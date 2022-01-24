‫جلف داتا إنترناشيونال تنفذ برنامج FaceTec الرائد ثلاثي الأبعاد لمصادقة الوجه لأكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 24 يناير / كانون الثاني 2022/PRNewswire/ — شركة الخليج للبيانات الدولية ذ.م.م. (gDi) هي شركة موثوقة لتكامل التكنولوجيا ومزود حلول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ما يقرب من 40 عاماً، والآن بالشراكة مع شركة فيس تيك (FaceTec)، الرائدة في تكنولوجيا القياسات الحيوية، تعلن عن إطلاق برنامج Lively Detection و 3D Face Authentication في بنك أبوظبي الأول، بعد طرح ناجح للحل الرائد في فئته.

هذا وقد اختار بنك أبوظبي الأول برنامج شركة جلف داتا إنترناشيونال لدمج حل الأمان الرقمي الخاص به، الذي يتم تشغيله بالاعتماد على برمجيات كشف الحيوية ثلاثية الأبعاد ومطابقة الوجه ثلاثية الأبعاد من شركة FaceTec؛ حيث يوفر النظام أماناً لا مثيل له أثناء التحضير لتنفيذ الخدمة للمستخدم مع توفير واجهة سريعة وسهلة الاستخدام للجميع، بغض النظر عن أجهزتهم.

وتعليقاً على ذلك، قال سونيل ديكسيت، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، قائلًا: “يعمل بنك أبوظبي الأول باستمرار على تطبيق التقنيات المبتكرة لتقديم تجربة عملاء أبسط وأكثر ملاءمة وأكثر ذكاء. تقدم لنا فيس تيك أداة ذات قيمة لتحقيق هذا الهدف، حيث يتيح لنا الحل الذي يقدمونه إجراء فحوصات كشف الحيوية بسرعة وسلاسة، دون أن يحتاج العميل إلى فعل أي شيء بخلاف النظر إلى الكاميرا. تعد إمكانية المطابقة ثلاثية الأبعاد الخاصة بهم فريدة من نوعها ويتم تبنيها على نطاق واسع من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم، مع دعم محلي من خلال شركاءهم من القنوات. لقد كان من دواعي سرورنا العمل مع شركة جلف داتا إنترناشيونال على تنفيذ هذا الحل المتطور، الذي سيعزز تجربة العملاء الشاملة في التعامل معنا”.

يقع مقر بنك أبوظبي الأول في أبوظبي، وهو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها ثقة في العالم، ويقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية التي توفر تجربة مخصصة للعملاء. تأتي إضافة تقنيتي كشف الحيوية ثلاثية الأبعاد (3D Liveness Detection) ومطابقة الوجه ثلاثية الأبعاد (3D Face Matching) الآن لتوفر أماناً غير مسبوق أثناء العمل على تقديم الخدمات للمستخدمين الجدد والتحقق من العملاء الحاليين من أي جهاز ذكي. يُثبت تسجيل السيلفي بالفيديو لمدة ثانيتين حياة المستخدم، ويطابق خريطة الوجه ثلاثية الأبعاد الخاصة بالمستخدم مع الصورة في بطاقة تحقيق الشخصية الرسمية الخاص به، وعليه يتم إنشاء حسابه الجديد. في كل مرة يعود فيها المستخدم، تتحقق المصادقة المستمرة مرة أخرى من حياة المستخدم ثم تقارن خريطة الوجه ثلاثية الأبعاد الجديدة الخاصة به بتلك التي يتم الحصول عليها أثناء التسجيل. إذا كان المستخدم الصحيح موجوداً، فسيحصل على إمكانية الوصول الفوري. تتم معالجة جميع المعاملات الداخلية عبر محفظة بنك أبوظبي الأول الرقمية payit، التي توسعت الآن لتشمل العديد من التطبيقات الأخرى ضمن مجموعة خدمات البنك.

أتاح تنفيذ نظام كشف الحيوية ثلاثية الأبعاد ومطابقة الوجه ثلاثية الأبعاد مستويات أعلى من الأمان لمنصة payit، التي تُعد أول محفظة رقمية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. صُممت منصة payit، التي أطلقها بنك أبوظبي الأول، برؤية طموحة لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على التحول إلى مجتمع غير نقدي.

من جابنه، قال عمر عطا، كبير المسؤولين التجاريين في شركة جلف داتا إنترناشيونال، قائلًا: “تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع فيس تيك، التي ساعدتنا أيضاً على تطويع المنتج وتخصيصه بما يناسب المتطلبات المحددة لسوق الإمارات العربية المتحدة. تم الإعداد للطرح جيداً بشكل مسبق حتى نتمكن من تنفيذه بالكامل دون تأخير. وقد أدى هذا الطرح السريع والفعال إلى قيام بنك أبوظبي الأول بتوسيع الحل من خلال شبكته من التطبيقات على مستوى البنك في الربع الأخير من عام 2021”.

وقال كيفين آلان توسي، الرئيس التنفيذي لشركة فيس تيك: “يشرفنا العمل مع كل من شركة جلف داتا إنترناشيونال وبنك أبوظبي الأول في مثل هذا النوع من المشروعات المهمة والطموحة في الإمارات العربية المتحدة. أدى العمل مع هؤلاء الأشخاص الموهوبين والأذكياء إلى طرح سلس لتكنولوجيا الأمن السيبراني الحيوية التي ستوفر أساسًا للبرامج الطموحة والمتقدمة في بنك أبوظبي الأول، وتضع نموذجاً يحتذى به لبقية العالم”.

عن شركة الخليج للبيانات الدولية ذ.م.م

تعتبر جلف ديجتال إنترناشيونال رائدة في مجال التحول الرقمي وأعمال الأتمتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ إنشائها في الإمارات العربية المتحدة عام 1983، وتحدد مزود حلول تكنولوجيا المعلومات ومقدم خدمة تكامل الأنظمة فرص التقنية المتقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى الناشئة للمؤسسات الإقليمية بشكل رأسي في قطاعات مثل القطاع العام، والقطاعات المصرفية، والرعاية الصحية، والنفط والغاز لتعزيز إمكانياتها التشغيلية، كما تقدم حلولا في تكامل الأنظمة، وتخطيط موارد الشركات، وإدارة أداء الشركة، وتطوير الأنظمة، فضلًا عن تقديم حلول رأسية في إدارة النقل، والتصنيع، وإدارة الأصول، وإدارة النفايات.

وبعد نجاحها في تنفيذ المئات من المشروعات في الشرق الأوسط، فإن فريقها الاستشاري ومديري مشروعاتها، ومطوريها من المهنيين الخبراء الذين يجمعون بين الخبرة التقنية الأساسية الكبيرة والفهم المتعمق لعمليات الأعمال، وتبذل خدمات جلف دلتا إنترناشونال الجهد لتحقيق الرضا الكامل للعملاء بنسبة 100%، وتستطيع تحقيق ذلك من خلال سلسلة من خدمات دورة الحياة الكاملة للمشروعات، بما في ذلك إدارة المشروع، والتخطيط، والتحليل، والتصميم، واختبار الإنشاء، ودعم النشر وما بعد النشر.

للمزيد من المعلومات، واستفسارات الأعمال، يرجى زيارة www.gdi-me.com. للاستفسارات، يرجى التواصل مع جلف دلتا إنترناشونال gulfdata@gdi.ae

نبذة عن فيس تيك

تأسست في عام 2013، بفريق عمل في الولايات المتحدة، والبرازيل، والبرتغال، والمكسيك، وسنغافورة، تعد فيس تيك مزود خدمات رائد في مجال التحقق من الوجه بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وبرمجيات التحقق. تقوم تقنية كشف الحيوية ثلاثية الأبعاد من فيس تيك المعتمدة والرائدة في المجال الحاصلة على براءة اختراع، ومطابقة الوجه، والتعرف البصري على الأحرف، وتقنية المسح الضوئي للرمز الشريطي/ الاتصال قريب المدى (NFC) وتقنية تقدير العمر، بربط المستخدم الفريد من نوعه بحساباته الرقمية بطريقة بيومترية خاصة، مما يخلق سلسلة آمنة من الثقة لتطبيقات الجوال والويب.

للمزيد من المعلومات، واستفسارات الأعمال، يرجى زيارة FaceTec.com. للمزيد من الاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع جون وجويديكا JohnW@FaceTec.com .

نبذة عن تقنية التحقق من الوجه ثلاثية الأبعاد.

تحولت بسرعة تقنية فيس تيك ثلاثية الأبعاد للتحقق من الوجه لتصبح المعيار العالمي لتهيئة الموظفين المنضمين، واعرف عميلك، والتحقق المستمر، ووقف الاحتيال في الهوية والوصول غير المصرح به لملايين من المستخدمين في القارات الست للعديد من المؤسسات العالمية الرائدة في IAM-IDV، والخدمات المالية، والدفع عن طريق الجوال، وأمن الحدود، والنقل المرتبط، وبلوك تشين، والتصويت الإلكتروني، والتعارف عن طريق الإنترنت وغير ذلك الكثير.

ميزات تقنية فيس تيك ثلاثية الأبعاد للتحقق من الوجه:

برامج متكاملة بنسبة 100%، لجميع الهواتف الذكية الحديثة، وأجهزة التابلت، والحاسوب المكتبي المزود بكاميرا.

معدل تطابق ثلاثي الأبعاد رائد عالميا بنسبة 1 في 12.8 مليون FAR بما يقل عن 1 بالمئة من FRR

بما يقل عن 1 بالمئة من تؤدي واجهة المستخدم FaceMaps ® الحاصلة على براءة اختراع إلى تقديم خرائط وجه ثلاثية الأبعاد غنية بالبيانات أكثر مقارنة بالكاميرات القياسية ثنائية الأبعاد

الحاصلة على براءة اختراع إلى تقديم خرائط وجه ثلاثية الأبعاد غنية بالبيانات أكثر مقارنة بالكاميرات القياسية ثنائية الأبعاد تضمن خرائط الوجه ثلاثية الأبعاد غير القابلة للمشاركة تحقيق الثقة بدون خلق مصايد احتيالية

لوحة IDV مزودة بقوائم مدمجة من 1 إلى N للازدواجية، واحتيال المستخدم

مزودة بقوائم مدمجة من 1 إلى للازدواجية، واحتيال المستخدم مطابقة رائدة عالميا في1 من بين 500.000 FAR من خريطة الوجه ثلاثية الأبعاد، وصولا إلى تحديد الهوية بالصورة ثنائية الأبعاد

من خريطة الوجه ثلاثية الأبعاد، وصولا إلى تحديد الهوية بالصورة ثنائية الأبعاد تقدير عمري مجهول ومجاني ، وفحوصات عمرية مع كل فحص ثلاثي الأبعاد للحيوية

فحوصات حيوية مجانية أحادية الإطار ثنائية الأبعاد للحالات شبه الخاضعة للإشراف

واجهة سريعة وسهلة الاستخدام بمعدل نجاح في عالم المستخدم الحقيقي يصل إلى 98-99%

سهولة التكامل، والتخصيص، والنشر، والإدارة

برنامج Spoof Bounty Program بقيمة100,000 دولار + المستويين 1 & 2 من كشف الحيوية المعتمد

يمكن لأي شخص الوصول إلى تطبيقات فيس تيك ديمو عبر الرابط FaceTec.com لأنظمة التشغيل أي أو إس، وأندرويد، وأي حاسوب مكتبي مزود بكاميرا، وتتاح حسابات مطوري فيس تيك مجانًا عبر الرابط dev.FaceTec.com.

نبذة عن Liveness.com

باعتباره موردًا تعليميًا لمستخدمي القياسات الحيوية، والبائعين، والمحللين، والوسائط الإعلامية، والمنظمين، يقدم موقع Liveness.com تاريخا شاملا وشرحًا لكشف هجوم العروض التقديمية، واحتيالات الكاميرا، والتلاعب بالقالب، إلى جانب أدوات ووسائل التقييم، واختبارات التحقق، وبرامج المكافآت.

نبذةعن بنكأبوظبيالأول:

يعد بنك أبوظبي الأولأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل سضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.

بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 983 مليار درهم (268 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر2021. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً بين البنوك الأكثر أماناً بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث في الشرق الأوسط والمركز 94 في العالم من حيث قوة “رأس المال – الشق الأول” ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2021 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي؛ حيث حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف AA ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، ليندرج بذلك ضمن فئة “الريادة”، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.