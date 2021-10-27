‫جرينوايف سيستيمز تختار الحل المقدم من شركة فاليد الخاص باستخدام تقنية eSIM ومنصة eReach لتقديم اتصال سلس بالأجهزة المتوافقة

كما أنه سيوفر لعملاء شركة جرينوايف سيستيمز (خدمات إدارة اشتراكات منصة eReach التابعة لشركة فاليد (Valid)) حلًا فعالًا وقابلًا للتشغيل المتبادل للأجهزة التي تدعم تقنية eSIM المدمجة رقميًا ومتوافق مع أحدث مواصفات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (Global System for Mobile Communications – GSMA). تدير منصة eReach الخاصة بشركة فاليد (Valid) عملية إنشاء ملفات التعريف وتخزينها وتخصيصها وتنزيلها على الهواتف الذكية والأجهزة المرافقة المتوافقة الأخرى.

وفقًا لما صرحت به كونتربوينت للأبحاث (Counterpoint Research): إنه سيتم إنتاج أكثر من 6 مليار جهاز في السنوات الخمس المقبلة يدعم تقنية eSIM أرادات جرينوايف سيستيمز (Greenwave Systems) من هذا المنطلق الاستعداد لدعم كميات كبيرة من عمليات تنزيل الاشتراكات مع تقديم تجربة رقمية متسقة لعملائها عبر أجهزتهم المختلفة.

وتركز جرينوايف سيستيمز (Greenwave Systems) على تقديم حلول اتصال شاملة لمشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة وغيرهم من الشركات العالمية في السوق. وتستفيد جرينوايف سيستيمز (Greenwave Systems) من الحل المقدم من شركة فاليد (Valid) بإضافة خاصية تبديل الملف التعريفي فوق إمكانيات تبديل الهوية الدولية لمشترك الجوال (International mobile subscriber identity – IMSI) الموجودة بالفعل، والتي يتم استخدامها في عرض TravelSIM. وصرح سون شبيجلهاور المدير الإداري والرئيس العالمي لتطوير الأعمال في جرينوايف سيستيمز (Greenwave Systems) قائلًا: “بدأت علاقة العمل مع شركة فاليد (Valid) منذ بضع سنوات عندما نفذنا بنجاح الحلول المتعددة لموزع البث الإذاعي أو التليفزيوني (OTA) والهوية الدولية لمشترك الجوال (International mobile subscriber identity – IMSI) في خدمات التجوال في بطاقات وحدة تعريف المشترك (SIM cards) الخاصة بنا؛ لذلك عندما قررنا العمل على تقنية eSIM فمن الطبيعي أن نتعاون مع فاليد (Valid) مجددًا. ولأن فاليد (Valid) تمكنت من تلبية متطلباتنا وتخصيص الخدمة لاحتياجاتنا في وقت قياسي”.

وصرح بيير لاسوس، المدير العالمي للبرمجيات والخدمات في فاليد (Valid) قائلًا: “أصبحت جرينوايف سيستيمز (Greenwave Systems) الآن – بسبب وجود الآلاف من الأشخاص المستعدين للحصول على خطط الاتصال عن بُعد مباشرة من أجهزتهم – قادرة على تقديم تجربة مستخدم رقمية خالية من الشوائب، وذلك بفضل خدمات إدارة الاشتراك في تقنية eSIM. هذه الشراكة هي جزء من إستراتيجية eSIM الخاصة بـفاليد (Valid) والتي تهدف إلى دعم تطوير الأعمال لمزودي الاتصال ومصنعي المعدات الأصلية (Original equipment manufacturers – OEMs) أثناء عملية الإعداد لتقنية eSIM مع توفير خدمات قابلة للتشغيل المتبادل وآمنة جدًا ضد التطور”.

نبذة عن جرينوايف سيستيمز

جرينوايف سيستيمز (Greenwave Systems) هي مقدم خدمات اتصال عالمي ولها مكاتب رئيسية في كوبنهاغن، الدنمارك، وإيرفين، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تتمتع أنظمة جرينوايف سيستيمز بتاريخ حافل في إنترنت الأشياء (Internet of things – IoT) حيث أنها ساهمت في نشر العديد من أجهزة وبوابات الأشياء. يُعد حل WAVELY الخاص بجرينوايف سيستيمز بمثابة منصة اتصال الشبكة كخدمة (Network as a service – NaaS) المعرفة بالبرمجيات التي تتيح للعملاء إمكانية أن يصبحوا مشغلي شبكات افتراضية. لمزيد من المعلومات؛ راجع موقعgreenwavesystems.com و wavely.io.

نبذة عن فاليد

فاليد (B³: VLID3 – ON) تقدم حلولاً مخصصة تدمج التقنيات الناشئة لتمكين تجارب آمنة وموثوقة. توفر شركة فاليد مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي تسرع التحول الرقمي لأعمال عملائنا؛ بدءًا من البيانات والمدفوعات والهوية والجوال وصولًا إلى إنترنت الأشياء، والتعقب والتتبع، والشهادة الرقمية التكنولوجيا الزراعية. مع أكثر من 60 عاماً من الخبرة وأكثر من 6,000 في 16 دولة، تعد فاليد أكبر جهة إصدار لوثائق الهوية في البرازيل، ومن بين أكبر 5 منتجين لوحدات هوية المشترك (SIM) وأكبر الشركات المصنعة للبطاقات المصرفية في العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.valid.com.