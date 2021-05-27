‫زوتاك تتحول إلى افتراضية في كمبيوتكس 2021

هونغ كونغ، 27 مايو 2021 /PRNewswire/ — ستنضم زوتاك تكنولوجي، الشركة العالمية المصنعة للابتكار، إلى معرض كمبيوتكس 2021 الافتراضي (COMPUTEX Virtual 2021) للكشف عن مجموعة رائعة من الابتكارات للاحتفال بمرور 15 عامًا من التميز. شاهد أحدث تصميم وهندسة زوتاك (ZOTAC) في الكشك الافتراضي الذي يتضمن بطاقة رسومات زوتاك جيمنج (ZOTAC GAMING) النهائية وإضافة جديدة إلى عائلة ZBOX MAGNUS ONE.

تمكين كل شيء

يُعد جهاز الكمبيوتر ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C أحدث عضو في عائلة ماغنوس وان (MAGNUS ONE). يُعد جهاز ماغنوس وان طراز ECM73070C نموذج ثانوي للمستلم الناجح والفائز بشكل لا يصدق في جائزة d&I الخاصة من معرض كمبيوتكس 2021 وجائزة ريد دوت لتصميم المنتج 2021 (Red Dot Product Design). كما يجمع ماغنوس وان طراز ECM73070C الجديد كليًا بين معالج Intel® Core™ i5 مع بطاقة رسومات ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لتقديم أداء قوي في هيكل صغير الحجم بسعة 8.3 لتر ومتكامل مع مصدر طاقة 500 واط 80+ بلاتينوم. يتميز جهاز ماغنوس وان بإمكانية القيام بكل شيء لتقديم أفضل تجربة للمهام اليومية والألعاب والترفيه وإنشاء المحتوى والأعمال.

وحدة معالجة الرسومات النهائية لأجهزة ZOTAC GAMING

تُعد ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo بطاقة رسومات السلسلة 30 منZOTAC GAMING GeForce RTX™ النهائية. يتميز الجهاز بتصميم HoloBlack الفريد والحائز على جائزة ريد دوت لعام 2021 والذي تم تقديمه لأول مرة على طرازي AMP Holo و AMP Core Holo. أعيد تصميم AMP Extreme Holo بالتركيز على الأداء الوظيفي أكثر من الشكل، وهو تتويج لجميع ميزات السلسلة 30 الحالية وتحول التصميم نحو الأداء.

يستخدم 3090 AMP Extreme Holo نظام التبريد IceStorm 2.0 الذي تم تحديثه ليشمل أكبر مجموعة على الإطلاق من المراوح المستخدمة في بطاقة رسومات ZOTAC GAMING مع ثلاثة مراوح بحجم 100 مم لتحقيق أقصى قدر من ديناميكيات تدفق الهواء. وتتميز هذه المراوح بتصميم مكون من 11 شفرة لزيادة الضغط الساكن وتدفق الهواء بنسبة تصل إلى 10٪ مقارنةً بتصميم الجيل السابق. كما أُضيفت المزيد من مسارات خروج تدفق الهواء عبر تصميم وحدة معالجة الرسومات، بما في ذلك فتحة تهوية لتدفق الهواء عبر تمرير مباشر، والتي تتيح عادمًا حراريًا أسرع، وتقليل الحرارة المحتبسة، وتقليل اضطراب تدفق الهواء لتحسين الضوضاء والحرارة بشكل عام أداء.

ومن أجل تعزيز أداء التبريد بشكل أكبر، تم تحسين المُشتت الحراري بزيادة تصل إلى 10٪ في السُمك ويتميز بثلاثة أقسام مميزة تغلف أنابيب الحرارة بالكامل لزيادة التلامس العام من خلال شرائح fin-array المُشتت الحراري المصنوع من الألومنيوم. زاد العدد الإجمالي للأنابيب الحرارية المستخدمة إلى ثمانية، وهو أعلى عدد من الأنابيب الحرارية المستخدمة في تصميم بطاقة رسومات ZOTAC GAMING. وصُممت الأنابيب الحرارية لزيادة التلامس مع اللوح البارد بنسبة تصل إلى 72٪ باستخدام تخطيط عمودي. كما تلقى الهيكل الداخلي للأنابيب الحرارية تحديثًا حيث يتكون من طبقات مركبة بما في ذلك غلاف أكثر سمكًا وفتيلًا محززًا بسائل عمل متعدد القنوات.

ويتميز 3090 AMP Extreme Holo أيضًا بخاصية Dual BIOS يتم التحكم فيه عبر مفتاح ناعم في الأداة المساعدة ZOTAC GAMING FireStorm. يمكن للمستخدمين التبديل بين Dual BIOS واختيار QUIET لأداء ضوضاء أقل مع درجات حرارة أكثر دفئًا قليلاً أو تضخيم لدرجات حرارة أقل مع مستويات ضوضاء أعلى قليلاً.

تفضل بزيارة زوتاك في معرض كمبيوتكس 2021 الافتراضي

www.zotac.com/page/computex-2021

نبذة عن زوتاك تكنولوجي ليمتد

تأسست في عام 2006، ونؤمن بتصنيع منتجات في مجال الكمبيوتر عالية الجودة بما في ذلك بطاقات الرسومات وأجهزة الكمبيوتر المصغرة الرائدة في الصناعة والملحقات المبتكرة على المستوى العالمي. إن تفانينا في الالتزام الشديد بالمعايير والسعي الدؤوب للتميز هو العمود الفقري لنجاحنا الذي يؤدي إلى حصولنا على منتجات وتصميمات حائزة على جوائز والتي تقود إلى الدفع المستمر للحدود في الابتكار والجودة وآفاق جديدة.

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