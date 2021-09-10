‫جي دبليو أم تكشف عن سياراتها الجديدة في معرض آي أيه أيه موبيليتي للاستحواذ على سوق الطاقة الجديدة بميزة المحرك الأول

استجابة لشعار “الطريق المتنقل إلى حيادية الكربون” في معرض السيارات هذا، عرضت جي دبليو أم موديلات سياراتها التي تعمل بالطاقة الجديدة مثل WEY Coffee 01 PHEV و ORA 01CAT. الموديل الإستراتيجي العالمي لسيارة وي، Coffee 01 PHEV يعيد تعريف السيارات الذكية الأوروبية بمداه الطويل الفريد، وقيادته الذكية وقمرة قيادته الذكية؛ كما يعتبر الموديلORA 01CAT مزيجا مثاليا من الجماليات الكلاسيكية القديمة والتكنولوجيا المستقبلية، وهو الذي سيوفر تجربة منتج غير مسبوقة للمستخدمين الأوروبيين. سيساعد الموديلان معًا جي دبليو أم على استكشاف سوق سيارات الطاقة الجديدة في أوروبا. في الواقع، أصبحت السيارات الكهربائية والسيارات حيادية الكربون والاستدامة هي الاتجاهات الرئيسية لتطوير سوق السيارات العالمي في المستقبل، وقد أدركت جي دبليو أم بالفعل الفرص واتخذت الترتيبات مسبقًا. منذ وقت ليس بالبعيد، تم إنتاج أول بطارية خالية من الكوبالت طورتها شركة سفولت، وهي شركة تابعة لـ جي دبليو أم، بكميات كبيرة وتحميلها في المركبات، مما أدى إلى كسر اعتماد بطاريات سيارات الطاقة الجديدة على الكوبالت وحل المشكلة العالمية المتمثلة في أن موارد الكوبالت غير قابلة للتجديد. تم تجهيز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات A + الكهربائية بالكامل تحت العلامة التجارية أورا لأول مرة ببطارية خالية من الكوبالت وتحقق إنتاجها الضخم. يبلغ مدى هذا الموديل من سيارات الدفع الرباعي أكثر من 600 كيلومتر في ظل ظروف التشغيل العادية، مع الحفاظ على ميزة الأداء القوي، ويمكنه تحقيق 100 كيلومتر من التسارع خلال 5 ثوانٍ. علاوة على ذلك، يصل أداء مقاومة الماء في هذا الموديل إلى IP67 ولديه قدرة عالية على الاحتفاظ بالطاقة والتسخين السريع في درجات الحرارة المنخفضة.

تلتزم جي دبليو أم دائما بمفهوم “الاستثمار الضخم” في البحث والتطوير في مجال الطاقة الجديدة. استثمرت جي دبليو أم أكثر من 500 مليون يوان صيني في البحث والتطوير لبطاريات الليثيوم الخالية من الكوبالت. أجرى أكثر من 1200 من موظفي البحث والتطوير و 120 من خبراء المواد والبطاريات أكثر من 200 اختبار تجريبي وأكثر من 3000 عملية تحقق من الأداء الكهربائي وأخيراً أزالوا عنصر الكوبالت في مادة الأنود، مما حقق تطبيق بطاريات خالية من الكوبالت تماما. في السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر جي دبليو أم 100 مليار يوان في البحث والتطوير في مجالات الطاقة الجديدة والذكاء لإنشاء منتجات أكثر أمانًا وبيئة وذكاء للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

يعتقد خبراء الصناعة أن بطارية جي دبليو أم الخالية من الكوبالت قد كسرت الاحتكار التكنولوجي للدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية من خلال ابتكارات الشركة الأصلية الأساسية، وخلقت حقبة خالية من الكوبالت في مجال الطاقة الجديدة. في المستقبل، وفقًا للاتجاه العالمي للطاقة الجديدة، ستواصل جي دبليو أم زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الطاقة الجديدة، ومواصلة الابتكار والاستمرار، وتصدر الصناعة في مسار الطاقة الجديد بقوة وثقة كافيين.

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