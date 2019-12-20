‫روري مكدونالد، البطل العالمي والوكيل الحر الكبير في الفنون القتالية المختلطة، يوقع اتفاقا متعدد السنوات غير مسبوق مع رابطة المقاتلين المحترفين، بي أف أل

Press Release

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مكدونالد، النجم الكبير في بيلاتور والمتنافس السابق العالي التصنيف في يو أف سي، ينضم إلى رابطة المقاتلين المحترفين

يبدأ رحلة رابطة المقاتلين المحترفين لبطولة الوزن المختلقط في موسم 2020

التوقيع الكبير يأتي قبل بطولة رابطة المقاتلين المحترفين للعام 2020 عشية عيد رأس السنة التي تبث حية من مسرح هولو في حديقة ساحة ماديسون على إي أس بي أن 2 من الساعة 7-11 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة

نيويورك، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (بي أف أل)، وهي المنظمة الأولى التي تقدم فنون القتال المختلطة عبر نموذج الموسم الرياضي للموسم النظامي، والمنافسات والتصفيات والبطولة، اليوم عن توقيع البطل العالمي ونجم الفنون القتالية المختلطة الكبير روري مكدونالد (21-6-1) عقدا حصريا، متعدد السنوات معها. وسيبدأ مكدونالد دخوله إلى الرابطة في موسم الرابطة للعام 2020 وسينافس على لقب بطل الأوزان المختلطة وحزام المليون دولار.

وقال بيتر موراي، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين: “روري مكدونالد هو بطل ومقاتل من الطراز العالمي ونجم في الفنون القتالية المختلطة. روري هو مغير لقوانين اللعبة لرابطة المقاتلين المحترفين وهذا التوقيع يوضح التزامنا ليس فقط بتطوير مقاتلين كبار في رابطتنا، ولكن أيضًا بجذب وتوقيع عقود مع أفضل مقاتلي الفنون القتالية المختلطة الذين يريدون التحكم في مصائرهم.”

وينضم مكدونالد إلى رابطة المقاتلين المحترفين بعد جولة استمرت عامين مع بيلاتور، حيث هزم دوغلاس ليما في العام 2018 ليفوز بلقب بطل الوزن المختلط. قبل بيلاتور، قضى مكدونالد ست سنوات في يو أف سي، بسجل 9-4 بما في ذلك انتصارات كبيرة على نيت دياز، وتيرون وودلي، وبي جي بن.

وقال مكدونالد: “أنا متحمس للانضمام إلى رابطة المقاتلين المحترفين حيث توجد بطولة العالم وحزام المليون دولار كل عام لأفضل لاعب، دون أي حيل أو لعب سياسية. أنا أؤمن بنموذج موسم رابطة المقاتلين المحترفين الرياضي والتزامنا بالمقاتل أولا. لا يمكنني الانتظار للإظهار لجميع المشجعين وجمهور إي أس بي أن ما يمكنني فعله بينما أتطلع إلى إضافة لقب بطل رابطة المقاتلين المحترفين لبطولة العالم للوزن المختلط إلى تراثي القتالي”.

يتقابل في بطولة العالم للوزن المختلط للعام 2019 بطولة راي كوبر الثالث مع ديفيد ميكود، وهي واحدة من ست منافسات على لقب بطولة العالم التي تقام عشية رأس السنة الجديدة في حديقة ساحة ماديسون مباشرة على شبكة إي أس بي أن 2 من 7 إلى 11 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي. وسيكون روري مكدونالد جاهزًا لتوسيع منافسته للعام 2020.

حول رابطة المقاتلين المحترفين

تقدم رابطة المقاتلين المحترفين الفنون القتالية المختلطة لأول مرة بنموذج موسم الرياضة حيث يتحكم المقاتلون الفرديون في مصائرهم، ويتنافسون في موسم منتظم، وتصفيات، والبطولة. ستبث بطولة رابطة المقاتلين المحترفين المنافسات مباشرة على إي أس بي أن 2 يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر في الساعة 7 مساء بتوقيت الساحل الشرقي بعد العرض المسبق الذي سيتم عرضه على إي أس بي أن زائد ابتداء من الساعة 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي.

يشتمل موسم رابطة المقاتلين المحترفين2019 على نخبة من رياضيي الفنون القتالية المختلطة عبر ست فئات وزن، بما في ذلك القسم النسائي الأول من نوعه بوزن 155 رطلًا، حيث خاض كل من المقاتلين منافستين خلال موسم رابطة المقاتلين المحترفين العادي في الأشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس. وتقدم المقاتلون الثمانية الأوائل في كل فئة من فئات الأوزان إلى تصفيات رابطة المقاتلين المحترفين ذات التصفيات الفردية في أكتوبر، حيث قاتل المقاتلون مرتين وفازوا مرتين في نفس الليلة للتقدم إلى النهائيات. بطولة رابطة المقاتلين المحترفين تتم في ليلة رأس السنة حيث يتوج الفائزون بكل نوبة بلقب بطولة العالم لرابطة المقاتلين المحترفين ويحصلون فيها على مليون دولار. يحصل المشاهدون على إحصائيات الجيل القادم لم يسبق لها مثيل في الفنون القتالية المختلطة من خلال منصة SmartCage ™ الخاصة بـرابطة المقاتلين المحترفين وتقنية Cagenomics ™ .

يتم دعم رابطة المقاتلين المحترفين من قبل مجموعة مستثمرين في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه وكبار رجال الأعمال. رابطة المقاتلين المحترفين موجودة في 150 دولة حول العالم مع شركاء إعلام عالميين بارزين.

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