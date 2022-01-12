Press Release

‫خلال معرض CES 2022… سكاي درايف تستعرض السيارة الطائرة الصغيرة عديمة الانبعاثات SD-03

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لاس فيجاس وطوكيو،12 يناير 2022 /PRNewswire/ — خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES®) لعام 2022 (المُقام في المدّة من 5 إلى 7 يناير)، استعرضت شركة سكاي درايف -وهي شركة ناشئة تعمل في قطاع تكنولوجيا الطيران ومقرّها في طوكيو- سيارتها الطائرة (SD-03) ذات الوزن الخفيف والحجم الصغير للغاية، والتي أكملت رحلاتها التجريبية بنجاح. وهذه هي المرّة الأولى التي تعرض فيها الشركة السيارة الطائرة SD-03 بحجمها الطبيعي في دول أخرى غير اليابان.

يرغب الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم في تجربة قيادة السيارة الطائرة SD-03 بحجمها الطبيعي: https://kyodonewsprwire.jp/release/202112235440?p=images

وقد صمّمت سكاي درايف سيارتها الطائرة بحيث تتمكّن من الإقلاع والهبوط عموديًا بثبات فائق، وتوفّر هذه السيارة الكهربائية عديمة الانبعاثات وسيلة انتقالات سريعة وآمنة (من الباب إلى الباب) في أيّ مكان دون الحاجة إلى مدرّج؛ بما في ذلك استخدامها في الإنقاذ في حالات الطوارئ. وتعمل شركة سكاي درايف حاليًا على تطوير سيارتها الطائرة SD-05 ، والتي ستعمل كسيارة أجرة جوية، ومن المقرّر أن تعرضها الشركة في معرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا. وقد بدأت سكاي درايف مؤخرًا في عمليات التسويق للسيارة الطائرة SD-05 ، بعد إصدار وزارة النقل اليابانية شهادة صلاحية الطيران لهذه السيارة؛ ويُعدّ هذا إنجازًا مهمًّا لم تحققه أيّ من شركات تطوير السيارات الطائرة في اليابان.

وقال تاكيهيرو ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي درايف: «إنّ تمكّن الشركة من إنتاج السيارة الطائرة SD-03 يأتي تتويجًا لخبرة الشركة وجهودها في مجال تكنولوجيات الطائرات بدون طيار وهندسة الديناميكا الهوائية. ونطمح مستقبلًا في أن تتمكّن سيارات سكاي درايف الطائرة عديمة الانبعاثات من الإقلاع والهبوط في مواقف السيارات ومهابط الطائرات المروحية أعلى المباني؛ وهو ما سيجعل التنقل الجوي من الباب إلى الباب خيارًا واقعيًا للتنقل اليومي داخل المدن»، وأضاف: «ونحن -في سكاي درايف- نعمل بجدٍ وبسرعة أكثر من أيّ وقت مضى لجعل هذه النقلة الاستثنائية الكبيرة في قطاع التنقل خيارًا واقعيًا.»

معارض سكاي درايف:

في 3 يناير: عرض نموذج مصغّر من السيارة الطائرة SD-03 في معرض CES (فندق ماندالاي باي، الطابق الثاني)

في المدّة من 5 إلى 7 يناير: عرض السيارة الطائرة SD-03 بحجمها الطبيعي ليتمكّن زائرو المعرض من الصعود على متنها في جناح الشركات اليابانية الناشئة (يوريكا بارك)

رابط الصور والفيديوهات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ( CES® ) لعام 2022:

https://drive.google.com/drive/folders/1NJFPIV95KVElPoARKOFnzP3LgUJuFvA_

رابط مواصفات السيارة الطائرة SD-03 :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202112235440-O1-HHlFPWv4.pdf

عن شركة سكاي درايف

تأسّست شركة سكاي درايف في يوليو 2018، و وتطمح إلى » أن تكون شركة رائدة في قطاع التنقل بالسيار « الطائرة. ومنذ تأسيسها، تواصل الشركة جهودها في تطوير السيارات الطائرة وطائرات الشحن بدون طيار، وتتعاون مع شركات أخرى عاملة في القطاع للمساهمة في تحقيق الرؤية المشتركة لعالم مستقبلي يتمكّن فيه الناس من استخدام السيارات الطائرة في حياتهم اليومية.

عن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ( CES )

يُعدّ معرض الإلكترونيات الاستهلاكية أحد أكبر المعارض التجارية التكنولوجية في العالم، ويُعقد سنويًا في لاس فيجاس. وقد حقق معرض CES الرقمي لعام 2021 إنجازًا تاريخيًا لم يتحقق في أيّ معرض رقمي من قبل؛ بعد تمكّنه من استضافة أكثر من 2000 شركة عبر الإنترنت (من بينها 700 شركة ناشئة). وستُعقد فعاليات نسخة عام 2022 من المعرض في لاس فيجاس مع الاستمرار في عقد المعارض الرقمية. وقد شهدت نسخة 2020 من معرض CES -قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد- حضور أكثر من 4600 شركة عرضت 20000 من منتجاتها وخدماتها الجديدة.