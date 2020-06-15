‫رافعة زومليون الزاحفة ZCC1800H تدفع الحدود في المشاريع الضخمة العالية الارتفاع

شيغيز، الصين، 15 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تجاوزت الرافعة ZCC1800H، الرافعة الزاحفة البالغ وزنها 108 أطنان من شركة زومليون للعلوم وتقنيات الصناعات الثقيلة المحدودة (زومليون) الحدود في مشروع تركيب أبراج بث الطاقة في شيغيز بمنطقة التيبت المستقلة ذاتيا، وركبت أكثر من 200 برج طاقة في مواقع يبلغ متوسط الارتفاع فيها 4,800 متر عبر مناطق من الأرض الحرام والمستنقعات.

بسبب بيئة البناء القاسية وظروف الطرق الخطرة ومتطلبات حماية البيئة الصارمة، كانت مهام الرفع التي كانت جزءًا من مشروع نقل الطاقة وتحويلها في التيبت صعبة للغاية. تتميز بيئة الارتفاعات العالية بضغط جوي ودرجات حرارة منخفضة، مما يتطلب من المعدات القدرة على البدء في العمل في درجات حرارة منخفضة.

رافعة ZCC1800H هي أكبر رافعة مجنزرة شيغيزتعمل عند 15 درجة مئوية تحت الصفر (5 درجات فهرنهايت) دون مساعدة وعند درجة حرارة ناقص 35 درجة مئوية (ناقص 31 درجة فهرنهايت) مع التسخين المسبق.

وبفضل تمتعها بميزة رئيسية هي ارتفاع يبلغ 83 مترًا (272 قدمًا) وقدرة رفع حمولة تقدر بـ 27,8 طنًا، يمكن لهذه الرافعة رفع الأبراج التي يبلغ ارتفاعها 70 مترًا (230 قدمًا) بسهولة وبالتالي تحسين كفاءة البناء الإجمالية من 60 إلى 80 بالمئة منذ شهر نيسان/أبريل.

وأوضح لي هانغ، مشغل ZCC1800H فيشيغيز أن الرافعة المجنزرة لعبت دورًا رئيسيًا في تسريع بناء المشروع.

وقال لي: “مع الضغط الأرضي المنخفض نسبيًا ونصف قطر الدوران الصغير، يمكن للرافعة ZCC1800H أن تنقل الحمولة دون إيقاف أذرع الامتداد. كما أن الرافعة تتميز أيضًا بمدى رؤية أوسع للمشغل. وتسمح قدرة المناورة الممتازة والاستقرار وسرعة الرفع العالية والدقة لمشغلي الرافعة بإكمال التركيب بسرعة بعد قيام ذراع التطويل برفع البرج.”

تم إطلاق مشروع الشبكات الكهربائية الذي يتم تنفيذه على أعلى ارتفاعات في العالم، في أيلول/سبتمبر 2019، وأطلق عليه اسم “طريق السماء الجوى” وسوف يوصل عشر مقاطعات تبتية، وينهي الأيام التي كانت فيها شبكة الكهرباء في محافظة علي معزولة عن بقية التيبت، وحل مشاكل الطاقة لما يقدر بـ 380,000 شخص في المنطقة.

حول شركة زومليون

تأسست شركة زومليون للعلوم وتقنيات الصناعات الثقيلة المحدودة (01157.HK) في العام 1992، وهي شركة متخصصة في تصنيع المعدات المتطورة التي تجمع بين الآلات الهندسية والآلات الزراعية والخدمات المالية. تبيع الشركة الآن ما يقرب من 600 من منتجاتها المتطورة من 55 خط إنتاج تغطي عشر فئات رئيسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://en.zoomlion.com/ .