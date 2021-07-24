‫”جييكفيب” و”باريس سان جيرمان” يعلنان عن شراكة رسمية

شينزين، الصين، 23 يوليو 2021 — /PRNewswire/ في 23 يوليو (بتوقيت جرينيتش +8)، وقبل انطلاق موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي الجديد، أعلنت كل من جييكفيب (العلامة التجارية الشهيرة عالميًا) ونادي باريس سان جيرمان (بطل كرة القدم الأوروبية) عن شراكة رسمية تبدأ من موسم 2021-2022. إنها المرة الأولى في التاريخ التي يشترك فيها عملاق كرة قدم مع علامة تجارية للسجائر الإلكترونية. وسيعمل الجانبان معًا على الحملات والإعلانات التلفزيونية والمنتجات ذات العلامات التجارية المشتركة في البلدان المصرح بها لهذا. كما ستتاح أيضًا الفرصة لمحبي جييكفيب حول العالم لرؤية الفريق في الحياة الواقعية.

الأناقة والتميز

قال ألين يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة جييكفيب تكنولوجي: “لقد اتبعت جييكفيب دائمًا مفهوم العلامات التجارية ‘حُب الحياة’ وبناء تجربة حياة ممتازة، بينما يشتهر نادي باريس سان جيرمان بلعب كرة القدم بأناقة”. “في قطاعاتهم الخاصة، يتشارك جييكفيب وباريس سان جيرمان نفس الشغف لـ ‘التميز’ و’الأناقة’. وبناءً على هذه الفكرة المشتركة اجتمعنا اليوم معًا. وبناءً على هذه الفكرة المشتركة اجتمعنا اليوم معًا. وبعد ست سنوات من إنشائها، نمت جييكفيب لتصبح علامة تجارية دولية تخدم ملايين المستخدمين حول العالم. وتُعَد الشراكة مع باريس سان جيرمان خطوة أساسية في الترقية الاستراتيجية لعلامتها التجارية، وستجذب في الوقت نفسه المزيد من المستخدمين ليشعروا بالطاقة الإيجابية التي تجلبها كرة القدم من خلال سحر كرة قدم نادي باريس سان جيرمان”.

كما قال مارك أرمسترونج، كبير مسؤولي الشراكات في باريس سان جيرمان: “يسعدنا أن نرحب بـ جييكفيب في عائلة باريس سان جيرمان. جييكفيب هي علامة تجارية صينية إبداعية ذات طموح عالمي. وكلانا يشترك في نفس العزم على الجمع بين التميز والأناقة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل تطوير حملات إبداعية”.

حول شركة جييكفيب

جييكفيب، التي تأسست في عام 2015، هي شركة تكنولوجيا إبداعية يقع مقرها الرئيسي في شينزين بالصين. وتتمثل مهمة جييكفيب في بناء تجربة حياة إبداعية وتقديم تجربة منتجات موثوقة. ولفترة طويلة، تقوم جييكفيب باستمرار بالإبداع والتفكير بشكل مختلف، بهدف التأثير بشكل إيجابي على المجتمع.

حول نادي باريس سان جيرمان

تأسس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في عام 1970 واحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه في عام 2020. ومنذ قيام شركة قطر للاستثمارات الرياضية “QSI” بشراء النادي في عام 2011، تَحول ليصبح أحد أفضل أندية كرة القدم والعلامات التجارية الرياضية العالمية في العالم. ذلك الحين، فاز النادي بـ 27 بطولةً في عشر سنوات فقط، و 43 بطولة في تاريخه، ليصبح بذلك أنجح نادٍ لكرة القدم في فرنسا. وقد استقطب باريس سان جيرمان العديد من اللاعبين الكبار بما في ذلك رونالدينيو وبيكهام وإبراهيموفيتش، وحاليًا نيمار جونيور ومبابي، وكلاهما تم تصنيفه من بين أفضل اللاعبين في العالم. الشعبية الدولية للنادي لا تتوقف عن النمو. الشعبية الدولية للنادي لا تتوقف عن النمو. إنه الآن أحد أكثر الأندية متابعة في العالم، حيث توسع من الصفر إلى مجتمع يضم أكثر من 100 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون عشر سنوات فقط. وأضاف النادي الرياضي الرائد الذي يضم الآن كرة القدم للرجال وكرة القدم النسائية وكرة اليد والجودو الرياضات الإلكترونية في عام 2016. إن العطاء للمجتمع أمر أساسي للنادي الذي زاد بشكل كبير من قدرة مؤسسته على تطوير برامج كبيرة للشباب المحرومين.

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