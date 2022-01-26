‫ريدلاين للاتصالات تعقد شراكات إستراتيجية مع العديد من شركات الاتصالات في الشرق الأوسط

تتوسع شركة “ريدلاين للاتصالات” في عقد اتفاقيات مع شركات الاتصالات لتقديم حلول اتصال آمنة وعالية السرعة لأكثر من 100 شركة من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط

تورنتو، 26 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مجموعة شركات ريدلاين للاتصالات (يُشار إليها فيما يلي بـ “ريدلاين للاتصالات” أو “الشركة”) (رمز التداول في بورصة تورنتو: RDL)، وهي شركة رائدة متخصصة في توفير البنى التحتية لشبكات أنظمة المهام الحرجة في المناطق النائية والوعرة، أنّ الشركة تُحرز تقدّمًا كبيرًا في أعمالها في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تتوسع في عقد شراكات إستراتيجية جديدة وفعّالة مع العديد من شركات الاتصالات الجديدة، وذلك بغرض توفير حلول اتصالات متطورة لأكثر من 100 شركة من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولتي عُمان والإمارات العربية المتحدة. وتعمل “ريدلاين” مع شركات الاتصالات الرئيسية في المنطقة لتزويد عملائها من الشركات والمؤسسات بخدمات متميزة من خلال منتجاتها RDL-3100، بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة. وتقدّم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات من بينها شركات نفط وغاز وشركات مصنّعة ومؤسسات حكومية وبنوك، بغرض تزويدهم بشبكات اتصالات موثوقة وآمنة وعالية السرعة وسريعة التركيب والاستخدام.

وبالإضافة إلى تزويد عملائها بالخدمات، تتعاون ريدلاين مع شركات الاتصالات في المنطقة في تركيب شبكاتها في المناطق الريفية التي تنقصها الخدمات ولديها شبكة إنترنت ضعيفة، وذلك بغرض الاستعاضة عن التكنولوجيا القديمة ذات النطاق الترددي المنخفض بحلول اتصالات “ريدلاين” عالية السرعة، والتي تهدف إلى رأب “الفجوة الرقمية”، ودعم استخدام التطبيقات التي تحتاج إلى نطاق تردّد مرتفع وتتمتع بأمان قويّ وموثوقية منقطعة النظير في المجتمعات الريفية النائية.

ومن جانبه، علق ريتشارد يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “ريدلاين للاتصالات” على الشراكات الجديدة بقوله: “رغم تمتعنا بالسمعة الطيبة لدى عملائنا من شركات النفط والغاز وتوسع أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط، فإنّنا متحمسون للتوسع في شراكاتنا الإستراتيجية لنتمكّن من تلبية المتطلبات المتزايدة لعملائنا من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، ولتوصيل شبكات اتصالات في المناطق الريفية التي تعوزها وسائل الاتصال الجيدة في منطقة الشرق الأوسط. وهنا يتجلى تميز “ريدلاين” بوصفها شركة رائدة في توفير البنى التحتية لشبكات أنظمة المهام الحرجة في البيئات النائية والوعرة؛ حيث تقدّم حلولًا تمكّن الشركات والمؤسسات من دمج التكنولوجيا الرقمية في أعمالها، وكذلك تمكّن المجتمعات من استخدام التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الحياة. ونحن نتطلع إلى مواصلة مسيرة التقدم والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عام 2022 وما بعده”.

عن شركة ريدلاين للاتصالات

شركة ريدلاين للاتصالات (رمز التداول في بورصة تورنتو: RDL) هي شركة رائدة في تصميم وتصنيع الشبكات اللاسلكية القوية واسعة النطاق لأنظمة المهام الحرجة التي تُستخدم في المواقع النائية وصعبة التضاريس. وتُستخدم شبكات ريدلاين من قبل شركات النفط والغاز في المواقع البرّية والبحرية، وشركات التعدين في العمليات السطحية والباطنية، ومرافق توزيع شبكات الاتصالات عريضة النطاق التي تستخدم تقنية “الميل الأخير”، والبلديات بغرض مراقبة مرافق البنى التحتية عن بُعد، وشركات الاتصالات المتخصّصة لتقديم خدمات متميّزة. وتعتمد المئات من الشركات حول العالم على “ريدلاين” في تصميم وتخطيط وتوصيل شبكات الاتصالات التي تتميّز بالقوة والأمان والموثوقية لتلبية احتياجاتهم المتعلقة باتصالات إنترنت الأشياء والاتصالات الصوتية والمرئية ونقل البيانات. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.rdlcom.com.

شعار الشركة: https://mma.prnewswire.com/media/1527899/Redline_Logo.jpg