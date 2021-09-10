‫دراسة مرض السكري أبيليتي ديابتيس العالمية ترحب بالمريض الألف في الدراسة: تحقيق معلم كبير

تامبا، فلوريدا10 سبتمبر / أيلول 2021/PRNewswire/ — بدأت دراسة مرض السكري أبيليتي ديابتيس العالمية (وهي تجربة مقارنة عشوائية بين Ab lum i nus DES+ Siro li mus-Elu t مقابل الدعامات المزيلة للإيفيروليموس لدى مرضى الشريان التاجي المصابين بمرض السكري العالمي ) بمؤشر تسجيل المرضى يوم 11 </72 حزيران/يونيو 2020 في إيطاليا (في ذروة الموجة الأولى </78 من جائحة كوفيد-19)على يد الأستاذ أنطونيو كولومبو، وظلت وتيرة التسجل في الدراسة منذ ذلك الحين ثابتة ومتسقة، حيث تم تسجيل ألف مريض في هذه الدراسة في أكثر من عام بقليل.

على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تعصف بالعالم، إلا أن وتيرة التسجيل في الدراسة رائعة بالنظر إلى حقيقة أن مرافق الرعاية الصحية مشغولة برعاية المرضى المصابين بكوفيد-19 في المستشفى. على الرغم من أن أزمة كوفيد-19 لا تزال تلوح في الأفق، إلا أن أمراض القلب والأوعية الدموية تظل السبب الأول للوفيات في العالم، ولا يزال مرض السكري هو المرض المشترك الرئيسي والمساهم في التسبب في أمراض الشريان التاجي.

دراسة مرض السكري أبيليتي ديابتيس العالمية هي أكبر تجربة عشوائية مضبوطة في العالم لمرضى الشريان التاجي المصابين بداء السكري كمرض مشترك. تقيس هذه التجربة العشوائية المضبوطة سلامة وفعالية Abluminus DES + المصمم خصيصًا بتقنية Envisolution الحاصلة على براءة الاختراع التي أثبتت فعاليتها في إدارة أمراض الشريان التاجي التكاثرية التي تظهر لدى مرضى السكري.

ومع وتيرة التسجيل الواعدة حتى الآن، تتطلع شركة كونسيبت ميديكال تتطلع شركة كونسيبت ميديكال بشغف إلى إكمال ونتائج دراسة مرض السكري أبيليتي ديابتيس العالمية التي تستهدف أكثر من 3000 مريض بالسكري، عبر 100 مركز، تشمل أكثر من 25 دولة ضد عائلة XIENCE EES (الأوعية الدموية أبوت).

يسر شركة كونسيبت ميديكال أن تكون جزءًا من هذا الإنجاز الذي هو نتيجة مباشرة للدعم اللامتناهي والتوجيه والخبرة من البروفيسورة روكسانا مهران (الرئيسة)، البروفيسورة ماري كلود موريس (المديرة الطبية)، البروفيسور ألكسندر أبي زيد، البروفيسور أنطونيو كولومبو والبروفيسور شيجيرو سايتو (الباحثون الرئيسيون في الدراسة)، واللجنة التوجيهية بأكملها. تساهم في هذا الإنجاز المواقع التي أبدت تشجيعًا في المشاركة مع أفضل المسجلين حتى الآن – معهد دانتي بازانيز، ساو باولو، البرازيل (الدكتور شامي)، مستشفى مؤسسة القلب الوطنية ومعهد الأبحاث، دكا، بنغلاديش (الأستاذ مالك)، مستشفى هزينتيرن سيغيبيرغر، باد سيغبيرغ، ألمانيا (الدكتور ألالي) وغيرهم الكثير. إن جميع المواقع ومحقق الموقع والفنيين ملتزمون بإنجاز ذلك. ويعود الفضل أيضًا إلى مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية الأوروبي ومستشفى ماونت سايناي وكلية طب إيشان لمساهمتها القيمة وتنسيقها المستمر كل يوم وهو أمر في غاية الأهمية.

في هذه المرحلة تسير التجربة بمشاركة ممتازة من محققيها ومنسقيها. تعرب البروفيسور مهران عن حماسها بالقول، “لقد شجعني التقدم الذي نحرزه في هذه التجربة التي هي أكبر تجربة في التدخل الشرياني باستخدام القسطرة وأنا متحمسة بشكل كبير بشأن مستقبل ما يمكننا تقديمه لهؤلاء المرضى المعقدي الحالة مع التقدم في الابتكار في التدخل الشرياني باستخدام القسطرة.”

أعربت البروفيسور ماري كلود موريس، الرئيس التنفيذي لمركز أبحاث القلب والأوعية الدموية الأوروبي عن أفكارها بالقول، “يسر فريق المركز الأوروبي العمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى ماونت سايناي وفريق كونسيبت ميديكال. نحن فخورون للغاية بتحقيق هذا الإنجاز الهام. هذه الدراسة مهمة بالنسبة لمرضى السكري الذين يعانون من مرض الشريان التاجي والذين لا يزالون يتلقون العلاج على النحو الأمثل بالأجهزة الحالية. ولا ينبغي تجاهل المرضى غير المصابين بـ كوفيد خلال فترة الجائحة. وبفضل الباحثين ومنسقي الدراسة ذوي الدوافع العالية، تمكنا من الحصول على موافقة من جهات الأخلاقيات المعنية التي مكنتنا من تسجيل 1000 مريض بهذه الوتيرة السريعة “.

بالنسبة لشركة ذات رؤيا تقدم الابتكار، يعتبر تسجيل 1000 مريض علامة فارقة نحو اختراق محتمل في صناعة الأجهزة الطبية. كونسيبت ميديكال تتطلع كونسيبت ميديكال إلى التقدم بسرعة وإضافة معلم آخر إلى رصيدها.

نبذة عن شركة كونسيبت ميديكال إنك

يقع المقر الرئيسي لشركة كونسيبت ميديكال في تامبا بولاية فلوريدا ولديها مكاتب تشغيلية في هولندا وسنغافورة والبرازيل ووحدات تصنيع في الهند. تتخصص الشركة في تطوير أنظمة توصيل الأدوية ولديها منصات تقنية فريدة وحاصلة على براءة اختراع يمكن نشرها لتوصيل أي دواء / عامل صيدلاني عبر الأسطح اللمعية للأوعية الدموية.