Press Release

‫دعوة للتقديم للموسم الثاني من Viet Solutions – مسابقة للمنتجات/الحلول الرقمية من Viettel

|

هانوي، فيتنام، 16 يونيو 2021 — / PRNewswire / أعلنت وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية ( MIC ) ومجموعة Viettel Group عن الموسم الثاني من Viet Solutions – وهي مسابقة لإيجاد منتجات/حلول لتسريع تَقدُّم التحول الرقمي. يمكن للجهات المهتمة التقديم على موقع الويب الرسمي للمسابقة www.vietsolutions.net.vn حتى 2021/8/15.

بهدف “التآزر لإنشاء مجتمعات رقمية”، تستهدف المسابقة الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم التي لديها منتجات وحلول في 10 مجالات: تطبيقات الأجهزة الجوَّالة؛ الرعاىة الصحية؛ التعليم؛ الخدمات المالية-المصرفية؛ الزراعة؛ النقل والخدمات اللوجستية؛ الطاقة؛ الموارد والبيئة؛ التصنيع؛ إدارة الشركات. هذا العام، تبحث MIC و Viettel الفيتناميتان عن حلول لمشاكل محددة مُدرَجة على موقع الويب الرسمي للمسابقة.

في هذا الموسم، تقبل Viet Solutions أيضًا أفكارًا تجارية وترفع مجموعة الجوائز إلى ثلاثة أضعاف. سيحصل الفائز في المركز الأول على 300 مليون دونج فيتنامي (12000 دولار أمريكي)، والفائزان في المركز الثاني على 200 مليون (8500 دولار أمريكي)، والفائزان في المركز الثالث على 150 مليون (6400 دولار أمريكي).

ستتاح لجميع المتسابقين المؤهلين للحدث الرئيسي الفرصة للدخول في شراكة مع Viettel والتي تصل مدة مشاركة الأرباح فيها إلى 75٪. سيتم تدريب المتسابقين أيضًا على المهارات الأساسية من قِبَل أساتذة كبرى الجامعات الاقتصادية، والمستثمرين الملائكة، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات.

قال نائب الوزير في MIC ، نجوين هوي دونج: “هناك العديد من المشاكل التي تحتاج فقط إلى الفكرة الصحيحة لحلها. وهذه هي الفكرة الشاملة للموسم الحالي من Viet Solutions “.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Viettel ، السيد لو دانج دزونج: “إن نموذج الحاضنة المكون من ثلاثة جهات (الحكومة، والشركات، والشركات الناشئة) يُولِّد قوة تآزرية هائلة. وتقوم MIC بخلق ممرات قانونية. كما تمتلك Viettel سوقًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم يسمح للمتسابقين الذين يقدمون حلولًا جديدة، وبيئة جديدة للمنتجات بالنمو. وسيوفر مجتمع الشركات الناشئة منتجات إبداعية وحلولًا للمساعدة من أجل حل المشكلة التي حددتها الوزارة وستكون مناسبة للأعمال في السوق. كما سيساعد نموذج التعاون هذا فيتنام على تسريع تَقدُّم التحول الرقمي الخاص بها”.

Viet Solutions هي مسابقة سنوية من أجل إيجاد حلول إبداعية تساعد في حل المشكلة الحالية في المجتمع، والمساهمة في خطة التحول الرقمي للبلاد. بعد موسمين، تم التقديم 554 مرة، وبلغ إجمالي الإيرادات من الشراكات 20 مليار دونج فيتنامي (870000 دولار أمريكي).

في الموسم السابق، اختارت المسابقة ثلاثة فائزين: Mismart – استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة صحة المحاصيل؛ و Map4D – منصة خرائط فيتنامية؛ و CyRada – حل أمني على السحابة والويب.

التقديم

· الموعد النهائي: الأحد 15 أغسطس 2021 بتوقيت الهند الصينية ( ICT ).

· يمكن العثور على معلومات حول الأهلية، إلخ على موقع ويب Viet Solutions : http://vietsolutions.net.vn

· يجب أن تتم جميع عمليات التقديم عبر موقع ويب Viet Solutions .