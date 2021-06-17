Press Release

‫حصلت مقومات الأسنان من سبارك ™ على تصريح من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج تقويم الأسنان للأطفال، مما يمنح الآباء خياراً جديداً مع مزايا علاجية كبيرة تتفوق على أي من المنافسين الرائدين في هذا المجال

|

— أحدث نظام شفاف لتقويم الأسنان موجه لاستخدام الأطباء في تقويم الأسنان لعالج المرضى الأصغر سناً الآن الذين يعانون من الأسنان اللبنية والدائمة ولمشاكل تقويم الأسنان من البسيطة إلى المعقدة —

بري، كاليفورنيا، 17 يونيو/حزيران 2021 / PRNewswire/ — ‎ أورمكو كوربوريشن ، أعلنت اليوم شركة عالمية رائدة في مجال حلول تقويم الأسنان، أنها حصلت على تصريح من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ( FDA ) لاستخدام نظام تقويم الأسنان الشفاف من سبارك ™ لعلاج تقويم الأسنان للمرضى الذين يعانون من الأسنان اللبنية والدائمة (الأسنان المختلطة)، مما يعطي الضوء الأخضر لأخصائين تقويم الأسنان لعلاج مرضاهم من صغار السن والذين يمكنهم الاستفادة من علاج تقويم الأسنان الشفاف.

صُممت مقومات الأسنان الشفافة من سبارك لتناسب نمط حياة الأطفال والمراهقين والذين يكونون في الغالب دائمي النشاط خلال اليوم، وهي الآن واحدة من العلامات التجارية القليلة المعتمدة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير ( FDA ) لعلاج المرضى حديثي السن بأمان وفعالية وفي الحالات التي تتراوح من البسيطة إلى الأكثر تعقيداً. مقوم الأسنان من سبارك هي خيار علاجي موجه لاستخدام الأطباء وهو أكثر شفافية، وأكثر راحة، ويتلون بشكل أقل من أي من ماركات مقومات الأسنان الرائدة. في الواقع، يفضل 96٪ من المرضى استخدام مقوم الأسنان الشفاف من سبارك على أي من العلامات التجارية الرائدة بناءً على درجة الشفافية والراحة. ‎1 ‎ ‎ لقد خلق مقوم الأسنان من سبارك آلاف الابتسامات الصحية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2019.

“لقد كنت أنا وابني سعداء للغاية بتجربته في استخدام مقوم الأسنان من سبارك،” هكذا قالت السيدة ستريكر، والدة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات يحتاج إلى علاج لتباعد الأسنان وكذلك تقويم للأسنان الخلفية والأمامية. “أوصى أخصائي تقويم الأسنان باستخدام منتج سبارك لأنه حقق نتائج رائعة مع مرضى آخرين وأخبرنا أن المواد المستخدمة في مقومات الأسنان من سبارك ستكون الخيار الأكثر شفافية وسوف تكون أيضاً الأكثر راحة من البدائل الأخرى للمنافسين الرائدين في الصناعة. ونظراً لأن الناس بالكاد لاحظوا أنه كان يرتدي مقوم أسنان، فقد شعر ابني بالثقة طوال فترة علاجه بالكامل. رأينا ابتسامته تتغير بشكل كبير في خلال حوالي 3 أشهر واستكمل علاجه لتصبح ابتسامته جميلة في خلال 5 أشهر. إننا من كبار مشجعي سبارك!”

صُنعت مقومات الأسنان من سبارك من مادة تروجن TM ، وهي أحدث ابتكار في في مجال مواد خامات تقويم الأسنان ذات العلامات التجارية مسجلة الملكية. تقاوم مادة تروجن البقع بشكل أفضل وهي أكثر شفافية من أي مادة أخرى تستخدم في مقومات الأسنان الرائدة. الحواف مصقولة وأكثر سلاسة لتجنب الشعور بعدم الراحة بين الحين والآخر الذي قد ينتج عن ماركات مقومات الأسنان الأخرى. على عكس منتجات تقويم الأسنان الت تباع على الإنترنت أو بالتوصيل للمنزل التي تقضي على الدور المهم لأخصائي تقويم الأسنان ، فإن مقوم الأسنان من سبارك تشرك طبيباً متمرساً في كل جانب من جوانب العلاج.

“من خبرتي لقد أُعجبت بالنتائج التي نحققها لمرضانا باستخدام مقوم الأسنان من ستارك ،” هكذا قال الدكتور بيل ديشينجر* من فريق ديشينجر لتقويم الأسنان. “توفر مادة تروجن التي تُصنع منها مقومات الأسنان تلامساً أفضل مع سطح الأسنان مما يوفر حركات أسرع للأسنان ويمكن الاعتماد عليها أكثر. مع مقومات الأسنان من سبارك، نرى نتائج أقوى وأكثر قابلية للتنبؤ مما حققناه مع أدوات التقويم الأخرى، لذا فإن الإشارة للاستخدام الموسع هي أخبار رائعة لمرضاي الصغار الذين يتبعون أنماط حياتية مزدحمة مليئة بالرياضة والموسيقى والأنشطة الأخرى. يشعر فريقي بالكامل ومرضانا بسعادة غامرة بتجربة العلاج الفعالة والموثوقة التي تقدمها مقومات الأسنان من سبارك”.

نجح الأطباء في جميع أنحاء العالم في استخدام مقومات الأسنان من سبارك لعلاج مجموعة واسعة من مشكلات تقويم الأسنان بما في ذلك القضمة المفتوحة، والقضمة العميقة، والأسنان المتراكبة، وسوء إطباق الأسنان، والتزاحم، والتباعد، والأسنان شبه البارزة والأسنان المخلوعة.

“تم صنع مقوم الأسنان من سبارك بالتعاون مع أطباء تقويم الأسنان البارزين. هذا بالإضافة إلى مادة تروجن ™، وهي أكثر المواد المتاحة تقدماً والتي تضمن تجربة علاج أفضل للمرضى،” هكذا قالت شيلا تان، نائبة رئيس قسم التسويق العالمي والتعليم السريري. “يسعدنا الحصول على تصريح من إدارة الأغذية والعقاقير والتي سوف تمكننا من توسيع خيارات العلاج لدينا لكي تشمل الأطفال والمراهقين. الآن يمكن استخدام مقومات الأسنان من سبارك لعلاج الأطفال الصغار الذين ليس لديهم كل أسنانهم الدائمة.”

يمكن للوالدين والمستهلكين الآخرين معرفة المزيد حول نظام مقوم الأسنان الشفاف من سبارك، وعرض صور للمريض قبل وبعد الاستخدام، والعثور على طبيب يستخدم مقومات الأسنان من سبارك على ‎ ‏ sparkaligners.com

حول نظام مقوم الأسنان الشفاف من سبارك ™

تم تصنيع نظام مقوم الأسنان الشفاف من سبارك ™ بواسطة شركة أورمكو ™، الشركة العالمية الرائدة في مجال منتجات تقويم الأسنان المبتكرة، التي تتمتع بـ 60 عامًا من الخبرة في تقويم الأسنان والبحث والتطوير ومعايير التصنيع العالية. ساعدت شركة أورمكو الأطباء في رسم أكثر من 20 مليون ابتسامة في أكثر من 130 دولة. تقدم مقومات الأسنان من سبارك أحدث التطورات في مجال مقومات الأسنان الشفافة وتقدم تجربة أفضل للمريض. تم تصميم تطبيق سبارك أبروفال ثري-دي وتقنية مقوم الأسنان الشفاف المتقدمة بمادة تروجن ‎™ ‎ لتلبية احتياجات أخصائيي تقويم الأسنان، ما يوفر حركة أسنان أكثر كفاءة وفعالية، مقارنة بالعلامات التجارية الرائدة في تقويم الأسنان. تم تصميم مقومات الأسنان من سبارك لمنح أطباء تقويم الأسنان مزيداً من التحكم والمرونة حتى يتمكنوا من تحقيق ابتسامات صحية وواثقة بسهولة أكبر.

يحظى نظام مقومات الأسنان من سبارك بثقة خبراء تقويم الأسنان في جميع أنحاء العالم، وهو أكثر شفافية وراحة وبقع أقل من أكثر ماركات مقومات الأسنان الرائدة. تحظى مقومات الأسنان من سبارك بإعجاب المرضى: 100 في المائة من المرضى الذين استخدموا سبارك الذين شملهم الاستطلاع أنهم يوصون أصدقاءهم باستخدام مقومات الأسنان الشفافة من سبارك.¹ لمزيد من المعلومات حول مقومات الأسنان من سبارك، قم بزيارة ‎ ‏ www.sparkaligners.com .

***د. بيل ديشينجر هو مستشار مدفوع الأجر لشركة أورمكو. الآراء التي يعبر عنها دكتور ديشينجر هي آرائه الشخصية. أورمكو هي شركة مصنعة للأجهزة الطبية ولا تقدم المشورة الطبية. يجب على الأطباء استخدام تقديرهم المهني في علاج مرضاهم.

معلومات أساسية للمنتج: نموذج جدول المطالبات 045:

مؤشرات جديدة للاستخدام: “ينصح بنظام مقوم الأسنان الشفاف من سبارك ™ لتقويم الأسنان أثناء العلاج التقويمي لسوء الإطباق.” وكانت الإشارة في السابق هي: “نظام مقوم الأسنان الشفاف سبارك أورمكو ويستخدم لعلاج سوء إطباق الأسنان في المرضى الذين يعانون من ‎ ‎ الأسنان الدائمة ‎ ‎ (أي جميع الأضراس الدائمة). يقوم نظام لتقويم الأسنان الشفاف من أورمكو بتصحيح وضع الأسنان عن طريق القوة اللطيفة المستمرة.

3. مقومات الأسنان من سبارك ™ عبارة عن نظام معالجة تقويمي غير مرئي تقريباً ومنفصل.

13. تم تصميم مقومات الأسنان من سبارك لتوفير علاج أكثر راحة وإنتاجية.

17. ثبت أن مقومات الأسنان الشفافة من سبارك تحتوي على أقل قدر من بقع التقويم، مما يساعد على إبقاء ابتسامتك مشرقة أثناء العلاج.

20. ثبت أن مادة تروجن ™ توفر احتفاظاً فعال بالقوة مقارنةً بالمواد المستخدمة بقومات الأسنان الرائدة. وجد أن احتباس القوة يؤدي إلى زيادة حركة الأسنان. قد يؤدي ذلك إلى حركة أسنان أكثر كفاءة وفعالية مقارنةً بالمواد المستخدمة بمقومات الأسنان الرائدة.

21. تم تصميم مقومات الأسنان من سبارك لتكون أكثر شفافية من أي مقوم أسنان المنافس من الماركات الرائدة.

32. “الأطباء في جميع أنحاء العالم يستخدمون مقومات الأسنان الشفافة من سبارك لعلاج مجموعة واسعة من حالات سوء الإطباق لدى المرضى بما في ذلك االقضمة المفتوحة، والقضمة العميقة، والأسنان المتراكبة، وسوء إطباق الأسنان، والتزاحم، والتباعد.”

33. 100 في المائة من المرضى الذين استخدموا سبارك الذين شملهم الاستطلاع أنهم يوصون أصدقاءهم باستخدام مقومات الأسنان الشفافة من سبارك.

40. أكثر شفافية. أكثر راحة.

41. يتفق المرضى على أن مقومات الأسنان من سبارك أكثر راحة في الارتداء.

جهات التواصل الإعلامية:

شارون سكوت، SparkPR@Secondlyco.com

310.594.6545

* البيانات متوفرة لدى شركة أورمكو ‎ ™

الصورة ‎ – ‏ https://mma.prnewswire.com/media/1532983/Spark_for_Kids_Teens_II.jpg

الصورة ‎ – ‏ https://mma.prnewswire.com/media/1532984/Spark_for_Kids_Teens_I.jpg

الصورة ‎ – ‏ https://mma.prnewswire.com/media/1534026/SparkAligner.jpg