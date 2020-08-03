‫ريهانا تطلق منتج العناية بالبشرة “فنتي سكين”

“فنتي سكين هو رؤياي للثقافة الجديدة للعناية بالبشرة – أردت أن أنتج منتجات مدهشة تعمل فعلا، وتكون سهلة الاستعمال ويمكن للجميع استعمالها.”

سان فرانسيسكو , 3 أغسطس / آب 2020 / بي آر نيوزواير / — طرحت ريهانا، بالشراكة مع شركة كندو براندز، وهي شركة مطورة لمنتجات التجميل مملوكة من قبل أل في أم أتش، ماركتها التجارية العالمية الثانية، فنتي سكين Fenty Skin، بعد أن كانت قد أطلقت في العام 2017 ماركتها المغيرة لقواعد اللعبة “فنتي بيوتي” Fenty Beauty.

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علامة ريهانا التجارية للعناية بالبشرة التي طال انتظارها هي تتويج لتجاربها العالمية، ورحلة العناية الشخصية بالبشرة، والمهمة الثابتة لتقديم حلول بسيطة لجميع ألوان البشرة وأنواعها. ونتيجة لذلك، تقدمفنتي سكين منتجات نظيفة وحافلة بالقيمة ومتعددة المهام تعمل بسلاسة مع المكياج وتحترم الكوكب من خلال عبوات وصيغ صديقة للبيئة.

بعد سنوات من الشعور بالإرهاق بسبب جميع خيارات العناية بالبشرة وتجربة شخصية سيئة عاشتها مع منتج أفسد لون بشرتها عندما كانت مراهقة، حلمت ريهانا بإنشاء خط مكياج سهل وفعال. والآن، أنشأت علامة تجارية للعناية بالبشرة يمكن الاعتماد عليها مبنية على سنوات من الخبرة وفي المتناول والتعليم التي لا مثيل لها، والتي تمثل كل ما تتمنى أن تعرفه عندما كانت صغيرة. مع فنتي سكين، تشارك ريهانا روتينها الواقعي لتحقيق بشرة مشرقة ذات مظهر صحي. نظامها المعروف باسم “فنتي سكين ستارتس“، يشمل نظامه ثلاثة منتجات 2 في 1:

· المزيل الكامل لإزالة كل مواد المكياج من على الوجه (25 دولارًا)، وهو منظف مزيل مكياج مع رغوة كريمية لإزالة الأوساخ والزيوت ومكياج طويل الأمد دون جعل البشرة جافة.

• مصل تونر فات واتر لتنقية المسام (28 دولارًا)، وهو عبارة عن مزيج هجين من المصل مبتكر يستهدف المسام، ويحسن مظهر البقع الداكنة، يضيء، ينعم، ويحارب اللمعان – كل ذلك دون تجريد البشرة.

• مرطب هايدرا فايزر أس بي أف 30 واقي من الشمس (35 دولارًا)، وهو مرطب واق من الشمس خفيف الوزن وخال من الزيوت وغير مرئي حقًا على جميع ألوان البشرة مع لونه الوردي الخفي. وهو يمنع الجفاف، وتغير اللون، والبقع الداكنة، وهو صديق للمكياج – لا تليف أو ارتجاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة ملئه.

يتميزفنتي سكين بتركيبة نظيفة ونباتية وخالية من الغلوتين والزيوت، ويجمع بين مكونات من مصادر عالمية، مثل كرز بربادوس الغني بفيتامين سي، ومكونات العناية بالبشرة القياسية الذهبية، مثل حمض الهيالورونيك والنيكيناميد. أرادت ريهانا أن يكون منتج فنتي سكين تجربة حسية كاملة، لذلك يتميز المنتج برائحة استوائية دافئة مستوحاة من مكوناتها مثل كرز بربادوس وجوز الهند والبطيخ الصحراوي الطازج. حرصت ريهانا على ضرورة أن يتمكن الجميع من استخدامه ورؤية النتائج المرئية، لذلك تم اختبار كل منتجفنتي سكين على جميع درجات لون البشرة وقوامها وأنواعها.

عبوةفنتي سكين أنيقة وحديثة وصديقة للبيئة. وكذلك ألغت هذه العلامة التجارية الجديدة الصناديق حيثما أمكن، وتضمنت المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، وأنشأت أنظمة إعادة التعبئة حيثما أمكن.

ترحب ريهانا أيضًا بخبير العناية بالبشرة والجمال المرخص، شون جاريت، كسفير لفنتي سكين.

سيتم إطلاق فنتي سكين حصريا على موقع FentySkin.com بدءا بـ 31 يوليو، مع توفر الشحن الدولي للمنتج.