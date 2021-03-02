‫دبليو أل غور أند أسوسييتس تطلق المادة الحيوية داخل الصفاق GORE SYNECOR في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا

Press Release

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في البيان الصحفي، دبليو أل. شركة غور أند أسوسييتس تطلق مادة سنكور الحيوية داخل الصفاق في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، الصادر في 22 شباط/فبراير 2021 من قبل غور أند أسوسييتس إنك، قسم أم بي دي على وكالة أنباء بي آر نيوزواير، يجب أن تكون الجملة الثانية في الفقرة الثانية كما يلي، “المواد الهجينة الثلاثية الطبقات تمت الموافقة عليها لأول مرة وإطلاقها في العام 2016 في الولايات المتحدة وحصلت على علامة سي إي للموافقات من لاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2020.” بدلاً من “تمت الموافقة على المادة الهجينة ثلاثية الطبقات لأول مرة وتم إطلاقها في العام 2016 في الولايات المتحدة وحصلت على شهادة السي إي الأوروبية ” كما نقلتها بي آر نيوزواير بصورة غير صحيحة. في ما يلي نص البيان الصحفي الكامل والمصحح: تعقيدات وضع المرضى في ارتفاع (1) والأطباء بحاجة إلى مادة عالية الجودة لإصلاح حالات الفتق في حالات المرضى المعقدة (VHWG 2). (2)

فلاغستاف، أريزونا، 22 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة دبليو أل غور أند أسوسييتس (غور) أن المادة الحيوية داخل الصفاق GORE SYNECOR لمعالجة الفتق باتت الآن متوفرة في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا. تم تصميم جهاز هذه المادة لتلبية الاحتياجات غير الملباة في إصلاح الفتق المعقد، مما يوفر سرعة عمل الأوعية الدموية3 والقوة الدائمة مع الظهور غير البارز لإصلاح الفتق الفردي بصورة فعالة.

تم تصميم مادة سنكور الحيوية داخل الصفاق من قبل شركة غور لسهولة الاستخدام أثناء العمليات الجراحية بالمنظار والروبوطية والمفتوحة. تمت الموافقة على المادة الهجينة ثلاثية الطبقات لأول مرة وإطلاقها في العام 2016 في الولايات المتحدة وحصلت على موافقة سي إي للاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2020.”

“يقدم هذا التوسع العالمي فئة جديدة من المواد الاصطناعية الهجينة في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا ليستخدمها الجراحون في إصلاح الفتق البطني المعقد”، كما قال ديفيد لين، المدير العام لقسم أعمال المنتجات الطبية في شركة غور.

جلب أحدث الابتكارات لإصلاح الفتق وإعادة بناء جدار البطن

بصفتها شركة رائدة في فئة إنتاج الشبكات القابلة للامتصاص بيولوجيًا على المدى المتوسط، فإن غور مستمرة في ابتكار الحلول المادية لكي توفر للجراحين خيارات مواد عالية الجودة عند تقييم مخاطر حدوث مضاعفات في الحالات المعقدة. مادة غور الحيوية داخل الصفاق GORE SYNECOR مرنة ومتوافقة، مع ذاكرة لسهولة تركيبها والتعامل معها وتركيبها الأمثل. تمتص المادة سوائل الجسم ولا يلزم نقعها مسبقًا.

تم تصميم الطبقات الثلاث الفريدة في المادة الحيوية داخل الصفاق GORE SYNECOR لتعزيز عمل الأوعية الدموية السريع باستخدام الحد الأدنى من المواد الدائمة 3 (البيانات متوفرة في الملف 2015؛ W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ)

· السطح الجداري: غور 3 دي بي جي أيه: سقالة الويب TMC تولد أنسجة عالية الجودة عن طريق التسلل الخلوي السريع. يتم الإبلاغ عن بدء عمل الأوعية الدموية في غضون سبعة أيام 3 ونمو الأنسجة في غضون شهر واحد. (البيانات متوفرة في الملف 2015؛( W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ

· الطبقة الوسطى: حياكة كبيرة مسامية من ألياف PTFE أحادية الشعيرات الكثيفة مصممة بقطر ألياف مشابه للشبكة خفيفة الوزن ولكن مع قوة شبكة ثقيلة الوزن.

· السطح الحشوي: غشاء بي جي أيه لامسامي: يوفر غشاء TMC حماية داخل البطن، مما يقلل من مخاطر تكوين الالتصاق بالمادة 4 (البيانات متوفرة في الملف 2015؛( W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ

لمعرفة المزيد، يرجى التسجيل لحضور ندوة شركة غور للفتق البطني المعقد يوم 16 آذار/مارس 2021. سجل هنا

“إنني سعيد جدًا برؤية مادة اصطناعية جديدة بخلفية سريرية ممتازة وقيمة مضافة واعدة في تكامل الأنسجة في ظل النموذج الجديد لإعادة بناء جدار البطن بأقل قدر من التدخل الجراحي”، كما قال الدكتور سلفادور موراليس كوندي، جراح الجهاز الهضمي العام، رئيس قسم الجراحة العامة للجهاز الهضمي، وحدة الابتكار، إشبيلية، إسبانيا.

المواد الحيوية داخل الصفاق GORE SYNECOR هي جزء من مجموعة من الأجهزة الجراحية التي تتميز بالمواد الاصطناعية التي أثبتت كفاءتها، بما فيها غور® بيو-أ® تقوية النسيج , غور® سيمغارد® تعزيز خط التيلة القابلة للامتصاص الحيوي , تيكس غور® تصحيح الأنسجة اللينة و غور® دولاميش® مادة حيوية.

لمزيد من المعلومات حول المادة الحيوية داخل الصفاق GORE SYNECOR، يرجى زيارة https://www.goremedical.com/eu/products/synecorip

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تصمم شركة غور الأجهزة الطبية التي تعالج مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الصحية الأخرى. مع أكثر من 50 مليون جهاز طبي مزروع على مدى أكثر من 45 عامًا، تبني غور على إرثها المتمثل في تحسين نتائج المرضى من خلال مبادرات البحث والتعليم والجودة. يوفر أداء منتجها وسهولة الاستخدام وجودة الخدمة وفورات مستدامة في التكاليف للأطباء والمستشفيات وشركات التأمين. تتشارك غور في الخدمة مع الأطباء ومن خلال هذا التعاون نعمل على تحسين الحياة.https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3070864-1&h=240207109&u=http%3A%2F%2Fgoremedical.com%2F&a=goremedical.com goremedical.com

حول غور

دبليو أل غور أند أسوسييتس هي شركة عالمية لعلوم المواد مكرسة لتحويل الصناعات وتحسين الحياة. منذ العام 1958، حلت غور تحديات تقنية معقدة في البيئات الصعبة – من الفضاء الخارجي إلى أعلى القمم في العالم إلى الأعمال الداخلية لجسم الإنسان. مع أكثر من 11000 مشارك وثقافة قوية قائمة على الفريق، تولد غور إيرادات سنوية تبلغ 3.8 مليار دولار. gore.com

قد لا تكون المنتجات المذكورة متوفرة في جميع الأسواق.

غور، غور-تيكس معا تحسن الحياةبيو – أ، دوالاميش، سيمغارد، ساينكور وتصميماتها هي ماركات تجارية لـ دبليو أل غور أند أسوسييتسس.