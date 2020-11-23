‫جي أيه سي موتور تصل تشيلي بسياراتها جي أس 4، جي أس 3 وجي أيه 4، بانية حضورا قويا في أميركا الجنوبية ومسرعة من توسعها العالمي

سانتياغو، تشيلي، 23 تشرين الثاني/نوفمبر / بي آر نيوزواير / — يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، حقق حدث إطلاق خاص لغطا في سوق السيارات التشيلي. فللمرة الأولى أطلقت شركة جي أيه سي موتور المعروفة جيدا سياراتها الثلاث الأكثر مبيعا جي أس 4 وجي أس 3 وجي أيه 4 في سوق تشيلي، وهو الحدث الذي اجتذب الكثير من ممثلي وسائل الإعلام والمستهلكين في تشيلي. وحتى الآن تم بيع 700 سيارة من هذه ووضع 70 أمر شراء من المستهلكين، وكان رد فعل السوق إيجابيا جدا.

قبل حدث الإطلاق، تميزت تغطية وسائل الإعلام المحلية في تشيلي بالحماس بشأن الموديلات الثلاثة الجديدة. استضاف الحفل المقدمان التشيليان المشهوران خوان بابلو كيرالتو وماكارينا سانشيز. وبصفتهما عاشقين رائعين للسيارات، بناءً على تجاربهما في السفر العائلي، فقد قدما للجمهور علامةجي أيه سي موتور بالإضافة إلى المزايا الفريدة لسيارات جي أس 4 وجي أس 3 وجي أيه 4.

وبفضل مجموعة نقل الحركة الذهبية والمظهر العصري المصمم من قبل مصممين عالميين والجودة العالمية فإن سيارة جي أس 4 تعتبر واحدة من أكثر الموديلاتمبيعا من بين سيارات جي أيه سي موتورالرياضية متعددة الاستخدامات. يشتهر الطراز الأكثر مبيعًا بأدائه الممتاز في القيادة وجودته المتينة في العديد من الأسواق حول العالم. تتمتع جي أس 4بمساحة داخلية رحبة مع مساحة خلفية بحجم 980 ملم وهي بهذا تعتبر الأفضل من مثيلاتها من نفس الفئة. يمكن وضع المقعد الخلفي بشكل مسطح بـ 180 درجة، مما يوفر مساحة أمتعة كبيرة تزيد عن 1410 لترات ما يلبي الطلب على مساحة كبيرة للسفر العائلي.

تحظى جي أس 3، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كلاسيكية من جي أيه سي موتور، بشعبية كبيرة بين الشباب. وهي تتضمن العديد من التقنيات العالية التي طورتهاجي أيه سي موتوربشكل مستقل، بما في ذلك التحكم في الاحتراق CCS الحاصل على براءة اختراع. وتتميز جي اس 3 أيضابشاشة تحكم مركزية ملونة كاملة مقاس 8 بوصات تمنح المقصورة إحساسًا بالتكنولوجيا مع توفير الترفيه الغني والوظائف الذكية.

جي أيه 4هي الطراز الوحيد من سيارات السيدان الذي تقدمهجي أيه سي موتورفي سوق تشيلي هذه المرة. وتتمتع هذه السيارة بدمج جماليات تصميمجي أيه سي موتورفي “منحوتة الإضاءة 2.0” و “ديناميكيات الطيران”، والخطوط الملساء والمظاهر العصرية كل ذلك يجعل سيارة جي أيه 4تغييرًا منعشا. ويضمن الهيكل الطويل للسيارة البالغ طوله 4692 ملم نمطًا فاخرًا وفخمًا. تم تجهيز المقصورة بشكل خاص بوظيفة تنقية الهواء PM2.5 لضمان تجربة سفر صحية.

في الوقت الحاضر، لدى جي أيه سي موتور وجود في 26 دولة ومنطقة، وهي دخلت بنجاح أسواق أميركا الجنوبية. وفي المستقبل، ستواصل جي أيه سي موتور تحسين تشكيلة منتجاتها، والحفاظ على الحرفية والخدمة الممتازة في صميم أعمالها، وتزويد العملاء الدوليين بتجربة سفر ممتعة.