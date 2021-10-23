‫جون سينا أعلنها للجميع “الوقت قد حان” لاستكشاف أبوظبي

نجم السينما وحلبات المصارعة العالمية يدعو السياح لزيارة العاصمة الإمارتية في فيلم ترويجي جديد يسلط الضوء على معالمها الخلابة وتجاربها الاستثنائية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تعاونها مع نجم السينما وحلبات المصارعة العالمية جون سينا ضمن حملتها الترويجية “الوقت قد حان” التي تدعو المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة العاصمة الإماراتية واستكشاف معالمها الطبيعية وتجاربها الاستثنائية.

وعقب طرح إعلان تشويقي الأسبوع الماضي، يعرض الفيلم الكامل الجديد، الذي تم إطلاقه اليوم، جون سينا مسافراً على متن طائرته، ثم يقرر فجأة التخلي عن رحلته عندما قرأ عما يحظى بها السياح في أبوظبي، مؤكداً أن “الوقت قد حان” لزيارتها الآن. وتكون المفاجأة عندما يبادر سينا إلى القفز بالمظلة من الطائرة، محلقاً أثناء سباحته في الهواء فوق أهم معالم الوجهة السياحية قبل الهبوط فوق سطح متحف اللوفر أبوظبي، التحفة المعمارية الأيقونية. ويقدم الفيلم إطلالة بانورامية لرحلة سينا عبر المناظر الطبيعية الخلابة، ومواقع الجذب السياحي العالمية، والمنشآت والبرامج الترفيهية المذهلة في الإمارة.

ومع شمسها المشرقة على مدار العام، تشكل أبوظبي وجهة مفضلة لتمضية عطلات لا تنسى تحت شمس الشتاء الدافئة، إذ تحتضن عالماً متكاملاً من التجارب المبهرة للزوار الباحثين عن مغامرات ورحلات فريدة لذكريات لا تنسى، من الانطلاق في جولات عبر الكثبان الرملية الشاهقة في الصحراء، والاستسلام للراحة والاسترخاء على شواطئها الرملية النقية، إلى استكشاف مشهدها الفني والثقافي المعاصر النابض بالحياة، والاستمتاع بباقة متنوعة من أفضل فنون الترفيه العائلي ومعالم الجذب السياحي والمتنزهات الترفيهية العالمية. كل ذلك في العاصمة التي تدعو الجميع لزيارتها وتمضية عطلاتهم في منشآتها الفندقية الفاخرة على مدار العام، وخوض تجاربها الأكثر تنوعاً وتميزاً عن أي وقت مضى.

وجاء إصدار الفيلم الترويجي الجديد عقب إعلان الإمارة الترحيب بالسياح المطعمين القادمين من جميع دول العالم، والسياح غير المطعمين من الدول المدرجة على قائمتها الخضراء دون حجر صحي.

لمشاهدة الفيلم بالكامل، على:

توتير: هنا أو هنا

فيسبوك: هنا

انستاجرام: هنا

يمكن الحصول على مزيد من الصورة عالية الجودة من خلال الرابط: هنا

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر: https://visitabudhabi.ae/en/campaign/time-is-now

أبرز فعاليات وتجارب أبوظبي المقبلة:

تتضمن أجندة فعاليات أبوظبي جدولاً حافلاً بالتجارب والعروض المذهلة التي تقام في كافة أرجاء الإمارة، بما في ذلك بطولات رياضية عالمية، وحفلات موسيقية حية، ومعارض ثقافية وفنية، وعروض كوميدية، ومواسم التسوق والتجارب الإبداعية وغيرها الكثير، ومن أهمها:

· بطولات رياضية عالمية مثل جزيرة النزال من “يو إف سي”، وبطولة العالم لتحدي سبارتان التي تقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية بين الكثبان الرملية في ليوا، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وبطولة كأس العالم للكريكيت “تي 20”، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف.

· أنشطة وفعاليات فنية وثقافية، مثل فن أبوظبي، ومهرجان الشيخ زايد، وموسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية الذي يستضيف سنوياً أبرز الفنانين وفرق الأوركسترا وفنون الأداء من حول العالم.

· عروض وفعاليات تنبض بالنكهات واللمسات المبتكرة لهواة تذوق أشهى الأطباق من مطابخ العالم ضمن موسم فنون الطهي في أبوظبي، الحدث السنوي الذي يحتفي بمعايير التميز والجودة بقطاع خدمات الضيافة والمطاعم في الإمارة، ويشهد برنامجاً من تجارب الطهي التفاعلية تتنوع من دروس وورش عمل يقدمها عدد من ألمع طهاة العالم إلى فعاليات “طاولة الشيف” الحصرية والعروض وقوائم الأطباق الخاصة في أفضل مطاعم الإمارة.

· تستضيف أبوظبي أيضاً حفل الإعلان عن أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير 2022 الذي تنظمه مؤسسة “بست 50” للتشجيع على السفر والاستكشاف والبحث عن مغامرات طهي جديدة وتسليط الضوء على الطهاة الصاعدين والتوجهات الجديدة في عالم الطهي.

· تمنح العاصمة الباحثين عن تمضية عطلات قصيرة أو طويلة العديد من التجارب المليئة بالمرح والبهجة، بما فيها أمسية كوميدية مع مايكل ماكنتاير، الفنان البريطاني الذي يُقدم عرضه للمرة الأولى في أبوظبي.

· يعود مهرجان “أم الإمارات” في نسخته الخامسة ليحتفي بالابتكار والإبداع، والقيم المتأصلة في دولة الإمارات، والقيم الإنسانية التي أرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الإتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “حفظها الله”. وتستضيف العاصمة أيضاً عالم نيكلوديون، الحدث المرتقب من الأطفال والعائلات والكبار للاستمتاع بتجارب غير مسبوقة، ومعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي تحتضنه لأول مرة، ويتيح المجال أمام هواة القصص المصورة والخيال العلمي للقاء نجومهم المفضلين وأبطالهم الخارقين، ومشاهدة مسيرات أزياء الشخصيات الكرتونية وغيرها من العروض والفعاليات الترفيهية على مدار ثلاثة أيام.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالميًا بشكل واسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة، متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

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