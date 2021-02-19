‫ريان دينغ: 5 جي تضيء المستقبل

شنجن، الصين, 19 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — في الإيجاز الذي سبق معرض أم دبليو سي شنغهاي (MWC Shanghai) 2021 لشركة هواوي على الإنترنت لوسائل الإعلام والمحللين، ألقى ريان دينغ، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة أعمال المشغلين التابعة لهواوي الخطاب الرئيسي بعنوان “الـ 5 جي تضيء المستقبل.”

“كان عام 2020 عامًا صعبًا. وخلال هذا الوقت، عملت هواوي عن كثب مع عملائنا،” كما قال السيد دينغ. في العام 2020، دعمت هواوي العمليات المستقرة لأكثر من 300 شبكة عبر أكثر من 170 دولة وساعدت المشغلين على توفير الخدمات عبر الإنترنت وتقليل تأثير الوباء على أعمالهم. من خلال العمل مع هواوي، اجتذب المشغلون 22 مليون مستخدم جديد لخدماتهم من النطاق العريض المنزلي اللاسلكي في جميع أنحاء العالم. بفضل هذا، يمكن للأشخاص الوصول بسهولة إلى خدمات التطبيب عن بعد والعمل من المنزل.

تطورت 5 جي بشكل أسرع مما توقعنا. تم نشر أكثر من 140 شبكة 5 جي تجارية في 59 دولة. ووفقًا لدينغ، بنت شركة هواوي أكثر من 50 ٪ منها. وبدأ النظام العام في العالم ينضج أيضًا. في الصين، كان أكثر من 68٪ من الهواتف الذكية التي تم شحنها في العام 2020 هواتف 5 جي. أكثر من 200 وحدة وأجهزة صناعية 5 جي باتت متوفرة الآن، ما يدعم تطبيق 5 جي لمجموعة واسعة من الصناعات.

ساعدت هواوي المشغلين على بناء أفضل الشبكات. وفقًا لتقارير العام 2020 من جهات ثالثة، بما في ذلك آي أتش أس، وبي 3 وأوبن سغنال وميغياس، كانت أفضل شبكات 5 جي موجودة في سيول وأمستردام ومدريد وزيورخ وهونغ كونغ والرياض، وهي جميعها شبكات ركبتها هواوي. شدد دينغ على أن تجربة الشبكة الرائعة هي أساس نجاح الأعمال، وأن هذه المدن الست ليست سوى غيض من فيض من حيث ابتكاراتنا التعاونية مع المشغلين. على سبيل المثال، من خلال نشر وحدات 64T64R AAU وخوارزميات الهوائيات المتعددة الرائدة من هواوي حققت LG U+ كفاءة أعلى في الطيف وتجربة شبكة أفضل من المشغلين الآخرين بنسبة 25٪. ومع Blade AAU من هواوي، التي يمكن أن تعمل مع نطاقات كل من Sub3G و C-Band، خفضت شركة سنرايز وقت الاستحواذ على الموقع من 24 شهرًا إلى 6 أشهر، وكانت هذه الشركة المشغل الوحيد الذي يحصل على 5 تقييمات ممتازة في سويسرا.

أصبحت 5 جي جزءًا من عمليات الإنتاج الأساسية في الصناعات. بالنظر إلى المستقبل، كان السيد دينغ متفائلًا بشأن احتمالية النشر على نطاق واسع لتطبيقات 5 جي الصناعية في العام 2021.

تم نشر تطبيقات 5 جي في أكثر من 20 صناعة، بما في ذلك التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية. وأشار دينغ إلى أمثلة في الصين حيث أثبتت التطبيقات الصناعية لـ 5 جي قيمتها بالفعل، كما هو الحال في صناعة تعدين الفحم وصناعة الصلب وتصنيعه، حيث أدى اعتماد تقنية الـ 5 جي، حسب دينغ، إلى جعل الإنتاج أكثر أمانًا وذكاءً وفعالية. أكد دينغ أن “5 جي لم تعد متاحة للعملاء الأوائل فقط، بل هي تعمل على تحسين حياتنا اليومية. سيكون العام 2021 هو العام الأول الذي يتم فيه استخدام تطبيقات صناعة الـ 5 جي على نطاق واسع. سيحتاج المشغلون إلى إمكانات جديدة في تخطيط الشبكة ونشرها وصيانتها وتحسينها وعملياتها، من أجل تحقيق “0 إلى 1″، وتكرار النجاح من 1 إلى العديد. ستقيم هواوي معارض ومناقشات متعمقة حول هذه الموضوعات مع أصحاب المصلحة في الصناعة عبر الإنترنت وخارج الإنترنت في معرض أم دبليو سي شنغهاي القادم. سنواصل الابتكار لمساعدة عملائنا على بناء أفضل شبكات 5 جي وتحقيق نجاح أكبر للأعمال.”

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