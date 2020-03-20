‫زي تي إي تساعد تشاينا تليكوم على نشر أول تجربة تجارية في الصناعة على نظام العناقيد 400 جي أو تي أن

شنجن، الصين، 20 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها نشرت أول تجربة تجارية في الصناعة على نظام العناقيد 400 جي أو تي أن بالتعاون مع فرع شركة تشاينا تليكوم في شنجن.

يدعم النظام بحد أقصى 64 موجة من جي 400، وتبلغ قدرته 3.2 ضعف نظام جي 100. وهو قادر على تلبية متطلبات الجدولة عبر الحلقات غير المغلق على الشبكات الخاصة للشركات بشكل فعال، ويقلل من صعوبة تشغيل وصيانة الشبكة، ويساعد في التشغيل السريع والمستقر لشبكات 5 جي للنقل.

قامتزي تي إيوفرعتشاينا تليكوم في شنجنبنشر أول حل عنقود جي 400أو تي أن في الصناعة في العديد من العقد فائقة النواة في الشبكة، حيث يدعم كل موقع 128 فتحة خدمة وقدرة ربط 64 تي.

وفي الوقت نفسه، يفي الحل بمتطلبات الجدولة غير المغلقة لعدد كبير من خدمات الحبيبات الصغيرة التي يتم تقديمها من خلال معداتأس دي أتشالتي يتم التخلص منها تدريجيًا، مما يتيح النقل عالي السرعة لـ 5 جي وخدمات النطاق الترددي العريض غيغابت وخدمات الخط الخاصة بالشركات بشكل كبير، مما يقلل بشكل كبير من صعوبة التشغيل والصيانة وتوفير تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة للعملاء.

علاوة على ذلك، تم نشر جهازأو تي أنالرائدزي تي إي ZXONE 9700 لهذا الحل، حيث يتم استخدام نطاق سي إي. يدعم الجهاز سعة شبكة قصوى تبلغ 25.6 تي، وهو 3.2 ضعف قدرة نظام جي 100، وبالتالي تلبية متطلبات التوسع في الشبكة وتوفير الاستثمار المسبق للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر المشروع أيضًا مع بنية طبقة بصرية رودم 32 درجة، في محاولة لزيادة تحسين كفاءة النقل. تسمح البنية بتسطيحالـ أم أيه نوتوصيلات متعددة الاتجاهات لشبكة كاملة، وتدعم النقل بقفزة واحدة، وبالتالي تقليل زمن انتقال خدمة أو تي أن، وتحسين تجربة المستخدم وتخفيف ضغط النطاق الترددي على العقد الأساسية أم أيه أن.

حافظت سلسلة ZXONE 9700 منزي تي إيعلى تصنيف “الرائدةفي حقلي “المجموعة الأساسية – النقل البصري” ومجموعة المترو – النقل الأساسي” وفقًا لأحدث تقييم لـغلوبال داتا.

من خلال الخبرة التقنية العميقة ومكانتها القوية في السوق في مجال الشبكات الضوئية، قامتزي تي إيبنشر أكثر من 400 شبكة 100 جي/بي 100 جي في جميع أنحاء العالم مع طول إجمالي للألياف يتجاوز 40,0000 كم.

وفقًا لأحدث تقرير لمجموعة ديل أورو الذي تم إصداره في آذار/مارس 2020، زادت الحصة السوقية لأجهزة الشبكة البصرية زي تي إي بنسبة 2.4٪ في العام 2019، لتصبح واحدة من الشركات البائعة المتمتعة بأكبر زيادة في السوق. علاوة على ذلك، أظهرت شركة أومديا أن زي تي إي احتلت المرتبة الثانية في سوق التحويل أو تي أن العالمي في العام 2019.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة بين الشركات لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.