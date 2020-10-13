‫حصلت مستشفيات أبولو إنتربرايزز المحدودة على اعتراف “الرعاية الصحية الرقمية من كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية 2020”

تشيناي، الهند وآن آربر، ميشيغان، 13 أكتوبر 2020/PRNewswire/ — يسر كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية (CHIME) الإعلان أن مستشفيات أبولو إنتربرايزز المحدودة (Apollo Hospitals Enterprise Ltd.) حصلت على جائزة الرعاية الصحية الرقمية من كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية لعام 2020 (CHIME Digital Health Most Wired) كمستوى 8 معتمد، والذي يعترف بفعالية تطبيق التقنيات الأساسية والمتقدمة في البرامج السريرية والتجارية لتحسين الصحة والرعاية في المجتمعات.

صرح الرئيس والمدير التنفيذي لكلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية راسل بي برانزيل: “لقد كانت التكنولوجيا الرقمية محركًا للابتكار في مجال الرعاية الصحية لسنوات عديدة حتى الآن، ولكن ليس بالدرجة التي رأيناها في عام 2020 مع الوباء. يؤكد برنامج الرعاية الصحية الرقمية (Digital Health Most Wired) سبب استمرار مؤسسات الرعاية الصحية في دفع نفسها لتصبح قادة رقميين ويظهر الإنجازات المذهلة التي يمكنهم تحقيقها. كما تعترف هذه الشهادة بأدائهم المثالي في عام 2020″.

كما صرحت الدكتورة سانجيتا ريدي، المدير العام المشترك لمجموعة مستشفيات أبولو: “يمكن للتقنيات الرقمية إضافة قيمة إلى كل لحظة يقضيها المريض في النظام. في حين أن استخدام الذكاء الاصطناعي إلى جانب البيانات الضخمة يمكن أن يوجه الأطباء في الوصول إلى التشخيص أو الوصول إلى أفضل طريقة علاج، إلا أنه يمكن أيضًا أن يغير قواعد اللعبة في الرعاية الصحية الوقائية، مما يؤدي إلى تحسين موارد الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة. يعتبر التعرف على الرعاية الصحية الرقمية من كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية لعام 2020 (CHIME Digital Health Most Wired) كمستوى معتمد 8 اعترافًا بجهودنا لتسخير التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الوصول إلى الرعاية وتبسيط تجربة المريض مع نتائج محسنة. لقد مكنتنا التكنولوجيا من ضمان استمرار الرعاية خلال الوباء وسنواصل استخدام التكنولوجيا لتحويل كل نقطة من نقاط التفاعل مع المريض والمجتمع”.

تم تمثيل منظمات بأجمالي عدد 30,135 منظمة في برنامج الرعاية الصحية الرقمية 2020، والذي قيم تبني وتكامل وتأثير التقنيات في مؤسسات الرعاية الصحية في جميع مراحل التطوير.

وقد تلقت كل منظمة مشاركة تقرير قياس الأداء المخصص، والنتيجة الإجمالية والنتائج للمستويات الفردية في ثمانية قطاعات. يمكن للمشاركين استخدام التقرير والنتائج لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين. كما حصل المشاركون على شهادة بناءً على أدائهم العام، حيث كان المستوى 10 هو الأعلى.

هذه هي السنة الثالثة من الاستطلاع والسنة الثالثة على التوالي، وقد وسعت كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية نطاق الاستطلاع للحصول على المزيد من أنواع المنظمات التي تخدم المرضى عبر سلسلة الرعاية المستمرة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال: سوراب بوس، saurabh_bose@apollohospitals.com