‫حزب Midosuji يروج لمعرض إكسبو 2025 أوساكا الدولي باحتفالية كبرى

أوساكا، اليابان، 14 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — في إطار الترويج لمعرض إكسبو 2025 الدولي في أوساكا، كانساي، شهدت مدينة أوساكا في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي احتفالًا بعنوان “حفل شتاء ناكانوشيما – الطريق إلى إكسبو 2025 في أوساكا” – (Nakanoshima Winter Party – Road to EXPO 2025).

تولى تنظيم الاحتفال اللجنة التنفيذية بحزب “Midosuji” والتي تضم أعضاءً من حكومات المقاطعات والحكومات المحلية وبعض الكيانات الأخرى بمدينة أوساكا.

صورة: https://kyodonewsprwire.jp/release/202111304122?p=images

وقد أعلن كل من حاكم أوساكا هيروفومي هوشيمورا وعمدة المدينة إيشيرو ماتسوي فتح مقر الحزب.

من جانبه، ذكر كينجي واكاياما، الوزير المسؤول عن معرض إكسبو 2025 أوساكا الدولي، مخاطبًا نحو 4,500 متفرج، “إنني أتطلع لمساعدتكم في بناء الزخم المطلوب لنجاح معرض إكسبو 2025 في أوساكا كانساي.”

كما حث واكاياما جمهوره على تشجيع الدول الأخرى على المشاركة في المعرض. حيث أضاف، “نعتزم توجيه دعوة إلى 150 دولة للمشاركة في المعرض؛ وفي سبيل تحقيق ذلك، نحتاج إلى ضمان مشاركة 90 دولة؛ أتطلع إلى مشاركتكم عومل الجذب التي يوفرها المعرض مع العالم أجمع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.”

شارك في الاحتفال اثنتين من المجموعات الاستعراضية المزمع مشاركتهما أيضًا في فعاليات يوم اليابان خلال معرض إكسبو دبي، في 11 من ديسمبر الجاري. شهد الاحتفال أيضًا عرضًا غنائيًا شاركت فيه مجموعة خاصة من طلاب مدارس التعليم المهني المحلية والممثل الكوميدي Charlotte، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 1.35 مليون متابع على مستوى العالم؛ كما احتفلت شركة “OSK Nippon Revue” بالذكرى المئوية لتأسيسها، والتي تحل خلال عام 2022، بتقديم فقرة رقص أثناء الاحتفال.

في حين ذكر هيرويوكي إيشيجي، الأمين العام لرابطة معرض إكسبو 2025 أوساكا الدولي باليابان، أن جهة تنظيم المعرض ستحاول تقليص وقت انتظار دخول أجنحة المعرض، مضيفًا: “يتصور الناس أن عليهم الانتظار وقتًا طويلًا قبل دخول أي جناح من أجنحة المعرض، لكننا نتطلع إلى تقليص وقت الانتظار إلى أقصى حد ممكن، ونفضل أن نصل بمدة الانتظار إلى صفر.”

بينما ذكر العمدة ماتسوي أن جناح مقاطعة/ مدينة أوساكا سيحمل شعار “ميلاد جديد – Reborn”، متوقعًا أن يسهم الجناح في استعراض إسهامات مدينة أوساكا الفاعلة لتعزيز الصحة العامة.

كما أضاف ماتسوي، “نتطلع إلى تنظيم جناح صحي لمدينة أوساكا يوفر للزوار فرصًا للاستفادة من العديد من التجارب، بما في ذلك التجارب المتعلقة بالطب الوقائية لمساعدتهم في الاستمتاع بأعمار أطول، ويبزر للعالم أجمع الدور الأساسي الذي تلعبه مدينة أوساكا لتعزيز الصحة العامة.”

كما توج ثنائي فرقة البوب الشهيرة “Kobukuro” الحدث بتقديم عرض حي خلال الاحتفال.