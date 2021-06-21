‫حشدت BitDAO 230 مليون دولار لإطلاق واحدة من أكبر DAOs في العالم

Press Release

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أنجزت BitDAO عملية بيع خاصة بأكثر من 230 مليون دولار من العملاء المتوقعين (Peter Thiel و Founders Fund وPantera Capital وDragonfly Capital) وشركاء آخرين

تعهدت Bybit بتقديم مساهمات متكررة إلى BitDAO

تهدف BitDAO إلى استخدام مواردها المالية الكبيرة وموارد المواهب لتحسين الابتكار والتعاون والنمو عبر DeFi

مدينة بنما ، بنما – Media OutReach – 21 يونيو 2021 – لقد أنجزت BitDAO إحدى أكبر المنظمات المستقلة اللامركزية في العالم صفقة بيع خاصة تبلغ 230 مليون من الشركاء الأوائل بقيادة Peter Thiel وFounders Fund وPantera Capital وDragonfly Capital. ومن بين المشاركين الآخرين في المشروع آلان هوارد، وجمب كابيتال، ومجموعة سبارتان، وفينبوشي، وكين وارويك من Synthetix، من بين أكثر من 20 مؤسسة ومشروع DeFi.

الدور المحوري الذي تلعبه BitDAO في تنمية الاقتصاد اللامركزي

تهدف BitDAO إلى تعزيز ودفع التبني الجماعي للتمويل المفتوح والاقتصاد الرمزي اللامركزي.

ومن منطلق أنها المؤيد الأولي لـ BitDAO، تعهدت Bybit بمساهمة 2.5 بت في الثانية من حجم تداول العقود الآجلة لخزينة BitDAO، والتي من المتوقع أن تكون أكثر من 1.0 مليار دولار سنويًا في الفترة من يناير إلى مايو 2021. وستسهم مساهمات Bybit المتكررة في BitDAO في ظل نمو أعمال Bybit ونمو صناعة التشفير بشكل عام.

التركيز الأولي لـ BitDAO: توفير التمويل والبحث والتطوير والسيولة

تقدم BitDAO دعمها الكامل وراء DeFi وستخصص موارد مالية كبيرة وموارد المواهب لدفع نمو DeFi – على وجه التحديد التمويل والبحث والتطوير والسيولة.

تهدف BitDAO إلى دعم تقنيات blockchain من خلال المنح (على غرار Gitcoin) ، ودعم المشاريع القائمة والناشئة من خلال مقايضات الرموز.

تهدف مراكز البحث والتطوير التابعة لـ BitDAO إلى توظيف مئات المواهب للمساعدة في هندسة الابتكارات ومعالجة التحديات التقنية التي يواجهها القطاع.

ومن المنتظر أن تكون خزينة BitDAO ، في ظل المساهمات المتكررة، واحدة من أكبر مجمعات الأصول التي يسيطر عليها DAO. يمكن استخدام هذه الأصول لتوفير السيولة للشركاء، وتمهيد البروتوكولات الجديدة مثل التبادلات اللامركزية (DEX)، وبروتوكولات الإقراض والمواد التركيبية.

صانع التغيير لصناع التغيير

بالتعاون مع شركاء DeFi وCeFi حول العالم، تسعى BitDAO إلى دفع نمو النظام البيئي العام، بدلاً من أي سلسلة ملكية فردية.

ستعمل BitDAO مع صانعي التغيير للمساعدة في دفع الاقتصاد الرمزي اللامركزي وتشكيل مستقبل التمويل لصالح جميع المشاركين فيه.

معلومات عن BitDAO

BitDAO هي واحدة من أحدث وأكبر المنظمات المستقلة اللامركزية في العالم. تأسّست وهي تحمل رؤية ثاقبة تهدف إلى تمهيد الملعب الاقتصادي لكل شخص في العالم من خلال تسريع الاقتصاد الرمزي اللامركزي.

الصفحة الرئيسية: www.bitdao.io

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جيت هب: https://github.com/BitDAOProtocol

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تشيلسي تشان

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