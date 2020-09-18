‫جريت وول موتورز تعلن خطة الطرح العالمية لعربات نصف نقل من الفئة P

تمثل تشكيلة المنتجات الجديدة تقدمًا كبيرًا في العلامة التجارية للسيارات في الأسواق الدولية

باودينغ، الصين، 18 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جريت وول موتورز (601633.SS/02333.HK)، الشركة المصنعة لسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الشهيرة العالمية، عن خطة طرحها العالمية لسيارتها من الفئة P. هذه الفئة، التي تم تطويرها على منصة P71 الجديدة لشركة صناعة السيارات، وهي نظام إنتاج متوافق تمامًا مع سلسلة من اللوائح الخاصة بالسلامة وانبعاثات المعايير العالمية والمصممة للأسواق العالمية بما يتماشى مع مهمة إنشاء منتجات ذكية، هي أحدث إضافة لشركة جريت وول موتورز (GWM) لتشكيلة منتجاتها.

تُعد الفئة P مجموعة من الجيل التالي من شاحنات النصف نقل (البيك أب) التي تدمج ميزات الذكاء والسلامة وهي أهم تحديث للمنتج في تاريخ مبيعاتها الدولية الممتد 23 عامًا. ومن المتوقع أن تساعد جريت وول موتورز على تعزيز قدرتها التنافسية الدولية والدخول إلى أسواق النصف نقل الرائدة. وسوف يتم الإعلان عن الاسم الرسمي للمجموعة التي سيتم تبنيها في الأسواق الخارجية في مرحلة لاحقة.

وقد صرح توني صن، نائب المدير العام لشركة جريت وول موتورز: “تُعد سيارات النصف نقل من أشهر الموديلات في الأسواق العالمية حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في العمل والحياة اليومية. وفي الوقت الذي تعيد فيه التكنولوجيا الناشئة تشكيل العالم وصناعة السيارات في مرحلة تحول، نعتقد أن التكنولوجيا الذكية والاتصال والكهرباء هي اتجاهات التطوير المستقبلية لقطاع سيارات النصف نقل. ومع تطور التقنيات الجديدة، نعتقد أن هذه التشكيلة الجديدة تمثل كيفية إعادة تصور مستقبل قطاع سيارات النصف نقل”.

بالإضافة إلى الحفاظ على سعة التحميل الأساسية، سيتم تحسين أداء السيارة من نواحٍ مختلفة، بما في ذلك ميزات السلامة وتطبيق التكنولوجيا الذكية والقدرة على التنقل في التضاريس المختلفة وكذلك عمل السائقين والسفر والقيام بأنشطتهم اليومية. ومن المتوقع أن تتفوق سيارات النصف نقل الحقيقية متعددة الأغراض في أربعة مجالات: راحة القيادة، وتجربة القيادة الترفيهية، وسعة التحميل، والأداء على الطرق الوعرة. تدمج شاحنات جريت وول موتورز متعددة الأغراض التصميم الذكي والآمن عبر كل جانب من جوانب تجربة القيادة، مما يوفر تجارب جديدة ذات قيمة مضافة للسائقين.

تُعد الفئة P هي أول طراز تم تطويره على أحدث منصة P71 مجهزة بتقنيات جديدة. واستنادًا إلى أحدث تقنيات جريت وول موتورز وقدرات البحث والتطوير المبتكرة على طرازات سيارات الدفع الرباعي، فضلاً عن خبرتها العالمية التي تبلغ 23 عامًا، فإن جريت وول موتورز مكرسة لإنشاء مجموعة النصف نقل الجديدة ذات التنافسية عالميًا من خلال تطبيق أحدث التقنيات على سيارات الدفع الرباعي المتطورة على سيارات النصف نقل اول مرة.

يُعد التصميم الذكي للسلامة من صميم شاحنات النصف نقل من الفئة P ويمثل تطبيق تقنيات جريت وول موتورز الجديدة. كما تُعد فئة النصف نقل امتداد لفئة شاحنات النصف نقل الحالية التي تخضع لتحديثات تكنولوجية كبيرة. تتوقع جريت وول موتورز المزيد من التطوير في الأسواق العالمية من خلال طرح هذه الفئة وتقديم تجربة جديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

تمهد التقنيات الناشئة الطريق للجيل القادم من سيارات النصف نقل حيث تشهد صناعة السيارات تحولًا سريعًا. وتسعى شركة جريت وول موتورز لقيادة هذا التحول مع التركيز على جودة التصنيع والتكنولوجيا الرائدة في الصناعة. ومنذ هذا الإعلان عن التحول من شركة سيارات مقرها الصين إلى شركة عالمية لتكنولوجيا التنقل، استثمرت شركة جريت وول موتورز في التكنولوجيا الذكية والاتصال وتكنولوجيا القيادة المستقلة مما يضع الشركة المصنعة في موقع قوي لتتصدر سوق النقل العالمي الحالي.

نبذة عن شركة جريت وول موتورز

شركة جريت وول موتورز هي شركة تصنيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الشهيرة عالميًا. وقد أدرجت الشركة في بورصة هونغ كونغ في عام 2003 وبورصة شنغهاي في عام 2011. ومع أربع علامات تجارية، بما في ذلك هافال (HAVAL) و وي (WEY) و أور (ORA) و جريت وول موتورز بيك أب (GWM Pickup)، تنتج شركة صناعة السيارات كلاً من مركبات الطاقة التقليدية والجديدة وتركز على فئة سيارة رياضية متعددة الأغراض والنصف نقل. تتمتع جريت وول موتورز بقدرة دعم مستقلة للأجزاء الأساسية، بما في ذلك المحركات وأجهزة نقل الحركة. اعتبارًا من نهاية عام 2019، كان لدى شركة جريت وول موتورز أكثر من 80 شركة تابعة ويعمل بها ما يقرب من 60,000 موظف حول العالم. وفي عام 2019، سجلت الشركة 4.497 مليار يوان (حوالي 663 مليون دولار أمريكي) في صافي ربح. وبنهاية عام 2019، بلغ إجمالي أصول شركة جريت وول موتورز 113 مليار يوان (حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي). في عام 2019، باعت شركة جريت وول موتورز 1,058,648 مركبة جديدة، بزيادة قدرها 1.43٪ على أساس سنوي، متجاوزة المليون للعام الرابع على التوالي.

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