Press Release

‫ديستين تعلن عن أول تقنية شحن فائق السرعة في العالم في السوق الأندونسي

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جاكارتا، أندونسيا، / PRNewswire/ 5/10/2021 — تقدم ديستين- بطارية الشحن فائقة السرعة ومزود الحلول- أول حل شحن فائق السرعة في العالم، إلى جانب السيارة الكهربائية المصممة هندسيًا والتي يمكن شحنها من 0% إلى 80% خلال 4 دقائق و40 ثانية

وسيتم تقديم هذا العرض التكنولوجي الرائع إلى العالم في جاكارتا خلال هذا الأسبوع. فيما بعد، تخطط ديستين لعرض هذه الابتكارات خلال جولة ترويج عالمية تبدأ من آسيا، ثم إلى الشرق الأوسط، وأوروبا، ثم أمريكا الشمالية.

سوف يتمتع شاحن ديستين فائق السرعة بقوة900 كيلو وات بالقدرة على شحن سيارة ديستين التي تعمل بالبطارية لتحقيق 500 متر مسافة في أقل من 5 دقائق.

استخدام السيارة الكهربائية

يهدف إطلاق تقنية الشحن فائقة السرعة إلى التغلب على التحديات الرئيسية عند استخدام المركبات الكهربائية، والتعامل مع مشكلات السائقين، وقلق الشحن. تُمكن حلول ديستين للشحن فائق السرعة السائقين من شحن السيارات الكهربائية بنفس السرعة التي يتم فيها تزويد السيارات التقليدية التي تعمل بالمحرك بالوقود

تجعل حلول شحن ديستين فائقة السرعة الشحن أسهل للوصول إليه من قبل سائقي المركبات الكهربائية في المناطق الحضرية والأخرى عالية الكثافة ، إلى جانب تقليل العدد الإجمالي لأنظمة الشحن اللازمة لتلبية متطلبات شحن المركبات الكهربائية.

قال سايماك كيا- الرئيس التنفيذي لمجموعة ديستين “يمكن أن يجعل الشحن خلال خمس دقائق السيارات الكهربائية أكثر جاذبية مما هي عليه الآن، حيث لا نحتاج إلى تغيير سلوكيات القيادة، والاستفادة من نفس البنى التحية لمحطات الوقود المتاحة للعامة، قريبًا، ستصبح قادرًا على شراء سيارات كهربائية مزودة ببطاريات ديستين من الداخل، ولن يكون عليك الانتظارلشحن سيارتك في محطات الشحن مدة أطول مما تستغرقها لتزويد سيارتك بالوقود اليوم”

تكنولوجيا البطاريات المبتكرة

تعتبر قدرة الشحن فائقة السرعة من ديستين نتيجة للاكتشافات المذهلة في المواد وهياكل الخلايا، والتي تتميز بتركيبات كميائية حديثة أنتجت على خط تصنيع مخصص. يمكن للخلية تحقيق 3000 دورة رائدة في الصناعة، وأكثر من 1.5 مليون كيلو متر لمدى القيادة الإجمالي.

غالبًا، يستلزم الشحن السريع مستويات عليا من الحرارة المتراكمة داخل البطاريات. بالرغم من سرعات الشحن فائقة السرعة، تحتفظ بطاريات ديستين باستقرار حراري عالي، وتظل باردة خلال العملية. والبطاريات معتمدة أيضًا من منظمات الاختبار الخارجية للحفاظ على درجة حرارة أقل من 15 درجة مئوية فوق درجات الحرارة المحيطة خلال عملية التشغيل.

ويخلاف البطاريات الأخرى، لا تتطلب خلايا بطارية ديستين تبريد المياه، مما يقلل التكاليف ووزن أنظمة تبريد البطاريات، وبالتالي توفير الطاقة، والتكلفة.

تسمح أيضا خلايا شحن ديستين فائقة السرعة بزيادة تحسين استعادة الطاقة من القيادة، مما يخلق الفرصة لتصميم حزم بطاريات أصغر للمركبات الكهربائية التي تتمتع بتكاليف أقل، وبالتالي تجعل المركبات الكهربائية في المتناول..

وفي وجود شهادة الأمم المتحدة 38.3، ثبت اجتياز البطارية لجميع اختبارات السلامة، مما يجعلها تقنية مثالية لحلول بطاريات السيارات.

أفضل بيئيًا

تُعد البيئة أحد المجالات المعينة التي تؤمن ديستين بقدرة تقنية البطاريات الصديقة للبيئة على التأثير عليها إيجابيا، إلى جانب المساهمة الفعالة في محاربة تغير المناخ.

يتم إنتاج بطارية ديستين من مصادر الطاقة المتجددة بشكل أساسي، وبالتالي تقليل التأثير الكربوني .

وأضافت كيا “وحيث أن عمر بطارياتنا أطول من بطاريات السيارات الكهربائية النموذجية، فإن تقنياتنا أكثر ملاءمة للبيئة وأكثر استدامة، وفي نهاية عمر استخدامها في السيارات الكهربائية، يمكن استخدام بطارياتنا في أنظمة تخزين الطاقة للعديد من التطبيقات، وبالتالي توسيع فائدتها.

مدن المستقبل

توفر تكنولوجيا ديستين حلول متقدمة للبنى التحتية “للشبكة الذكية” للمدن المستقبلية.

تتصدى هذه الحلول للتحديات الرئيسية في نقل وإدارة الطاقة، مثل تنظيم التردد، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتجة من انتشار المركبات الكهربائية على الطرق. كما تتيح حلول ديستين لتخزين الطاقة الوصول إلى الطاقة المقدمة للمجتمعات البعيدة، والمواقع الصينية خارج الشبكة.

قالت كيا ” تتقاسم كلا من ديستين والحكومة الأندونسية أهدافًا مشتركة بشأن جعل النقل كهربيًا، ودمج مشاريع طاقة أكثر استدامة داخل الشبكات الحالية. ومع التحول نحو الطاقة المتجددة في أندونسيا، والإمكانات الاقتصادية الهائلة من تطوير السلسلة الكاملة لقيمة البطاريات، ستعزز أندونسيا موقعها كمركز عالمي في مجال ابتكار الطاقة، وأحد رواد حركة الاستدامة الدولية”

وبناءً على التكنولوجيا المبتكرة من ديستين، سوف تتمكن الحكومات المحلية، والمؤسسات الصناعية والأكاديمية من دفع الابتكار عبر الشراكة مع ديستين لجلب حلول الشحن فائقة السرعة، وحزم بطاريات السيارات الكهربائية للأسواق المحلية والعالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.Desten.com .

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