‫رؤية خضراء، مستقبل أزرق: تعقد “ميديا” مؤتمرًا لإطلاق حلها المنزلي الذكي “NZEC”

احتفلت الشركة أيضًا بإنجاز إنتاجي جديد لمنتجاتها التي تعمل بطاقة R290

فوشان، الصين, 15 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – في 11من أكتوبر، استضافت ميديا (000333.SZ)، العلامة التجارية الأولى في العالم لمعالجة الهواء، مؤتمرًا بعنوان “رؤية خضراء، مستقبل أزرق”، الذي وحد المعلمين في الصناعة والقادة في سياسات التجارة والمناخ تحت سقف واحد ليشهدوا إطلاق أحدث حلول المنزل الذكي “البيت الأخضر” من ميديا المُصمم من أجل مساعدة العالم على تحقيق انبعاثات NZEC (صفر تقريبًا من استهلاك الطاقة) ومراحل الشركة لدعم أهداف العالم نحو تعزيز كفاءة الطاقة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

أشار السيد تشانغ جيانيو، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد BRI Green Development، إلى تشجيع الشركات الصينية على دمج التنمية الخضراء في جميع مراحل عملية الاستثمار والتعاون في الخارج، وهي خطوة ممتازة لتسريع التنمية الخضراء “النظيفة” في الصين وعلى المستوى الدولي. كما أثنى على الشركات المُصنعة الصينية مثل ميديا بسبب اتباعها مسار تخفيض مجال الكربون وإطلاق مبادرتها الخاصة بشكل استباقي من أجل مكافحة تغير المناخ.

يُعد “البيت الأخضر” من ميديا عبارة عن تكامل سلس لثلاثة أنظمة ذكية وقابلة للتشغيل البيني، حيث تشمل توليد الطاقة وإدارة الطاقة وإدارة المنزل. يمكن نقل الطاقة الفائضة إلى نظام تخزين يُستخدم كمصدر أساسي للطاقة ليلاً أو في الظروف الجوية غير المواتية، وكذلك من أجل مساعدة المنطقة بأكملها من خلال إمداد منازل أخرى بالكهرباء.

مع وجود خوارزميات ميديا المتقدمة، يعمل نظام إدارة الطاقة الذكية على نشر وتنسيق توليد الطاقة الشمسية وكذلك تخزين الطاقة والشحن والتفريغ بذكاء، والتي يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب مع نظام MSmartLife من أجل تشغيل جميع الأجهزة المنزلية الذكية في المنزل، بما في ذلك مكيفات الهواء والثلاجات، والغسالات، وأدوات المطبخ. وتكون نتيجة ذلك هي وجود منزل ذا طاقة مستقلة يستفيد من مجموعة كاملة من تقنيات ميديا الحديثة لتحقيق NZEC (صفر تقريبًا من استهلاك الطاقة) وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الطاقة، بما يتماشى مع طموح الشركة في خفض الكربون بشكل كامل عن المنازل.

كما أقيم حفل خلال الحدث بمناسبة إنتاج 2,100,000 مكيف هواء Midea R290 ، وهو أول وحدة تكييف على الإطلاق تُمنح مع علامة “Blue Angel ecolabel” الألمانية.

أعرب السيد كريستيان ماو تشانغ ويلكينينج، مدير مشروع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)، عن تقديره لجهود الشركة ومساهمتها في التنمية منخفضة الكربون. كمّا ذكر قائلاً “بالنسبة لـR290، كانت ميديا أول مصنع يحصل على شهادة Blue Angel. مما يثبت أن ميديا تلبي أعلى المعايير البيئية. كمّا يُعد طرح 2,100,000 وحدة أمر محل إعجاب”.

منحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) جائزة لميديا نظير مساهمتها الاستثنائية في مكافحة تغير المناخ، حيث تترأس ميديا مشروعًا مدته عقد من الزمن لوضع حل قابل للإنتاج على نطاق واسع وفعال وموثوق به عن طريق استبدال مركبات الكربون الكلورية الفلورية-22 بالبروبان (R- 290). كمّا أظهرت إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في عام 2020 أن منتجات ميديا التي تعمل بطاقة R-290 قد ساعدت في القضاء على احتمالية استنفاد طبقة الأوزون، بالإضافة إلى تخفيض ما يعادل أكثر من 970,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

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