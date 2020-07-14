‫«دايفرسي» تعلن عن ضخ استثمارات كبيرة في أسواق الإمارات لإنتاج مطهرات «أوكسيفير» التي تقضي علي الفيروسات في ثوانٍ

تقنية مبتكرة لنظافة معزّزة

تلعب المطهرات دورًا رئيسيًا في ضمان الوقاية من العدوى ومكافحة الأوبئة. بعد اقرار البدء في الإنتاج المحلي في الإمارات في نهاية يونيو/حزيران، ستتمكن«دايفرسي» بذلك من إنتاج كميات كبيرة من منتج«أوكسيفير» سنويًا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

هذا، وتعتمد «دايفرسي» في إنتاجها لمطهري «أوكسيفير بلس» و«أوكسيفير إكسل» على تقنية «بيروكسيد الهيدروجين المتسارع®» (AHP®) الذي حصلت على براءة اختراع في إنتاجه؛

تتوفر في «أوكسيفير» مميزات مبتكرة، تجعل منه وسيلة فعالة في حماية الصحة العامة والمساعدة في وقف الخسارة على معدلات الإنتاج في سائر قطاعات المجتمع.

استثمار رئيسي في الإقليم

يقول السيد جوخان أوزدول،نائب رئيس شركة«دايفرسي» للشرق الأوسط وإفريقيا: “نفتخر ببدء الإنتاج المحلي لمطهرات «أوكسيفير». لقد عكفنا على العمل في هذا المشروع منذ مطلع هذا العام. «أوكسيفير» ينتج باستخدام تقنية«بيروكسيد الهيدروجين المتسارع®»الحاصلة على براءة اختراع، مما يجعل هذا المنتج واحدًا من أكثر المنتجات فعالية ضمن باقة منتجاتنا لمكافحة فيروسات مثل فيروس كورونا. ومن شأن هذه الاستثمار الرئيسي أن يعزز مكانة «دايفرسي»في المنطقة؛ مما يعني أنه سيكون بإمكاننا الآن تصنيع المنتجات التي كنا نستوردها من قبل، بل سيصبح بوسعنا تصدير هذه المنتجات إلى بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها من بلدان العالم.”

تطهير آمن وسريع المفعول

تعمل مطهرات«أوكسيفير» على توفير تطهير واسع النطاق وسريع المفعول لتحسين مستوي النظافة. وتتطلب الأسطح التي يكثر لمسها إلى تكرار التنظيف المكثّفلتجنب نقل التلوث من سطح الي أخر، والحد من انتشار مسببات الأمراض، وتقليل مخاطر التلوث؛ ولذلك يستطيع «أوكسيفير» القضاء علي مسببات الأمراض في ثوانٍ، ويتميز هذا المنتج بأنه آمن وسهل الاستخدام. يتم تصنيع هذا المنتج من مادة نشطة قابلة للتحللبنسبة 100٪ وتتحلل إلى أكسجين وماء. كما يساعد «أوكسيفير» على توفير الوقت؛ لأنه ينظّف ويطهر في خطوة واحدة.

مجموعة من منتجات النظافة التي أثبتت فعاليتها في كل مكان

علاوة على قوة التنظيف المعزّزة لمنتج «أوكسيفير»التي يمكنها القضاء على مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والعفن والتخمّر والوقاية منها ومكافحتها، تقدم«دايفرسي» مجموعة كبيرة من الحلول البديلة؛ إذ تقدم هذه المنتجات، بالإضافة إلى التطهير العام، هذة المجموعة تحقق تطهيرًا موجهًا لاماكن محددة مثل تنظيف الأرضيات والأماكن تلامس الطعام، والأسطح، والأجهزة والمعدات، والمغسلة، ومنتجات النظافة الشخصية. وتساعد هذه المنتجات العملاء على تحقيق أعلى معايير النظافة في الأماكن العامة مثل الفنادق والمستشفيات والمدارس والمطاعم ومراكز التسوق.

التزام عالمي

ونختم بما جاء على لسان السيد أوزدول حين قال: “يمثل هذا الاستثمار الجديد في الإمارات خير دليل على التزامنا بدعم شركائنا في الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا ويعكس مهمة «دايفرسي»التي تهدف إلى تيسير الحياة على الناس. وتلعب منتجاتنا دورًا أساسيًا في ضمان أعلى معايير النظافة لحماية الصحة العامة، وستحافظ على ذلك مع تطور الجائحة في مختلف مراحلها.”

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