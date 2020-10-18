‫جي أي سي موتور تطلق GA8 الفاخر و الجديد كلياً في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 17 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — عقدت شركة جي ايه سي موتور، بالتعاون مع شركة الجميح للسيارات، إصدارًا عالميًا خاصًا عبر الإنترنت في 15أكتوبر لإطلاق سيارة GA8 الجديدة كلياً في السوق السعودية.بالاستفادة من السمعة الطيبة لشركة جي ايه سي موتور، فقد جذب الطراز الرائد و الراقي GA8 الكثير من الاهتمام عند إطلاقه، ومن المتوقع أن يكون الخيار الأفضل للسيارات الفاخرة للنخبة السعودية الجديدة.

شارك في استضافة هذا المؤتمر المباشر على موقع يوتيوب الصحفي العالمي أحمد البدر، وهو مقدم سعودي معروف، ورانا جبران، مضيفة تلفزيونية وإذاعية.و عرف هذا الحدث الجمع بين أشرطة الفيديو للسيارة والتفاعل المباشر عبر الإنترنت وغيرها من الأنشطة.

وباعتبارها السيارة الرائدة الجديدة لشركة جي ايه سي موتور، فإن سيارة GA8 الجديدة كلياً تجسد نتيجة 12 عاماً من الابتكار والذكاء لدى جي ايه سي موتور، ستقدم أعلى تجربة قيادة وخدمة من الطراز الرفيع للنخبة المحلية في المملكة العربية السعودية.مع طول أكثر من 5 أمتار وقاعدة عجلات من 2.9 متر، هذه السيارة الرئيسية الجديدة مجهزة بالجيل الثالث من محرك 390T اللذي يجلب القوة ويستغرق فقط 7.8 ثانية للإنتقال من 0 إلى 100km/ساعة.

مع الحفاظ على مزاياها الأصلية، فإن التحسينات الجديدة التي تأتي بها سيارة GA8 على مستوى سلامة الجسم والبيئة الداخلية تضمن السلامة الشاملة والراحة العميقة لركابها.كما تم تجهيز سيارة GA8 خصيصًا بمقاعد G-Health التي تستخدم كلا من جلد الغزال الممتاز Ultrauede® والجلود عالية الجودة، مع صف أمامي مهوّى، ومرشح تكييف هواء CN95، ونظام تنقية هواء البلازما، الذي يعزل الحرارة والمواد الضارة بشكل فعال مع الحفاظ على الهواء النقي في الداخل.

تسجيل نمو مطرد وكمال خطوط الإنتاج منذ دخول السوق السعودي

مع 5 صالات عرض في 4 مدن سعودية كبيرة، بدأت شركة جي ايه سي موتور تتوسع بسرعة منذ دخولها السوق السعودي في عام 2018 مع شركة الجميح للسيارات.

طرحت شركة جي ايه سي موتور ثمانية طرازات في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي، وسيارات السيدان ثلاثية المقصورة، ومركبات متعددة الأغراض. وعرفت هذه السيارات استقبالا إيجابيا، حيث أنها توفر للمستهلكين السعوديين تجربة قيادة متنوعة وعالية الجودة.

مع فريق البحث والتطوير المتميز وأنظمة التصنيع الذكية، طورت جي ايه سي موتور نظام سلسلة التوريد العالمية، و وضعت نظام مراقبة صارم للجودة لجميع الأجزاء.كما توفر سياسة ضمان جي ايه سي موتور لمدة خمس سنوات أو 150,000 كم للمستهلكين الثقة بشكل كبير.وبفضل هذه التحسينات، تحظى جي ايه سي موتور بمركز جيد يتيح لها توفير وسائل تنقل أكثر متعة للمستهلكين على مستوى العالم.

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