركِيز على حل مشكلة عالمية لقطاع الأغذية والمشروبات الذي يشهد تحولاً سريعًا. وإن العملاء الذين استقطبتهم المنصة إلى الآن، والاهتمام الذي حصدته من المطابخ السحابية والمطاعم في شتى أنحاء العالم دليل على قوة التقنية التي تقدمها منصة جرابتيك”.

وقال الرئيس التنفيذي محمد الفايد: “ما زلنا في المراحل الأولى من رقمنة قطاع الأغذية والمشروبات، على غرار ما شهدناه في قطاع التجارة الإلكترونية منذ 10 سنوات. إن العمليات ذات الحجم الكبير من الطلبيات والتعامل مع العديد من العلامات التجارية ومبيعات القناة الكلية الجامعة بالغة التعقيد. وبالتبعية، فقد تأسست جرابتيك مع التركيز العميق على شكاوى العملاء اليوم، و تنبؤ المشاكل والفرص التي تلوح في أفق المستقبل”.

وتابع الفايد حديثه قائلاً: “إننا محظوظون إذ نتعاون مع بعض أبرز الأطراف العاملة في هذا القطاع وأكثرها ابتكارًا وإبداعًا ممن أمدونا بحلقة ردود أفعال عظيمة للعملاء. وإننا لنفخر بأننا محليون، ونمتاز بأننا عالميون”.

نبذة عن جرابتيك

جرابتيك شركة مقرها دبي تختص بتمكين المطاعم التي تنصب ركيزتها على توصيل الطعام والعلامات التجارية الافتراضية والمطابخ السحابية. ومنذ عام 2019، ساعدت جرابتيك مئات العلامات التجارية والمطابخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق التكيف لأعمالهم مع بيئة السوق الجديدة المعنية بالتوصيل أولاً، كالمطبخ السحابي لمجموعة ديليفري هيرو في أبوظبي، وأيكون (iKcon) وإيثوس وأزاديا وغيرها.

بالنسبة للمطاعم التي تسعى إلى خدمة العديد من العلامات التجارية الافتراضية من موقع واحد ، ورواد الأعمال المهتمين بتدشين مطبخهم السحابي والشركات التي تريد أن تحقق المزيد من الإيرادات من خطوط خدمة قائمة على التوصيل، يرجى زيارة الموقع التالي: www.grubtech.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1452637/grubtech_Group.jpg