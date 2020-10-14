‫زد تي إي تفوز بجائزتين في لاير 123 ورلد كونجرس 2020

شنتشن، الصين، 14 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — حازت شركة زد تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، المزود الدولي الرئيسي لحلول تكنولوجيا الاتصالات والمؤسسات والمستهلكين للإنترنت عبر الهاتف المحمول، اليوم على جائزتين، على وجه التحديد، منتج Emerging Edge لمنتج Common Edge Full-Scenario MEC، وابتكار الخدمة الجديدة لخدمة القيادة عن بُعد في حدث لاير 123 ورلد كونجرس 2020 (Layer123 World Congress).

يساعد منتج MEC (الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات) من ZTE من شركة ZTE على تحقيق النشر الشامل وتوفير الخدمة الذاتية والتشغيل والصيانة المبسط، وبالتالي تمكين الحوسبة المتطورة في كل مكان.

وبالنسبة لغرف معدات الوصول، يستخدم المنتج كلا من BBU و OLT المستندين أولًا على تكنولوجيا المعلومات في الصناعة، ويزود الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات بالحوسبة والتخزين وموارد الشبكة من خلال لوحات مدمجة، مما يلبي متطلبات وقت الاستجابة المنخفضة للغاية للمستخدمين. وعلاوة على ذلك، يتميز المنتج بشبكة متكاملة وبصمة صفرية.

بالنسبة لغرف المعدات المتطورة وحرم المؤسسات، يوفر المنتج خادم الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات متعدد الإمكانات وخزانة الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات شاملة. وقد دُمجت البرامج والأجهزة مسبقًا في المصنع للتسليم بطريقة مبتكرة وعدم إجراء أي صيانة من أي طرف. يتميز المنتج بالمرونة في اختيار الموقع، والنشر السريع والتشغيل والصيانة المبسطة.

أما بالنسبة لغرف المعدات الأساسية في المدن، يتم نشر الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات في شكل سحابة تكنولوجيا المعلومات. تم دمج المحرك ثنائي النواة الخاص ببرنامج أوبن ستاك (OpenStack) وكوبيرنيتيس (Kubernetes) بشكل عميق لتوفير خدمات الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات بموارد متنوعة. علاوة على ذلك، قدمت شركة زد تي إي تقنية الحوسبة السحابية الأصلية (Cloud Native) إلى الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات وتطبيقات الطرف الآخر. ولذلك، يمكن ترحيل تطبيقات الإنترنت الحالية بسلاسة إلى الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات لتوفير خدمات سحابية عامة بزمن انتقال منخفض للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة زد تي إي في شراكة مع تشاينا يونيكوم (China Unicom) وحافلة تشونغتونغ (Zhongtong Bus) لتطوير خدمة القيادة عن بُعد الحائزة على جوائز. إنها أول خدمة في صناعة التقارب بين الهاتف الثابت والجوال (FMC) لتمكين القيادة عن بعد بمستوى 5G من طرف إلى طرف.

استخدمت شركة زد تي إي وفرع شاندونغ التابع لشركة تشاينا يونيكوم تقنيات 5G والشبكة الضوئية السالبة (PON) لبناء شبكة استنادًا إلى لتقارب بين الهاتف الثابت والجوال عالية النطاق الترددي وزمن وصول منخفض.

وعلاوة على ذلك، قاموا بنشر وظيفة الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات على محمل الألياف الضوئية الطرفي (OLT) في أكسس أوفيس (AO) لتحقيق إعادة التوجيه المحلي لتدفقات بيانات الخدمة وتقليل زمن الوصول على مسارات الخدمة.

كما تم تقليل تأخير نقل الفيديو في الوقت الفعلي للمركبة وتأخير الاتصال بين النظام الكهربائي للتحكم في السيارة ومركز التحكم من 30 مللي ثانية إلى عدة أجزاء من الثانية، مما يلبي متطلبات أنظمة النقل الذكية لتأخير الإرسال أقل من 10 مللي ثانية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يحقق الحل المقدم من شركة زد تي إي المبتكر الذي يبني تطبيقات الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات في محمل الألياف الضوئية الطرفي وظائف الحوسبة الطرفية متعددة الخدمات مع توفير موارد AO وتجنب إعادة بناء أكسس أوفيس المعقدة وتسهيل نشر الشبكة.

شركة زد تي إي كوربوريشن هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. ولقد التزمت الشركة بتزويد العملاء بابتكارات متكاملة وشاملة لتقديم التميز والقيمة مع تقارب قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تبيع شركة زد تي إي المُدرجو في بورصات هونغ كونغ وشنتشن (تحت رمز الأسهم إتش: 0763.HK / رمز الأسهم أيه: 000063.SZ)، منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.