‫ريتيش باي(Ritesh Pai) ينضمإلى تيراباي(TerraPay ) نائباأول لرئيس قسم منتوج حلول الأداء.

لاهاي، هولندا، 2 نوفمبر 2020 /PRNewswire/— في إطار مسعىً استراتيجي لتعزيز أنشطة حلول الأداء، أعلنت شركة تيراباي – وهي شركة عالمية للبنية التحتية للأداءات – اليومَ عن تعيين ريتيش باي في منصب نائب رئيسقسم حلول الأداء.وتيراباي شركة رائدة في توفير أداءات فورية وشفافة وآمنة عبر الحدود من خلال التشغيل البيني الرقمي بين مختلف الأدوات المالية مثل المحافظ المحمولة والحسابات المصرفية.

ومع ازدهار النظام البيئي للأداءات الرقمية، تكمن الفرصة في زيادة حركات الأموال عبر الحدود لتسريع معاملات الأداء أكثرَ من أجل السماح باتصال أعمق مع المستهلكين وتحسين نمو القطاع وتنميته. ووفقاً لتقرير الأبحاث الصادر عن أسواق وأسواق ( MarketsandMarkets)، من المتوقع أن ينمو حجم سوق الأداءات الرقمية العالمي من 79.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 154.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 14.2٪. وقد أبدتْ مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية عن إمكانات هائلة. وإن نسبة مدهشة تبلغ 36%* من المتسوقين العالميين عبر الإنترنت الذين يفضلون الدفع باستخدام محافظ إلكترونية مقارنةً بطرق الدفع التقليدية، لتعكس تحولاً قوياً نحو الاقتصادات غير النقدية.

* تقرير لورلد باي(Worldpay)عن الأداءات العالمية

وهذه النزعة المتزايدة في سلوك المستهلك تحتاج إلى مزيد من الدفع، كما تشهد بذلك المبادرات العالمية للنهوض بالأداءات الرقمية وانتشار الهواتف الذكية المتزايد وتغلغل الإنترنت. ومع ذلك، لا تزال هناك مناطق جغرافية كثيرة لا تزال فيها نسبة كبيرة من الساكنة لم تُتَح لها إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرئيسية. ويبقى مجهود تيراباي هو ضمان بلوغ حلول الأداء أدنى قاسمٍ مشترك في جميع المناطق الجغرافية.

ومع انضمام ريتيش إلى تيراباي سيقود قسمَ حلول الأداء في إدارة الشراكات الاستراتيجية والمشاريع الخاصة. كما سيلعب دورًا أساسيًا في تصور البنية التحتية المستقبلية لمعالجة أداءات الشركة وتطويرها وذلك بربط الشركاء العالميين باتصال الواحد بكثيرين لتيراباي بأسعار معقولة.

وقد كان لريتيش مسار مهني حافل امتد لعقدين في مجال أنظمة البيع بالتقسيط والخدمات المصرفية الرقمية والأداءات. وانضم إلى تيراباي بعد منصبه الأخير رئيساً أولَ للمجموعة ورئيسَ قسم الشؤون الرقمية في بنك ياس(Yes Bank) حيث قاد إستراتيجية هذا البنك الرقمية.

وقبل انضمام ريتيش إلى بنك ياس(Yes Bak)، ارتبط ببعض أهم البنوك الخاصة، مسيِّرا ملفَ قنواتها الرقمية، مثل بنك إتش دي إف سي(HDFC Bank)، وكوتاك ماهيندرا(Kotak Mahindra)، وبنك آر بي إل(RBL Bank) بالإضافة إلى علامات تجارية بارزة مثل راتناكار بنك(Ratnakar Bank)، وريف آسيا باسيفيك(REV Asia Pacific) نظم المعلومات فيديليتي ناشيونال (Fidelity National Information Systems).

وصرّح أمبار سور (Ambar Sur) المؤسس والرئيس التنفيذي-حين ترحيبه بريتيش في تيراباي قائلا: “إن معرفة ريتيش وخبرته الغنيتين في مجال الأداءات الرقمية، مع مقاربته المتمحورة حول النتائج، تجعل منه أداة أساسية في تخصص الحلول لدينا. وأنا مقتنع من أن قيادته المبتكِرة والاستراتيجية ستوجه تيراباي إلى رسم موجات جديدة في حلول الدفع الرقمية عبر الأسواق حول العالم، مُتيحةً تحولاً في القبول غير النقدي على المستوى الدولي. أتمنى له حظا سعيدا.

وإبان تعيين ريتيش باي صرّح هو قائلا: “لا يزال تطور قطاع الأداءات مدفوعاً بالتغيرات التكنولوجية وسلوك الزبناء. ورؤيتنا هي تمكين جميع المناطق – المتقدمة والمحرومة من الخدمات، من الحلول المالية التي تمكنهم من الإرسال والإنفاق والتسيير والنمو، من خلال تقديم مقترحات موجَّهة نحو النتائج. وإنني متشوّف إلى مقامي في تيرا باي لقيادة هذه المبادرة”.

عن تيراباي

تيراباي هي مزود معتَمد للبنية التحتية وحلول الأداء الرقمي، يفتح طريق الأداءات السريع العالمي. ويعمل أساس الشركة القوي وتكنولوجيا المنصات المبتكرة كمحرك للتشغيل البيني الرقمي يسمح للزبناء والشركات في جميع أنحاء العالم من إرسال الأداءات واستقبالها فورا وبأمان وشفافية وكفاءة. كما تدعم الشبكة الرشيقة آليات الأداء المختلفة وأنواع الأداء، مع احترام التنظيمات المعقدة ومعايير المطابقة في أسواق مختلفة.

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