‫رمضان مبارك لعام 2021: ONEMT تُطلق إصدار Revenge of Sultans الحصري بعروض خاصة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 أبريل 2021 /PRNEWswire/- تحتفل شركة ONEMT الرائدة في تطوير الألعاب المتنقلة بشهر رمضان بلعبتها الاستراتيجية للأجهزة المحمولة Revenge of Sultans وذلك من 13 أبريل وحتى 16 مايو.

ستُطلق Revenge of Sultans إصداراً خاصاً بمناسبة شهر رمضان تحت شعار “#استمتع_برمضان معRevenge of Sultans” يتضمن ميزات خاصة بالشهر المبارك توفر أجواء أنيقة وبهيجة لفضاءات اللعبة المجتمعية، والبث المباشر، وصفحة فيسبوك. وتتضمن الميزات الخاصة بالإصدار الجديد لشهر رمضان المبارك ما يلي:

· صندوق هدايا رمضان 2021: احصل على صندوق هدايا رمضان الرائع من خلال قتل الوحوش والاستحواذ على الموارد، ثم تفعيل الجوهرة لإطلاق العنان لتأثيرات غاية في الروعة

· مأدبة رمضان: اجمع المكونات لمأدبة رمضان فاخرة مع الأصدقاء، مع قيامك في الوقت نفسه بجمع المكافآت الثرية التي يمكنك الحصول عليها

· عطايا شهر رمضان 2021: قسم بتسجيل الدخول إلى اللعبة كل يوم أثناء الحدث للحصول على فرصة للفوز بما يصل إلى 500 دولار أمريكي، ومكافآت متنوعة أخرى

· ابقوا معنا للمزيد من المرح والجوائز، قوموا بتحميل لعبةRevenge of Sultans من هنا: https://app.adjust.com/rlj5evs

سيقوم أبرز الأفراد المؤثرين في مجال الألعاب @ABOFLAH بالعمل مع ONEMT لإطلاق فيديو رمضاني في 17 أبريل والاحتفاء بهذه المناسبة معكم. كما ستقوم لعبة Revenge of Sultans بالعمل مع المنصات الاجتماعية تيك توك وسنابتشات وغيرها لعدة أنشطة رمضانية خاصة. سيدعو تحدي تيك توك المعجبين لتسجيل #لحظات_رمضانية مميزة لنيل جوائز رائعة. بينما سيسمح مرشح خاص لسنابتشات لعشاق اللعبة بالعمل على التحضير للإفطار بعد صيام يوم طويل. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك جوائز للمتابعة والتفاعل خلال البث المباشر للعبة. سيتمكن المشجعون أيضاً من المشاركة في الأنشطة في متاجر هواوي خارج الإنترنت، مع فرصة للفوز بهواتف ذكية من هواوي!

يمكن للمشجعين الانضمام والاستماع من خلال زيارة الصفحة الرسمية للعبة Revenge of Sultans على فيسبوك https://www.facebook.com/slateen .

حول ONEMT

تم تأسيس ONEMT في عام 2015، وتسير دائماً في طليعة صناعة تطوير الألعاب، كانت في البداية شركة صغيرة وقد تطورت إلى مطور رائد لألعاب الجوال المحمول. ONEMT التي تعتبر مركزًا كبيراً لإنتاج الألعاب في الشرق الأوسط تتوسع الآن بسرعة إلى الأسواق العالمية، وتسعى جاهدة إلى توفير مجموعة متنوعة من الألعاب وتحقيق أفضل النتائج. إن هدف ONEMT هو إنتاج ألعاب ممتعة وفريدة من نوعها للمساعدة في تنويع وإثراء مجتمع الألعاب العالمي. وبوجود فرق عمل قوية تعمل بلا ملل ولا كلل في التطوير والتسويق وخدمة العملاء، فإن ONEMT لديها قوة كافية لتحقيق هدفها وإحداث تأثير فعال ومستمر على سوق ألعاب الهاتف المحمول في السنوات القادمة.

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